I vicecampioni del mondo di Deschamps sfidano i campioni d'Europa di de la Fuente per un posto in finale. Ad Arlington in palio il penultimo atto del torneo

Il Mondiale 2026 è arrivato al penultimo atto. Martedì 14 luglio va in scena la prima semifinale del torneo, e non è certo una sfida qualunque, perché a contendersi il pass per la finale saranno Francia e Spagna, due delle nazionali più forti e più attese di tutta la competizione. Da una parte i vicecampioni del mondo di Deschamps, dall’altra i campioni d’Europa guidati da de la Fuente. In palio c’è un posto nella finale di domenica 19 luglio a New York. Di seguito tutte le info su orario, canali e dove vedere Francia-Spagna in diretta tv e streaming.

Dove vedere Francia-Spagna in diretta e streaming

Francia-Spagna si potrà vedere sia sulla Rai sia su DAZN. La semifinale, in programma martedì 14 luglio alle 21 italiane all’AT&T Stadium di Arlington, sarà infatti trasmessa in chiaro e gratuitamente su Rai 1. Dai quarti di finale in poi, del resto, la Rai ha scelto di mandare in onda tutte le partite rimanenti del torneo, quindi anche il penultimo atto sarà alla portata di tutti.

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Per chi preferisce lo streaming, la gara sarà disponibile gratuitamente anche su RaiPlay, la piattaforma accessibile da computer, smartphone, tablet e smart tv compatibili, previa registrazione. In alternativa, resta l’opzione DAZN, che detiene i diritti integrali della Coppa del Mondo 2026 e trasmette quindi tutte le 104 partite del torneo, in questo caso però in abbonamento.

Francia-Spagna ore 21 Rai 1/RaiPlay/DAZN

Come ci arrivano le squadre

La Francia si presenta all’appuntamento con un ruolino di marcia impeccabile, sette vittorie in altrettante partite e la porta ancora inviolata in tutta la fase a eliminazione diretta. I Bleus hanno chiuso il girone a punteggio pieno davanti alla Norvegia, poi hanno superato Svezia e Paraguay senza subire gol, e ai quarti hanno regolato il Marocco per 2-0 con le firme di Mbappé e Dembélé. Un cammino che li rende, sulla carta, la squadra più solida rimasta in corsa, con il miglior attacco tra le semifinaliste. Sullo sfondo c’è anche una motivazione in più, perché al termine del torneo Deschamps lascerà la panchina francese, con Zidane pronto a raccoglierne l’eredità.

Diverso, ma altrettanto convincente, il percorso della Spagna. La Roja arriva alla sua prima semifinale mondiale dal 2010, l’anno del trionfo in Sudafrica, dopo due edizioni deludenti chiuse entrambe agli ottavi. Il gruppo di de la Fuente, campione d’Europa in carica, ha vinto il proprio girone davanti a Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita, poi ha superato l’Austria e ha eliminato il Portogallo di Ronaldo, entrambe senza incassare reti. Ai quarti, invece, ha dovuto soffrire di più contro il Belgio, vinta 2-1 grazie al gol di Fabian Ruiz e alla rete decisiva di Merino all’88’.

Le probabili formazioni

In casa Francia il dubbio principale riguarda Tchouameni, già assente contro il Marocco. Al suo posto dovrebbe confermarsi Koné, che affiancherà Rabiot in mediana garantendo equilibrio e copertura davanti alla difesa. Da monitorare anche le condizioni di Mbappé, che nei quarti ha ricevuto cure alla caviglia ed è stato sostituito nella ripresa, ma che resta il favorito per guidare l’attacco dal primo minuto. Sulla trequarti, invece, Deschamps deve scegliere tra Doué e Barcola.

Nella Spagna il nodo da sciogliere è la condizione di Nico Williams, alle prese con un problema all’adduttore. Contro il Belgio, de la Fuente gli ha preferito Baena, schierato sulla corsia mancina del tridente accanto a Oyarzabal e Lamine Yamal. L’altro ballottaggio riguarda il centrocampo, dove Pedri, partito dalla panchina nei quarti, potrebbe riprendersi una maglia da titolare, con Fabian Ruiz o Dani Olmo pronti eventualmente a fargli spazio. Di seguito le probabili formazioni della sfida.