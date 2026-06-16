“Sarà complicata, difficile. L’esordio è sempre ad alto rischio, perché non sai fisicamente a che punto sei, c’è lo stress, le difficoltà, il valore dell’avversario. Il Senegal, tecnicamente e non solo, ha giocatori che possono fare la differenza, in Francia li conosciamo bene. Tanti ragazzi sono cresciuti nei settori giovanili francesi. È una partita familiare, per così dire. Ma sarà complessa, perché ci sono tanti fattori che possono incidere”.

È il giorno dell’esordio della Francia vice campione del Mondo al Mondiale 2026. Alle 21, i transalpini se la vedranno contro il Senegal del CT Pape Thiaw. E dopo aver visto una delle favorite come la Spagna di Luis de la Fuente pareggiare contro Capo Verde, all’esordio assoluto nella manifestazione, bisognerà avere ancora maggiore attenzione. Anche perché, con tutto il rispetto dei capoverdiani, i valori degli africani sono decisamente più importanti, soprattutto a livello tecnico.

“Le prime partite sono tutte da capire, basti vedere la Spagna contro Capo Verde. Ci sono squadre che sono pronte da subito e altre che hanno una preparazione diversa, per arrivare più avanti nel percorso ed essere più brillanti dopo. Spesso le grandi Nazionali fanno questo tipo di calcoli. Le favorite, prima del Mondiale, sono quelle che hanno dimostrato di essere sempre presenti nelle ultime manifestazioni: Francia, Spagna, Argentina, Inghilterra, Germania. Poi, ci sono le africane che sono uscite fuori e possono arrivare anche in semifinale, come successo al Marocco quattro anni fa. Sono cresciuti tantissimo, è il Continente che ha fatto i più grandi passi in avanti. La squadra di Mohamed Ouahbi contro il Brasile di Ancelotti ha dimostrato di poter fare benissimo, solo per fare un esempio. Se avessero tenuto per altri 15 minuti quel ritmo, forse staremmo parlando di un altro risultato. E di fronte c’era la Seleçao”.

I protagonisti più attesi: Olise e Cherki

La Francia è piena di giocatori dal grandissimo talento. Nelle sue scelte, il commissario tecnico ne ha dovuti lasciare a casa diversi, ma sono due gli uomini su cui Cauet punta con decisione.

“Quando Deschamps ha fatto le convocazioni sarà stato sì felice, ma anche in difficoltà, perché poteva fare tre squadre tutte di altissimo livello con i giocatori di spessore che ha la Francia. Lasciarne fuori alcuni non deve essere stato facile. Mi aspetto molto da Olise e da Cherki, due calciatori che dovranno prendere il posto di Griezmann a livello di fantasia. Sono capaci di inventare sempre qualcosa durante le partite, una giocata, e risolverla”.

L’elogio a Deschamps

Infine, tra il serio e il faceto, abbiamo chiesto a Cauet se Deschamps, che ha già annunciato l’addio ai ‘Galletti’ al termine del Mondiale, possa essere il CT giusto per riportare l’Italia ai livelli del passato.

“Didier è sempre Didier. Mi pare di capire che l’Italia abbia già fatto la sua scelta andando su Roberto Mancini e non pesca male, perché è un allenatore che ha vinto tanto. Deschamps sarà un nome segnato in rosso su tutti i taccuini delle Nazionali, avrà l’imbarazzo della scelta. È un uomo che ha sempre vinto, ovunque, da allenatore e giocatore. Dunque, chi non lo vorrebbe?”, ha concluso ai microfoni di Virgilio Sport.