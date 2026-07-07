Il programma del 7 luglio prevede l'attesissimo ritorno in campo di Leo Messi con la sua Albiceleste, impegnata contro Salah e compagni. Poi spazio all'ultima gara degli ottavi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Ultime partite degli ottavi di finale dei Mondiale 2026. Nella serata di oggi, martedì 7 luglio, vanno in scena due affascinanti sfide: si parte alle 18 italiane con Argentina-Egitto, con il ritorno in campo di Leo Messi, per poi proseguire alle ore 22 con Svizzera-Colombia, che andrà a chiudere il quadro di questo turno della fase ad eliminazione diretta. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming le due partite.

Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv

Ad Atlanta riflettori puntati sull’Argentina di Lionel Messi, chiamata a non deludere le aspettative e a guadagnarsi un posto nei quarti di finale di questi Mondiali, dopo aver eliminato Capo Verde ai sedicesimi. Di fronte, un Egitto che non vuole fare sconti a nessuno, complice la presenza di una stella come Momo Salah.

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La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, principale broadcaster dei Mondiali 2026. Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle singole Federazioni.

Argentina-Egitto ore 18 (italiane) DAZN

Dove vedere Svizzera-Colombia in diretta tv e streaming

Toccherà a Svizzera e Colombia chiudere il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, con i Cafeteros che hanno dimostrato di potersela giocare contro tutte finora. L’obiettivo è “allungare” l’ultimo ballo di un talento come James Rodriguez. Occhi anche sugli elvetici, che hanno trovato in Manzambi una delle sorprese della kermesse.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, main broadcaster dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay, le cui omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN.

Svizzera-Colombia ore 22:00 (italiane) Rai 1/RaiPlay/DAZN

Le probabili formazioni

Argentina-Egitto

L’Argentina si affiderà ancora una volta al 4-4-2 apprezzato nelle ultime uscite, con uno tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez che affiancherà l’inamovibile Leo Messi. In porta il Dibu Martinez, difeso da Romero e Lisandro Martinez. Sulle fasce Molina e Montiel. In mediana Enzo Fernandez e Mac Allister a dettare i tempi di gioco, con De Paul più largo a destra e Nico Gonzalez sul lato opposto.

4-2-3-1 per l’Egitto, con Marmoush nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle si muoveranno Salah, Ashour e Abdelraouf. In mediana Fathi e Attia, con Rabia ed El Hanafi a guidare il reparto difensivo a protezione di Shobeir.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Montiel; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, La. Martinez. Ct: Scaloni.

(4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Montiel; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, La. Martinez. Ct: Scaloni. EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, El Hanafi, Hafez; Attia, Fathi; Salah, Ashour, Abdelraouf; Marmoush. Ct: Hassan.

Svizzera-Colombia

Svizzera che confermerà il suo 4-2-3-1, con Kobel tra i pali e la coppia Elvedi-Akanji a guidare il reparto difensivo. Sulle corsie esterne spingeranno Zakaria e Ricardo Rodriguez, mentre in mezzo al campo spazio alla sagacia tattica di Freuler e Xhaka. A supporto di Embolo, punto di riferimento avanzato, agirà il trio formato da Ndoye, Manzambi e Vargas.

Classico 4-3-3 per la Colombia di Nestor Lorenzo, con James Rodriguez e Luis Diaz al fianco di Luis Suarez in avanti. A centrocampo c’è Lerma, con Puerta e Arias a completare il terzetto. Lucumi al centro della retroguardia, accanto a Sanchez, con Munoz a destra e Mojica sul versante mancino. In porta confermato Vargas.