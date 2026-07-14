Francia-Spagna al Mondiale 2026 mette di fronte due nazionali costruite su una straordinaria capacità di formare campioni: dai vivai di Parigi e Barcellona nasce il calcio del futuro

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Il talento nasce sempre meno per caso ed è, sempre più, un processo di costruzione: è la prospettiva con cui guardare Francia-Spagna, la semifinale del Mondiale 2026 che mette di fronte due delle nazionali più talentuose e competitive

Il prossimo Kylian Mbappé esiste già. Forse è già nato anche il nuovo Lamine Yamal. Non sappiamo il giorno esatto in cui il mondo se ne accorgerà. Sappiamo però che esiste un bambino che ha iniziato un percorso destinato a portarlo sul palcoscenico più importante del calcio. Quel bimbo, crescendo, indosserà la maglia della Francia. O della Spagna.

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Perché dietro la sfida tra Mbappé e Yamal, tra il campione che ha già messo un piede e mezzo nella storia del calcio e il ragazzo che rappresenta il miglior futuro immaginabile, c’è una partita che non si vede ma è iniziata molti anni fa.

Quando nasceva un campione per generazione

È iniziata quando i campioni di oggi erano ancora bambini; quando qualcuno ha deciso come allenarli, quali competenze trasmettere loro, quali opportunità offrire e quale ambiente costruire intorno al potenziale talento.

Ci piace pensare che il calcio viva di fiabe: il ragazzo scoperto per caso, il talento cresciuto sull’asfalto di periferia, il bambino che trasforma un Tango nel primo pallone di una storia straordinaria. Sono racconti che continueranno a esistere perché il calcio ha bisogno anche di emozione ma sono circostanze sempre meno replicabili: ai massimi livelli, il meccanismo è cambiato. Sempre più spesso i campioni non vengono scovati per caso ma accompagnati, formati, preparati.

Francia-Spagna racconta proprio questo. Racconta perché alcuni Paesi continuano a produrre giocatori di livello mentre altri, pur avendo sia talento sia tradizione, faticano a trovare continuità.

In passato la generazione d’oro era un miracolo, oggi è un processo. Per decenni il calcio ha vissuto aspettando l’annata irripetibile. L’Italia di Dino Zoff e Paolo Rossi, quella di Roberto Baggio e Paolo Maldini, la nazionale campione del mondo del 2006 con Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro. La Francia di Zidane. La Spagna di Xavi e Iniesta.

Squadre capaci di cambiare la storia di una nazionale e difficili da replicare. Una combo speciale: talento individuale, cultura calcistica, coincidenze favorevoli. Il grande cambiamento del calcio moderno è questo.

Come Francia e Spagna formano i giovani calciatori

Francia e Spagna hanno dimostrato che l’eccellenza non è più episodica perché si è trasformata in processo: alla fine di un ciclo, il successivo non parte da zero. È la differenza tra casualità e programmazione: una generazione può vincere. Un modello può durare.

I risultati delle grandi competizioni internazionali evidenziano questa continuità. La Francia ha attraversato due epoche diverse senza mai smettere di essere protagonista. Nel 2006 è arrivata in finale al Mondiale con l’ultima grande versione della generazione guidata da Zidane.

Dodici anni dopo è tornata sul tetto del mondo in Russia con una squadra costruita attorno a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e una nuova generazione di talento. Il ciclo non si è fermato. Nel 2022 la Francia ha raggiunto un’altra finale mondiale contro l’Argentina e nel 2024 è arrivata fino alla semifinale dell’Europeo.

La Spagna ha seguito un percorso differente. Tra il 2008 e il 2012 ha vissuto il suo periodo più dominante vincendo due Europei consecutivi e il Mondiale 2010 con una squadra che ha cambiato il modo di interpretare il calcio. Per molti, una generazione irripetibile.

E invece la Spagna ha saputo ricostruire. Dopo una fase di transizione è tornata protagonista con la semifinale di Euro 2020 e il titolo europeo del 2024, conquistato da una squadra diversa e dall’esplosione di Lamine Yamal. È difficile nel calcio ridurre al minimo il vuoto tra una generazione e l’altra.

I dati CIES sulla produzione dei talenti

I dati del CIES Football Observatory, uno degli osservatori più autorevoli nello studio della formazione e della produzione dei calciatori, e le analisi sui giocatori formati dai club e poi arrivati nei cinque maggiori campionati europei mostrano come Francia e Spagna siano ai vertici della capacità di generare talento destinato ai massimi livelli.

