Sarà Francia-Marocco ad aprire il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, si sfideranno le nazionali di Deschamps ed Ouahbi, grandi protagoniste di questa edizione del torneo. La pressione è chiaramente tutta sulla squadra guidata da Kylian Mbappé. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming la partita odierna.
Dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e streaming
Riflettori puntati sulla Francia di Didier Deschamps, la grande favorita per la vittoria finale del torneo. Mbappé e compagni, reduci dalla battaglia sportiva con il Paraguay, si giocano tantissimo contro il Marocco di Ouahbi, trascinato dalla corsa di Hakimi e dal talento di Brahim Diaz e Saibari, neo calciatore del Bayern Monaco. Chi avrà la meglio, in semifinale affronterà la vincente di Spagna-Belgio.
La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, main broadcaster dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay, le cui omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori sui canali social ufficiali delle singole Federazioni, su X, Instagram e Facebook.
|Francia-Marocco
|ore 22 (italiane)
|DAZN/Rai Uno/RaiPlay
Francia-Marocco, le probabili formazioni
4-2-3-1 per ambo le nazionali, con Didier Deschamps pronto ad usufruire di tutto il talento a sua disposizione: da Olise a Doué, passando per il Pallone d’Oro Ousmane Dembelé e la stella Kylian Mbappé, capocannoniere della selezione transalpina in questa edizione della competizione. Si punta ad infrangere nuovi record. In porta c’è Mike Maignan, con Upamecano e Saliba a guidare il reparto difensivo e la coppia Rabiot-Tchouaméni a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo.
Sponda Marocco, occhi su Hakimi, padrone della corsia destra. Sul lato opposto agirà Mazraoui, con Diop e Halhal a completare il pacchetto arretrato. El Aynaoui punto di riferimento in mediana, con Brahim Diaz ed El Khannouss sugli esterni. Ounahi a supporto di Saibari, confermatissimo nel ruolo di centravanti.
Ecco le probabili formazioni di Francia-Marocco:
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.