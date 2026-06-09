Manca sempre meno al fischio d’inizio del Mondiale 2026 che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Com’è noto, non c’è l’Italia, per la terza volta consecutiva, ma sono diversi i protagonisti che puntano a conquistare il trofeo più ambito, la Coppa del Mondo.
Ha le idee chiare su chi duellerà per la vittoria finale l’allenatore Gianni De Biasi, ex selezionatore dell’Albania, con cui ha conquistato la storica qualificazione a Euro 2026, e dell’Azerbaigian.
- Ancelotti può sgambettare la Francia
- Cannavaro farà fatica, Montella ha qualità
- Il clima e la stagione lunga possono incidere
- "Baldini Ct dell'Italia, tutta la vita"
Ancelotti può sgambettare la Francia
“Non ho il pathos di seguire la nostra Nazionale, perché purtroppo non c’è. La mia seconda Nazionale, che è l’Albania, non si è qualificata, quindi li vedrò con grande serenità, me la godrò senza troppi coinvolgimenti. La favorita è la Francia, ma mi auguro che il Brasile possa fare lo sgambetto a Deschamps, perché è guidata da un grandissimo allenatore quale è Carlo Ancelotti”.
Cannavaro farà fatica, Montella ha qualità
Non ci saranno gli Azzurri, ma è tenere alto il tricolore ci sono tre commissari tecnici. Detto di Ancelotti, alla guida della Seleçao, menzione d’onore anche per Vincenzo Montella e la sua Turchia e Fabio Cannavaro, selezionatore dell’Uzbekistan. Segno che il made in Italy all’estero continua a funzionare.
“E speriamo duri ancora, perché avrei intenzione di approdare in qualche altra Nazionale, se mi dovessero chiamare. Se loro vanno bene, è un biglietto da visita anche per gli altri allenatori. Gli auguro di andare il più avanti possibile. Credo che Cannavaro farà più fatica. Montella ha una squadra di ottima qualità, ma, ovviamente, l’unico candidato vero dei tre alla vittoria finale è Ancelotti”.
Il clima e la stagione lunga possono incidere
Sono ben quarantotto le Nazionali che prenderanno parte alla manifestazione, alcune di queste alla primissima esperienza su un palcoscenico così importante come quello dei Mondiali. Ma De Biasi mette in guardia le top.
“È vero, alcune sono davvero sconosciute, ma da non prendere sotto gamba. Avranno un entusiasmo travolgente, bisognerà stare attenti. Si gioca alla fine di una stagione lunga, con un clima bollente negli Stati Uniti e in Messico, meno in Canada. Anche queste sono insidie di cui tener conto”.
“Baldini Ct dell’Italia, tutta la vita”
Last but not least, la domanda inevitabile sul futuro della guida tecnica della nostra Nazionale. In attesa di conoscere chi guiderà la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete a battagliare, Silvio Baldini ha preso le redini della squadra nelle due amichevoli disputate contro Lussemburgo e Grecia. E sono arrivate due vittorie per 1-0, gol realizzati da Pio Esposito dell’Inter, con una selezione imbottita di giovani provenienti dall’Under 21.
Nel frattempo, in molti vorrebbero dare fiducia a Baldini alla guida della selezione maggiore.
“Sono tra quelli che vorrebbe la conferma di Baldini come commissario tecnico, tutta la vita. Perché riesce a tirare fuori il 100% da quello che ha, che sia poco o tanto. Probabilmente, ci sono allenatori che se non hanno giocatori di grandissima qualità, non riescono a realizzare un prodotto all’altezza della situazione. Bisogna essere capaci di valorizzare quello che si ha e lui è capace di farlo”, ha concluso De Biasi a Virgilio Sport.