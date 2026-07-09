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Mondiali 2026, dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e streaming, l'orario della partita

Il programma del 9 lglio prevede l'attesissimo ritorno in campo di Kylian Mbappé con la nazionale allenata da Deschamps. Dall'altra parte, Hakimi e compagni proveranno a fare l'impresa

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Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Sarà Francia-Marocco ad aprire il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, si sfideranno le nazionali di Deschamps ed Ouahbi, grandi protagoniste di questa edizione del torneo. La pressione è chiaramente tutta sulla squadra guidata da Kylian Mbappé. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming la partita odierna.

Dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e streaming

Riflettori puntati sulla Francia di Didier Deschamps, la grande favorita per la vittoria finale del torneo. Mbappé e compagni, reduci dalla battaglia sportiva con il Paraguay, si giocano tantissimo contro il Marocco di Ouahbi, trascinato dalla corsa di Hakimi e dal talento di Brahim Diaz e Saibari, neo calciatore del Bayern Monaco. Chi avrà la meglio, in semifinale affronterà la vincente di Spagna-Belgio.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, main broadcaster dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay, le cui omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori sui canali social ufficiali delle singole Federazioni, su X, Instagram e Facebook.

Francia-Marocco ore 22 (italiane) DAZN/Rai Uno/RaiPlay

Francia-Marocco, le probabili formazioni

4-2-3-1 per ambo le nazionali, con Didier Deschamps pronto ad usufruire di tutto il talento a sua disposizione: da Olise a Doué, passando per il Pallone d’Oro Ousmane Dembelé e la stella Kylian Mbappé, capocannoniere della selezione transalpina in questa edizione della competizione. Si punta ad infrangere nuovi record. In porta c’è Mike Maignan, con Upamecano e Saliba a guidare il reparto difensivo e la coppia Rabiot-Tchouaméni a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo.

Sponda Marocco, occhi su Hakimi, padrone della corsia destra. Sul lato opposto agirà Mazraoui, con Diop e Halhal a completare il pacchetto arretrato. El Aynaoui punto di riferimento in mediana, con Brahim Diaz ed El Khannouss sugli esterni. Ounahi a supporto di Saibari, confermatissimo nel ruolo di centravanti.

Ecco le probabili formazioni di Francia-Marocco:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.

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