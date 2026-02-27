Mondiali, su Dazn tutte le 104 partite. Diritti in chiaro alla Rai: la gaffe nell’annuncio e la risposta dopo il caso ATP Finals

Il servizio streaming si garantisce l’esclusiva di tutte le partite del Mondiale 2026, la Rai potrà trasmettere 35 match tra cui quelli della Nazionale di Gattuso ancora in cerca di qualificazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Dazn continua a puntare forte sul mondo del calcio e stavolta sembra davvero fare sul serio. L’emittente televisiva, che detiene i diritti anche della serie A, si è infatti assicurata l’esclusiva di tutte le gare del Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Alla Rai vanno invece i diritti in chiaro.

Dazn: l’esclusiva su 104 match

La notizia era nell’aria da tempo ma ora arriva l’annuncio ufficiale. Sarà Dazn a trasmettere il Mondiale 2026 nella sua interezza in Italia. Un traguardo storico per l’emittente televisiva che nel corso degli ultimi anni ha investito tanto nel mondo del calcio: “Avere tutte le partite del Mondiale solo su Dazn in Italia rappresenta un traguardo storico – ha dichiarato Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia – L’edizione 2026 inaugura un’era entusiasmante per il calcio Mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano”.

Mondiali, la Rai trasmetterà 35 partite

Accordi finalizzati con i comunicati ufficiali che sono arrivati nella giornata di oggi ma nei giorni scorsi c’erano state già delle anticipazioni su quello che sarebbe potuto succedere. Tra questa viene confermata anche quella che riguarda la Rai che manderà in onda 35 partite dei prossimi Mondiali di calcio. La Rai manderà in onda il match inaugurale, le due semifinali e la finale. Inoltre avrà le partite della nazionale italiana, ovviamente se la squadra di Gattuso riuscirà a qualificarsi attraverso i playoff che si giocano a marzo.

La gaffe nel comunicato Rai

A Viale Mazzini sembrano dare molto fiducia a Rino Gattuso visto che nel comunicato con cui è stato dato l’annuncio dell’accordo raggiunto c’era una piccola gaffe o forse lo si può considerare come un atte di fede. Nell’annuncio della Rai si legge che le 35 partite “includono la partita d’apertura, tutte le partite della nazionale italiana, le semifinali e la finale”, peccato che quella qualificazione non sia ancora in tasca e che nelle ultime due edizioni in cui gli azzurri si sono giocati la fase finale del Mondiale attraverso i playoff, le cose non sono andate esattamente come sperato.

Dell’accordo per i diritti del Mondiale si parla da tempo, non sono state anche rese note le cifre ma di certo si tratta di un investimento importante, che può essere considerato anche rischioso proprio in virtù dell’assenza dell’Italia in questo momento. Ma si tratta anche di una risposta importante dell’azienda che solo qualche settimana fa ha perso i diritti in chiaro delle ATP Finals di Torino che sono passati a Mediaset.