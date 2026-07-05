Il Mondiale 2026 entra nella fase che conta, quella degli ottavi di finale. Tra domenica 5 e la notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio vanno in scena due sfide: si parte domenica sera, alle 22, con Brasile-Norvegia, unica delle due partite trasmessa in chiaro. Poi spazio alla notte, con Messico-Inghilterra in programma alle 2, nella notte tra domenica e lunedì. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming le due partite.
- Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv
- Dove vedere Messico-Inghilterra in diretta tv e streaming
- Le probabili formazioni
Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv
A impreziosire la serata di domenica 5 luglio è Brasile-Norvegia, in programma alle 22 italiane. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, oltre che su DAZN in abbonamento. In campo si affrontano due squadre che arrivano a questo appuntamento con umori diversi ma con la stessa voglia di stupire. Il Brasile di Ancelotti, cinque volte campione del mondo, insegue un ritorno ai quarti che manca da oltre vent’anni. I verdeoro hanno chiuso il girone al primo posto e agli ottavi hanno piegato il Giappone con un gol di Martinelli al 95′. Di fronte c’è la Norvegia che ha già scritto la storia, centrando la prima vittoria di sempre in una gara a eliminazione diretta ai Mondiali, il 2-1 sulla Costa d’Avorio deciso da Haaland all’86’.
|Brasile-Norvegia
|ore 22
|Rai 1/RaiPlay/DAZN
Dove vedere Messico-Inghilterra in diretta tv e streaming
Messico-Inghilterra, in programma nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio alle 2 italiane, sarà un’esclusiva DAZN, in diretta tv e streaming, senza copertura in chiaro sulla Rai. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in stato di grazia: la squadra di Aguirre ha centrato quattro vittorie su quattro nel torneo e appena due gol subiti, facendo della solidità difensiva e del fattore campo le sue armi migliori. La squadra di Tuchel, invece, si presenta con più di un punto interrogativo, dopo una qualificazione sofferta contro la Repubblica Democratica del Congo, ribaltata solo nella ripresa da una doppietta di Harry Kane.
|Messico-Inghilterra
|ore 02:00
|DAZN
Le probabili formazioni
Brasile-Norvegia
Il Brasile di Ancelotti dovrebbe affidarsi al suo consueto tridente, con Vinicius Junior e Raphinha (se dovesse recuperare) ad allargare il gioco e il giovane Endrick come riferimento centrale, mentre a centrocampo pesa l’assenza dell’infortunato Paquetà. La Norvegia si dispone in modo più coperto, pronta a difendersi e a ripartire affidando tutto al fiuto di Haaland, sostenuto dalla qualità di Odegaard.
- BRASILE (4-3-3): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Wesley; Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha; Vinicius Jr, Endrick, Martinelli. CT: Ancelotti.
- NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Nusa, Berge, Odegaard, Aasgaard; Haaland, Sorloth. CT: Solbakken.
Messico-Inghilterra
Il Messico di Aguirre conferma l’assetto solido che gli ha permesso di non subire quasi nulla finora, con Quinones e Raul Jimenez a guidare l’attacco. L’Inghilterra di Tuchel risponde con il suo undici tipo, imperniato sulla regia di Jude Bellingham e con Harry Kane unico terminale offensivo.
- MESSICO (4-3-3): Malagon; Sanchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Edson Alvarez, Ruiz, Chávez; Quiñones, Raul Jimenez, Vega. CT: Aguirre.
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Rashford; Kane. CT: Tuchel.