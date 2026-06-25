La corsa alla scarpa d'oro del Mondiale in Usa-Canada-Messico entra nel vivo. Il dieci dell'Albiceleste guida la classifica, ma occhio alle sorprese

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

MONDIALI 2026 CLASSIFICA MARCATORI IN TEMPO REALE

GIOCATORE NAZIONE RETI Lionel Messi Argentina 5 Erling Haaland Norvegia 4 Kylian Mbappè Francia 4 Vinicius Junior Brasile 4 Jonathan David Canada 3 Johan Manzambi Svizzera 3 Ismael Saibari Marocco 3 Matheus Cunha Brasile 3 Deniz Undav Germania 3

La corsa al titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 entra nel vivo e, a poche partite dal termine della fase a gironi, la lotta è già diventata uno degli argomenti più seguiti del torneo. I grandi campioni, infatti, hanno rispettato le attese: Lionel Messi continua a stupire anche a 39 anni con l’Albiceleste, Kylian Mbappé, nonostante le critiche subite a Madrid, ha confermato, fino ad ora, il suo straordinario feeling con la Jules Rimet (nome originario dato alla coppa del Mondo), Erling Haaland al suo primo Mondiale si è preso finalmente il palcoscenico iridato con la Norvegia (4 reti per lui), mentre Vinicius Junior trascina il Brasile e Cristiano Ronaldo nella partita contro l’Uzbekistan ha fatto intendere agli “haters” che non è ancora arrivato il momento di abdicare. Esordio convincente per Kane grazie alla doppietta alla Croazia. Poi le sorprese come il centravanti della Juventus Jonathan David (già a tre reti col suo Canada), Deniz Undav (Germania) e la rivelazione svizzera Johan Manzambi, classe 2005 in forza al Friburgo. Infine riflettori focalizzati anche sul verdeoro Cunha e il marocchino Saibari, nuovo centravanti del Bayern Monaco.

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Messi guida la classifica, ma la corsa è apertissima

L’argentino è partito con il piede giusto e in due partite ha già messo a referto cinque reti (tris nell’esordio all’Algeria, doppietta contro l’Austria). La Pulce, infatti, si è presa momentaneamente la vetta della graduatoria dei marcatori: un segnale importante non solo per l’Albiceleste, che punta a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022, ma anche per una competizione che continua a vedere nel numero dieci uno dei suoi protagonisti assoluti. Alle sue spalle inseguono Haaland, Mbappé, Vinicius Junior, Cunha, Saibari, Undav e Kane, attaccanti con caratteristiche diverse ma accomunati da un dato: hanno tutto il necessario per prendersi la scena nelle gare a eliminazione diretta. E proprio la fase finale del torneo potrebbe risultare decisiva nella corsa alla Scarpa d’Oro. Con il nuovo format a quarantotto nazionali aumenta anche il numero massimo di partite disputabili da una squadra, chi arriverà fino alla finale avrà più occasioni per incrementare il proprio bottino personale, ma il livello degli avversari salirà inevitabilmente turno dopo turno.

Il primato di Fontaine continua a resistere

Per quanto i bomber di questa edizione stiano viaggiando su numeri importanti, c’è un record che sembra ancora fuori portata. Si tratta delle tredici reti realizzate da Just Fontaine nel Mondiale del 1958, un primato che resiste da quasi settant’anni e che rappresenta una delle imprese più incredibili nella storia della competizione. Lionel Messi e gli altri protagonisti dovranno mantenere una media realizzativa altissima per avvicinarsi a quel traguardo e allo stesso tempo servirebbe un percorso praticamente perfetto, condito da gol in ogni partita fino alla finale, scenario possibile ma estremamente complicato considerando il livello delle nazionali rimaste in corsa.

Chi era Just Fontaine

Per le nuove generazioni il nome di Just Fontaine potrebbe dire poco, ma basta sfogliare gli almanacchi del calcio per capire il motivo della sua fama. Attaccante francese nato a Marrakech nel 1933, è entrato nella leggenda grazie a un Mondiale semplicemente irripetibile. In Svezia, nel 1958 (edizione conquistata dal primo Brasile di Pelè), segnò tredici gol in appena sei partite trascinando i Les Blues della Francia fino al terzo posto. Una media superiore alle due reti a incontro che nessun altro calciatore è più riuscito a eguagliare in una singola edizione della Coppa del Mondo. La sua carriera fu interrotta molto presto a causa dei continui problemi fisici, ma quel record è rimasto intatto attraverso le epoche, sopravvivendo ai vari Pelé, Gerd Müller, Ronaldo, Klose, Messi e Cristiano Ronaldo.

Occhio alle sorprese

La classifica marcatori dei Mondiali 2026 non è monopolizzata soltanto dai grandi campioni. Alle spalle dei fuoriclasse come Messi, Haaland, Mbappé e Vinicius Junior si stanno ritagliando uno spazio anche alcuni protagonisti inattesi, capaci di sorprendere fin dalle prime uscite del torneo. Tra questi c’è Johan Manzambi, una delle rivelazioni della Svizzera, ma anche Ismael Saibari, sempre più uomo copertina dei campioni in carica della coppa d’Africa, e Matheus Cunha, che sta sfruttando al meglio le occasioni concesse dal Brasile (tre le reti messe a segno nelle due uscite da titolare). Riflettori focalizzati anche su Deniz Undav, tra le sorprese della Germania in questa prima parte di torneo. Tutti hanno già raggiunto quota tre e, con la fase a eliminazione diretta ormai alle porte, possono continuare a scalare la graduatoria. A tre gol c’è anche Jonathan David con l’attaccante canadese che sta trasformando il Mondiale nell’occasione ideale per riscattare una stagione complicata con la Juventus.

Ronaldo, l’urlo liberatorio e l’abbraccio della squadra

Se si pensa alle stelle di questo Mondiale, non si può non nominare Cristiano Ronaldo. Il penta pallone d’oro, infatti, sembrava destinato a vivere un Mondiale in salita dopo le critiche piovute in seguito all’esordio poco brillante, invece ha risposto nel modo che conosce meglio: con i gol. L’attaccante dell’Al-Nassr è stato il grande protagonista del 5-0 rifilato all’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, firmando una doppietta che ha rilanciato il Portogallo e la sua candidatura nella corsa ai marcatori. Ancora una volta Cristiano ha dimostrato di sapersi esaltare nei grandi appuntamenti, trasformando i dubbi in applausi e ricordando a tutti che, anche all’ età di quarantuno anni, il suo killer-instinct sotto porta resta un’arma letale.

La fase a eliminazione diretta può ribaltare tutto

La corsa alla scarpa d’oro del Mondiale in Usa-Canada-Messico è ancora tutta da decifrare. I grandi favoriti hanno iniziato a mettere la propria firma sul torneo, ma la fase a eliminazione diretta è spesso quella che consacra gli attaccanti destinati a entrare nella storia. Lionel Messi sogna di aggiungere un altro capitolo alla sua infinita carriera, Mbappé vuole confermarsi il bomber dei Mondiali e raggiungere per il terzo anno consecutivo la finalissima del torneo, Haaland punta a trascinare la Norvegia il più lontano possibile; mentre Vinicius cerca la definitiva consacrazione con la maglia del Brasile. La Scarpa d’Oro è un obiettivo prestigioso, ma sopra tutti continua a dominare un numero che sembra quasi intoccabile: tredici. È il marchio lasciato da Just Fontaine nel 1958, un record che, almeno per il momento, continua a osservare da lontano anche le stelle del calcio moderno.