Nelle classifiche CIES sui club formatori, le società più importanti dei due Paesi compaiono nelle prime posizioni. Il Barcellona, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain rappresentano esempi emblematici di questa capacità.

In una delle analisi relative ai giocatori formati, presenti nei cinque principali campionati europei, il Barcellona è primo con 40 calciatori formati, seguito dal Real Madrid con 35 e dal Paris Saint-Germain con 31.

Perché Francia e Spagna producono più campioni

Dietro il talento esiste una rete. Allenatori, strutture, metodologie, territori e società capaci di far crescere un ragazzo in un percorso che lo accompagna alle grandi platee. Il fuoriclasse del calcio moderno è diventato il sistema.

Il calcio ha cambiato anche geografia. Il talento nasce dove esiste un ambiente capace di amplificare occasioni e opportunità. Servono popolazione, cultura calcistica, competizione, tecnici formatori preparati e club che raccolgono la sfida. Francia e Spagna hanno costruito alcuni dei luoghi più fertili del calcio. Più che vivai, laboratori.

Île-de-France e Clairefontaine: la Francia che costruisce fenomeni

Se esiste un territorio simbolo della produzione francese, è la regione attorno a Parigi. L’Île-de-France, con oltre 12 milioni di abitanti, rappresenta uno dei bacini calcistici più importanti, un ricettacolo di di giovani, società dilettantistiche, club professionistici e culture calcistiche differenti.

Da questa zona sono usciti Thierry Henry, nato a Les Ulis, oltre a giocatori come Paul Pogba, William Saliba e N’Golo Kanté. Significa che la Francia pesca in un oceano.

Si aggiunge poi il modello di Clairefontaine, il centro nazionale che segue una filosofia precisa: individuare presto il talento, lavorare sulla tecnica e predisporre il passaggio verso il calcio professionistico. Anche Kylian Mbappé ha frequentato Clairefontaine.

Catalogna, Madrid e Paesi Baschi: la Spagna è un’idea di calcio

Se la Francia ha costruito la propria forza soprattutto sulla profondità, la Spagna ha sviluppato un modello sull’identità. Il simbolo è la Catalogna. La Masia è un modo di intendere il calcio. Da lì sono usciti Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Lamine Yamal. La grande intuizione del modello catalano: creare giocatori riconoscibili. La tecnica individuale al servizio di una precisa filosofia di gioco.

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Accanto a quello del Barcellona esiste il modello dell’Athletic Club di Bilbao: anche un territorio più piccolo produce continuità attraverso l’identità. A Madrid, invece, è competizione permanente: la presenza di Real Madrid e Atlético Madrid crea un ambiente nel quale migliaia di giovani si misurano con standard altissimi.

L’Italia ha talento, ma ha perso la continuità

Il confronto con l’Italia è inevitabile ma va letto senza enfasi, nel modo corretto. L’Italia non ha smesso di produrre talento, al contrario. La differenza rispetto a Francia e Spagna riguarda la continuità del percorso. Non mancano giovani interessanti, semmai le condizioni perché quel giovane diventi rapidamente un protagonista.

L’Italia, negli ultimi anni, ha avuto più difficoltà nel trasformare la qualità dei propri giovani in una presenza stabile ai massimi livelli internazionali. Dato per assodato che il talento italiano esiste, la domanda è quanto efficacemente venga trasformato in futuro.

La semifinale di Dallas è iniziata molto prima del fischio d’inizio

Quando Francia e Spagna scenderanno in campo, gli occhi saranno per Mbappé. Yamal. I campioni che possono decidere una partita con il colpo individuale. Non solo: ci saranno occhi anche per le panchine perché la stessa logica, applicata al resto delle rose, rende evidente il fatto che entrambe le nazionali abbiano alternative validissime da spendere a partita in corso. Il ricettacolo di talenti, appunto: se non gira Yamal, gira qualcun altro. E lo stesso vale per Mbappé. Questo è il passaggio cruciale, quello che restituisce il peso della tesi.

Perché buona parte di questa semifinale si è giocata nel corso degli anni e il fischio di inizio risale a un paio di decenni fa. Nei campetti di Bondy. Nelle strutture di Clairefontaine. Nei settori giovanili della Catalogna. Nei luoghi dove migliaia di ragazzi hanno iniziato un percorso ben definito. Il talento nasce sempre meno per caso ed è, sempre più, un processo di costruzione.