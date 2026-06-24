Dove vedere Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico: orari delle partite dei Mondiali di oggi

Tra mercoledì sera e la notte si chiudono tre gironi, con gli ultimi verdetti per i sedicesimi: tante big in campo per blindare la qualificazione

I Mondiali 2026 entrano nella fase più calda. Tra mercoledì 24 e la notte di giovedì 25 giugno si completano tre raggruppamenti, (B, C, A) con sei partite che distribuiranno gli ultimi pass per i sedicesimi. Si parte mercoledì sera, alle 21, con le due sfide del gruppo B in contemporanea: Svizzera-Canada, l’unica gara di questa tornata trasmessa in chiaro, e Bosnia-Qatar. Poi spazio alla lunga notte, con i gruppi C e A che chiudono i conti: a mezzanotte tocca a Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, mentre alle 3 è il turno di Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming le partite.

Mondiali 2026, le gare della serata

La serata di mercoledì 24 giugno propone in contemporanea, alle 21, le due sfide che chiudono il gruppo B. E per il pubblico italiano c’è una sola gara da seguire in chiaro: Svizzera-Canada sarà infatti l’unico incontro di questa tornata trasmesso in chiaro su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), oltre che su DAZN. L’altra partita, Bosnia-Qatar, sarà invece un’esclusiva DAZN, in diretta tv e streaming per i soli abbonati.

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Al BC Place di Vancouver, Svizzera e Canada si presentano appaiate in testa a quota quattro punti, il che rende la loro sfida un vero spareggio per il primo posto. I padroni di casa guidati da David (reduce da una tripletta) arrivano dal travolgente 6-0 rifilato al Qatar, mentre gli elvetici hanno piegato 4-1 la Bosnia. Entrambe hanno il pass per i sedicesimi quasi in tasca, ma in palio c’è la vetta, decisiva per evitare avversarie più ostiche nel turno successivo.

In contemporanea, al Seattle Stadium, va invece in scena Bosnia-Qatar, una sfida dal sapore di ultima spiaggia. Le due nazionali, ferme a un solo punto, sono ormai tagliate fuori dai primi due posti, ma la vincente può ancora coltivare una flebile speranza di rientrare tra le migliori terze.

Svizzera-Canada ore 21 Rai 1/RaiPlay/DAZN Bosnia-Erzegovina-Qatar ore 21 DAZN

Le gare della notte: tutte le info

A cavallo tra mercoledì e giovedì, la notte italiana regala il gran finale dei gruppi C e A, con quattro gare in programma. Si tratta di un poker di sfide tutte a esclusiva DAZN, in diretta tv e streaming per i soli abbonati: nessuna di queste è prevista in chiaro sulla Rai.

Ad aprire la notte, alle 24, sono le due gare del gruppo C. Ad Atlanta il Marocco affronta Haiti, già eliminata e ultima a zero punti. I nordafricani, reduci dal successo sulla Scozia e imbattuti da una lunghissima striscia di partite, cercano i tre punti per blindare almeno il secondo posto, ma con un occhio alla differenza reti, che potrebbe valere il primato. In contemporanea, a Miami, va in scena Scozia-Brasile: agli scozzesi, a quota tre, potrebbe bastare anche una sconfitta per sperare nel passaggio come miglior terza, ma di fronte c’è una Selecao che, pur non ancora brillantissima, vuole chiudere il girone in testa.

Alle 3 tocca invece al gruppo A, già con un verdetto scritto. Il Messico padrone di casa, primo a qualificarsi in questo Mondiale, ospita all’Azteca la Repubblica Ceca, obbligata a vincere per coltivare ancora qualche speranza di ripescaggio. Stesso orario per Sudafrica-Corea del Sud. Ai sudafricani serve una vittoria per puntare ai sedicesimi, mentre ai sudcoreani può bastare un pareggio per assicurarsi il secondo posto e il pass per la fase a eliminazione diretta.

Marocco-Haiti ore 00:00 DAZN Scozia-Brasile ore 00:00 DAZN Repubblica Ceca-Messico ore 03:00 DAZN Sudafrica-Corea del Sud ore 03:00 DAZN

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Le probabili formazioni

Svizzera-Canada

Yakin conferma l’ossatura solida degli elvetici, con Xhaka in regia ed Embolo riferimento offensivo, mentre il Canada di Marsch si affida alla coppia David-Oluwaseyi, con Davies sulla corsia. Sfida nella sfida tra due squadre già quasi certe del passaggio.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas. CT: Yakin.

Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas. CT: Yakin. CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Davies; David, Oluwaseyi. CT: Marsch.

Bosnia-Qatar

I bosniaci di Barbarez si schierano con un 4-4-2 votato all’attacco, trascinati da Demirovic e Lukic, mentre il Qatar di Lopetegui cerca punti d’orgoglio appoggiandosi alla qualità di Afif.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. CT: Barbarez.

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. CT: Barbarez. QATAR (4-3-3): Vasilij; Al-Alawi, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Hussain; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson, Almoez Ali, Afif. CT: Lopetegui.

Marocco-Haiti

Il Marocco di Ouahbi, con il suo 4-2-3-1, si affida alle stelle Hakimi, Brahim Diaz ed En-Nesyri/El Kaabi in attacco. Haiti, già eliminata, prova a difendere l’onore con Nazon e Isidor là davanti.

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi. CT: Ouahbi.

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi. CT: Ouahbi. HAITI (4-3-3): Placide; Arcus, Ade, Duverne, Expérience; Jean-Jacques, Bellegarde, Casimir; Isidor, Nazon, Providence. CT: Migné.

Scozia-Brasile

La Scozia di Clarke si copre con un 4-4-1-1 imperniato su McTominay, cercando il colpaccio salvezza. Il Brasile di Ancelotti risponde con la qualità di Vinicius, Martinelli e Cunha in attacco.

SCOZIA (4-1-4-1): Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, Christie, Ferguson, McGinn; McTominay; Adams. CT: Clarke.

Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, Christie, Ferguson, McGinn; McTominay; Adams. CT: Clarke. BRASILE (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Paqueta, Casemiro, Bruno Guimaraes; Martinelli, Cunha, Vinicius Jr.. CT: Ancelotti.

Repubblica Ceca-Messico

I cechi, obbligati a vincere, si affidano al bomber Schick, mentre il Messico già qualificato di Aguirre potrebbe gestire le forze, con Raul Jimenez ancora preferito a Santiago Gimenez al centro dell’attacco.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Zeleny; Soucek, Sojka; Provod, Sulc, Sadilek; Schick. CT: Koubek.

Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Zeleny; Soucek, Sojka; Provod, Sulc, Sadilek; Schick. CT: Koubek. MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones. CT: Aguirre.

Sudafrica-Corea del Sud

Gli uomini di Broos si giocano tutto puntando su Mokoena e Foster, mentre la Corea del Sud di Hong, che insegue il pari utile, mette ancora una volta le sue speranze nei piedi di Son.