“Il calcio è imprevedibile e, a volte, il più forte non vince, ma ad oggi mi risulta abbastanza impossibile non considerare la Francia come la grande favorita. Per un motivo molto semplice, che va al di là del talento enorme di alcuni singoli, perché questa è anche una squadra. È guidata da un bravo tecnico, capace. Non è uno dei più pubblicizzati, ma è di buon senso, ha fatto determinate scelte non facili, anche perché i francesi hanno giocatori per formare due Nazionali praticamente. Rispetto alla finale dello scorso Mondiale, persa contro l’Argentina in Qatar nel 2022, ha cambiato sedici uomini. Questo significa lasciare a casa grandi giocatori e metterne dentro altrettanti nuovi di altissimo livello”.

Adesso, negli ottavi se la vedranno contro il Paraguay di Gustavo Alfaro che ha sorprendentemente eliminato la Germania di Julian Nagelsmann nel turno precedente ai calci di rigore. Chi conosce bene ‘Le Blues’ è Antonio Felici, storico corrispondente italiano della prestigiosa e celebre rivista francese ‘France Football’. E le sue parole non lasciano spazio ad interpretazioni.

Stesa senza troppo sforzo la Svezia nei sedicesimi di finale del Mondiale itinerante del 2026, che si gioca tra Canada, Messico e Stati Uniti, la Francia continua imperterrita il suo cammino. La selezione transalpina è uno schiacciasassi, con quattro vittorie conquistate su altrettante partite e ben tredici gol realizzati. Poco meno della metà di questi sono stati firmati dall’uomo copertina dei ‘galletti’, Kylian Mbappé.

I meriti di Deschamps

In un organico di campioni, quali sono i meriti di Didier Deschamps?

“Ha la fortuna di poter pescare da una base straordinaria che nessuno ha, però se giocano anche bene, vanno dati anche i giusti meriti a Didier Deschamps. Nella partita contro la Svezia, si è visto sì il talento straordinario dei francesi, ma anche undici uomini che giocano bene, hanno un’idea di gioco definita e sono imprevedibili. Olise, che non scopriamo adesso, sta facendo cose straordinarie, ma non è l’unico. Se proprio dobbiamo trovare un difetto alla Francia, è qualche piccola disattenzione difensiva, ma sono minuzie. Va rivista con qualche avversario più importante, però resta la sensazione di una selezione tosta. Le altre non hanno dimostrato granché, la Germania è andata a casa, il Brasile ha rischiato contro il Giappone. Se quest’ultimi dovessero raggiungere la semifinale, Ancelotti avrebbe fatto un risultato quasi spaziale”.

“Impazzisco per Mbappé, è unico”

In cima alla classifica marcatori, insieme all’intramontabile Leo Messi, capitano dell’Argentina campione del Mondo, c’è Mbappé, pubblicamente incensato da Deschamps dopo la partita contro la Svezia con parole al miele. E Felici non è da meno.

“Impazzisco per Mbappé, ha delle caratteristiche uniche. Unisce una qualità tecnica stratosferica alla velocità, un po’ come Ronaldo il Fenomeno, nonostante una struttura fisica differente. Nella partita contro la Svezia si è un visto un calciatore diverso, è stato il regista dell’attacco transalpino. Ha fatto un salto di qualità enorme rispetto a quello che vediamo al Real Madrid. Il ‘vecchietto’ argentino Leo Messi continua a tenere botta, però considerando un po’ tutto, questo Mondiale può consacrare Mbappé come miglior giocatore al Mondo. Contano sempre i risultati, ma ha già segnato sei gol e sta facendo tutto quello che può fare un fuoriclasse. In giro, uno così forte, non lo vedo”, ha concluso a Virgilio Sport.