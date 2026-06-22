Dove vedere Uruguay-Capo Verde, Nuova Zelanda-Egitto, Argentina-Austria e Francia-Iraq: orari delle partite Mondiali di oggi

Il Mondiale 2026 non concede tregua e si appresta a vivere una seconda giornata già potenzialmente decisiva. Lunedì 22 giugno, 12esimo giorno della rassegna iridata di Stati Uniti, Messico e Canada, sono quattro le sfide in programma, con diverse big chiamate a dare una spallata al proprio girone. Riflettori puntati soprattutto sull’Argentina di Leo Messi, che affronta l’Austria per blindare il passaggio del turno, e sulla Francia, attesa dall’Iraq per difendere la vetta del suo raggruppamento. Spazio anche all’Uruguay di Olivera contro Capo Verde e all’altra sfida di giornata, Nuova Zelanda-Egitto. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming le partite del 22 giugno.
- Le gare della notte: tutte le info
- Mondiali 2026, il programma e gli orari delle partite di oggi
- Le probabili formazioni
Le gare della notte: tutte le info
Le prime due gare della giornata si giocheranno in piena notte e saranno entrambe un’esclusiva DAZN: nessuna delle due rientra infatti nel pacchetto in chiaro della Rai, e saranno dunque visibili solo in diretta tv e streaming sulla piattaforma, in abbonamento, da qualunque dispositivo. Ad aprire le danze, a mezzanotte, sarà Uruguay-Capo Verde, sfida del gruppo H in programma a Miami. La Celeste di Bielsa è obbligata a vincere dopo il deludente 1-1 d’esordio con l’Arabia Saudita, e si affida alla qualità di uomini come Valverde e Bentancur. Di fronte, però, c’è la rivelazione Capo Verde: alla prima partecipazione mondiale della sua storia, ha già fatto scalpore strappando uno 0-0 alla Spagna, e proverà a confermare di non essere lì per caso
Alle 3, poi, tocca a Nuova Zelanda-Egitto, gara del gruppo G di scena a Vancouver. È uno scontro diretto in piena regola, perché entrambe sono ferme a un punto dopo il pareggio dell’esordio. Gli All Whites, capaci di mettere in difficoltà l’Iran nel 2-2 iniziale, si aggrappano al bomber Wood, mentre l’Egitto mette tutto nei piedi della sua stella assoluta, Salah, per dare la svolta alla propria corsa verso i sedicesimi.
|Uruguay-Capo Verde
|00:00
|DAZN
|Nuova Zelanda-Egitto
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|DAZN
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Mondiali 2026, il programma e gli orari delle partite di oggi
La sfida del tardo pomeriggio e quella della sera sono quelle che catalizzano le maggiori attenzioni, perché vedono in campo due delle grandi favorite del torneo. Si parte alle 19 con il big match Argentina-Austria, gara del gruppo J in scena al Dallas Stadium di Arlington. È di fatto uno scontro diretto per il primato, dato che entrambe arrivano da una vittoria all’esordio: l’Albiceleste di Scaloni ha travolto 3-0 l’Algeria con uno strepitoso Lionel Messi, autore di una tripletta, mentre l’Austria di Rangnick ha piegato 3-1 la Giordania. Una sfida di prestigio che la Rai trasmetterà in chiaro: sarà infatti visibile gratuitamente su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, oltre che, come sempre, su DAZN in abbonamento.
In serata, alle 23, tocca invece a Francia-Iraq, valida per il gruppo I e di scena a Philadelphia. I Bleus di Deschamps, trascinati da uno scatenato Mbappé (a segno con una doppietta contro il Senegal all’esordio), partono nettamente favoriti contro un Iraq reduce dal pesante 1-4 incassato dalla Norvegia e già con le spalle al muro. Questa gara non rientra nel pacchetto Rai e sarà dunque un’esclusiva DAZN, in diretta tv e streaming per i soli abbonati.
|Argentina-Austria
|19:00
|DAZN/Rai/RaiPlay
|Francia-Iraq
|23:00
|DAZN
Le probabili formazioni
Uruguay-Capo Verde
La Celeste di Bielsa si affida al 4-3-3 con il tridente Vinas-Araujo-Canobbio e la regia di Valverde e Bentancur. Capo Verde risponde con un assetto compatto guidato dal veterano Vozinha tra i pali e Monteiro a cercare gli spazi in avanti.
- URUGUAY (4-3-3): Muslera; Cáceres, Varela, Sanabria, Olivera; De la Cruz, Valverde, Bentancur; Vinas, Araújo, Canobbio. CT: Bielsa.
- CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; R. Lopes, Lopes Cabral, Moreira, Diney Borges; Duarte; Mendes, J. Cabral, Lenini, Monteiro; Rocha Livramento. CT: Bubista.
Nuova Zelanda-Egitto
Gli All Whites di Bazeley scelgono il 4-2-3-1 con il bomber Wood al centro dell’attacco e Just, già a segno con una doppietta all’esordio, sulla trequarti. L’Egitto si schiera a specchio, con Salah e Marmoush a guidare l’offensiva.
- NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Cacace, Surman, Boxall, Payne; McCowatt, Singh, Bell, Just; Stamenic, Wood. CT: Bazeley.
- EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Y. Ibrahim, Fathi, Abou El Fotouh; Salah, Ashour, Ateya, Lasheen; Ziko, Marmoush. CT: Hassan.
Argentina-Austria
L’Albiceleste di Scaloni si dispone con il 4-4-2, con Lautaro Martinez al fianco di capitan Messi e il centrocampo di qualità formato da De Paul, Mac Allister ed Enzo Fernandez. L’Austria di Rangnick replica con un 4-2-3-1 imperniato su Sabitzer e Laimer, con Alaba a guidare la difesa e Kalajdzic unica punta.
- ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Medina, Romero, Molina, L. Martínez; Almada, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; L. Martinez, Messi. CT: Scaloni.
- AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Lienhart, Alaba, Mwene; Laimer, Sabitzer, Chukwuemeka, Schmid, X. Schlager; Seiwald, Kalajdzic. CT: Rangnick.
Francia-Iraq
I Bleus di Deschamps, pur con qualche rotazione, mandano in campo un 4-2-3-1 con Mbappè terminale offensivo e Barcola pronto all’esordio da titolare. L’Iraq di Arnold si chiude con un 4-4-2, affidandosi a Hussein e Al Hamadi per provare a colpire in ripartenza.
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, M. Koné; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. CT: Deschamps.
- IRAQ (4-4-2): Basil Fadhil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Jasim; Hussein, Al Hamadi. CT: Arnold.