Mondiali 2026, dieci squadre africane per stupire. Malu Mpasinkatu in esclusiva: “Si sogna con Marocco, Senegal, Costa d’Avorio e Algeria”

“L’Africa è cresciuta e l’ha dimostrato ai Mondiali in Qatar, dove il Marocco è arrivato quarto. È un segnale di come le cose siano cambiate. Insieme alla Costa d’Avorio e al Senegal sono le tre squadre da cui mi aspetto molto. Poi c’è l’Algeria che, con l’arrivo in panchina di Petkovic, l’ex allenatore della Lazio, ha trovato una stabilità importante e ha una generazione di giocatori che possono rappresentare una sorpresa. Ci sono i Faraoni dell’Egitto che sono, comunque, una selezione con cui bisogna sempre fare i coni. Il Sudafrica tornato al Mondiale dopo tanto tempo, darà filo da torcere a tutti. Non hanno nomi altisonanti, ma molti dei calciatori giocano in patria, una Nazionale che gioca come un club. La Tunisia può fare il suo cammino, è in un girone in cui se la può giocare. Ci metto anche il cuore: la Repubblica Democratica del Congo presente dopo 52 anni, mi aspetto che faccia un percorso dignitoso. È tornato anche il Ghana, con Queiroz in panchina, e il Mondiale può essere un modo per rilanciarsi. Capo Verde, infine, è la novità che fa capire quanto sia cresciuto il movimento calcistico africano in questi anni. Basti pensare che la Nigeria di Osimhen e il Camerun di Anguissa non sono riuscite a qualificarsi nei rispettivi gironi. I capoverdiani faranno ricredere tanti che stanno facendo battute improprie”.

Il continente africano, dopo il quarto posto conquistato nella scorsa edizione dei Mondiali in Qatar dal Marocco, sconfitto in semifinale dalla Francia di Didier Deschamps, ha tutta l’intenzione di continuare a stupire e confermarsi ai massimi livelli. Sono ben dieci le selezioni che prendono parte alla competizione, alcune delle vere e proprie sorprese come l’esordiente Capo Verde, mentre colossi come Nigeria e Camerun guarderanno il Mondiale dal divano di casa.

I calciatori africani pronti a stupire

Dieci Nazionali presente e tanti, tantissimi, giocatori da osservare anche con un occhio alla sessione estiva del calciomercato. Ecco quelli consigliati da Mpasinkatu.

“Di Yan Diamonde del Lipsia, Nazionale della Costa d’Avorio, ne parlano tutti, ma in Italia non è conosciutissimo. Ci sono tante società che lo osservano con attenzione. Anche il connazionale Inao è molto interessante, così come Bazoumana Touré. Per quanto riguarda l’Algeria, mi aspetto molto da Maza e Gouiri, possono fare bene. Nel Marocco attenzione a Bilal El Khannouss che può prendersi la scena in maniera totale. Nella Repubblica Democratica del Congo vedo in rampa di lancio Sadiki e Mukau che giocano, rispettivamente, nel Sunderland e nel Lille. Tra i capoverdiani ho un debole per Benchimol, classe 1999 che ha qualità importanti, ma non le ha ancora espresse del tutto. Mi aspetto che sia una nota positiva. Nel Sudafrica menzione d’onore per il portiere Ronwen Williams. La Tunisia può contare su Hannibal Mejbri, un talento immenso con una tecnica di altissimo livello. Tanto che anni fa lo United non esitò a mettere sul piatto una cifra importante per comprarlo. Kudus del Ghana lo conosciamo, ma in questo Mondiale può diventare un punto di riferimento per la selezione come sono stati i vari Appiah, Asamoah e altri”.

Il Marocco può arrivare in fondo

Infine, abbiamo chiesto a Mpasinkatu se si aspetta un nuovo exploit di una squadra africana, come lo è stato il Marocco quattro anni fa. E la risposta non è per niente banale.

“Il Marocco ha alzato l’asticella, per migliorare adesso bisogna arrivare in finale. L’appetito vien mangiando, insieme al Senegal, alla Costa d’Avorio e all’Algeria possono ritrovarsi nella stessa situazione di quattro anni fa. L’Africa ci spera, anche perché è l’unico continente al Mondo che diventa un’unica Nazione durante i Mondiali. La rivalità viene messa da parte, quest’anno con dieci squadre si sogna in grande”, ha concluso a Virgilio Sport.