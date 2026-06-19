Dove vedere Canada-Qatar, Messico-Corea del Sud e USA-Australia: orari delle partite Mondiali di oggi

Il programma di venerdì 19 giugno, in chiaro su Rai la sfida degli USA padroni di casa. Di notte spazio al Messico di Raul Jimenez e alla Corea di Son

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Procede lo spettacolo dei Mondiali 2026, che oggi, venerdì 19 giugno, va in scena con le sfide della seconda giornata, dopo le emozioni dei primi match. Sono tre le gare in programma, due delle quali in orario notturno per via del fuso: si parte a mezzanotte con Canada-Qatar, poi spazio a Messico-Corea del Sud alle 3 e, in chiusura, all’appuntamento serale delle 21 con USA-Australia. Qui di seguito tutte le info utili per vedere in diretta tv e in live streaming le partite valide per la seconda giornata della fase a gironi.

Le gare della notte: tutte le info

Per le prime due sfide della giornata bisognerà invece fare le ore piccole, complice il fuso orario nordamericano. Entrambe saranno trasmesse in esclusiva su DAZN, in diretta tv e streaming, e dunque riservate agli abbonati: nessuna delle due rientra nel pacchetto in chiaro della Rai.

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Si comincia a mezzanotte con Canada-Qatar, valida per il gruppo B e in scena al BC Place Stadium di Vancouver. Un confronto delicato tra due nazionali a caccia del primo successo: entrambe, infatti, hanno aperto il loro Mondiale con un pareggio, il Canada padrone di casa contro la Bosnia, il Qatar contro la Svizzera. I nordamericani di Marsch confidano nelle qualità di David, anche se l’attaccante della Juventus è parso ancora a corto di condizione all’esordio, mentre gli asiatici guidati da Lopetegui cercano conferme dopo il buon punto della prima uscita.

Alle 3 della notte italiana, poi, spazio al match probabilmente più interessante delle due, Messico-Corea del Sud, gara del gruppo A allo stadio Akron di Guadalajara. Qui si affrontano due squadre che hanno vinto e convinto al debutto: il Messico padrone di casa, trascinato dai gol di Raul Jimenez (mentre il milanista Santiago Gimenez resta una soluzione dalla panchina), e una Corea del Sud capace di ribaltare la Repubblica Ceca in rimonta e trascinata dal suo leader Son. Una vittoria, per entrambe, varrebbe il primo verdetto utile in chiave qualificazione.

Canada-Qatar 00:00 DAZN Messico-Corea del Sud 03:00 DAZN

Mondiali 2026, il programma e gli orari delle partite di oggi

In prima serata, invece, ci sarà la sfida del gruppo D tra gli Stati Uniti padroni di casa e l’Australia, in campo alle 21 italiane al Seattle Stadium. Un appuntamento ghiotto per il pubblico italiano, perché rientra tra le 35 partite che la Rai ha scelto di trasmettere in chiaro: l’incontro sarà infatti visibile gratuitamente su Rai 1, oltre che, come tutte le gare del torneo, in diretta su DAZN.

La nazionale a stelle e strisce guidata da Pochettino arriva all’appuntamento con il morale alle stelle, dopo il convincente 4-1 rifilato al Paraguay nella gara d’esordio. Un avvio che ha subito proiettato gli USA in vetta al raggruppamento e che alimenta le ambizioni di un gruppo trascinato dalle sue stelle di riferimento, da Pulisic a McKennie.

Dall’altra parte, l’Australia proverà a confermarsi dopo il 2-0 rifilato a sorpresa ai danni della Turchia di Montella. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà fruibile gratuitamente sull’app di RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e computer previa registrazione. In alternativa, resta disponibile la diretta su DAZN, tramite l’omonima applicazione e previo abbonamento, scaricabile su tutti i principali dispositivi.

USA-Australia 21:00 DAZN/Rai

Le probabili formazioni

Canada-Qatar

Il Canada di Marsch si affida al 4-4-2, con Jonathan David e Oluwaseyi in coppia la davanti e Buchanan e Millar sulle corsie a innescarli. Il Qatar di Lopetegui sceglie un 4-2-3-1 più prudente, con Afif a fare da raccordo alle spalle dell’unica punta Abdelrazzaq.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Oluwaseyi. CT: Marsch.

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Oluwaseyi. CT: Marsch. QATAR (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed; Gaber, Laye; Edmilson, Madibo, Afif; Abdelrazzaq. CT: Lopetegui.

Messico-Corea del Sud

Il Messico di Aguirre si dispone con un 4-1-4-1 e si aggrappa a Raul Jimenez come riferimento offensivo, con Gimenez pronto a subentrare. La Corea del Sud di Hong Myung-bo replica con il 3-4-2-1 e mette tutto nelle mani (e nei piedi) di Son, sostenuto dalla fantasia di Lee Kang-in.

MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Mora; Jimenez. CT: Aguirre.

Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Mora; Jimenez. CT: Aguirre. COREA DEL SUD (3-4-2-1): S. Kim; H. Lee, M. Kim, G. Lee; Seol, Hwang, Paik, T. Lee; K. Lee, J. Lee; Son. CT: Hong Myung-bo.

USA-Australia

Gli Stati Uniti di Pochettino, reduci dal travolgente 4-1 al Paraguay, si affidano a Folarin Balogun, autore di una doppietta all’esordio, con Christian Pulisic a illuminare la trequarti. L’Australia di Popovic, che ha sorpreso la Turchia per 2-0, risponde con un assetto coperto e ripartenze affidate al gioiello Irankunda e a Toure.

USA (3-4-2-1): Turner; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Pulisic, Reyna; Balogun. CT: Pochettino.

Turner; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Pulisic, Reyna; Balogun. CT: Pochettino. AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Irankunda; Toure. CT: Popovic.

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