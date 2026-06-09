Manca sempre meno al fischio d’inizio del Mondiale 2026 che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Com’è noto, non c’è l’Italia, per la terza volta consecutiva, ma sono diversi i protagonisti che puntano a conquistare il trofeo più ambito, la Coppa del Mondo.

Ha le idee chiare su chi duellerà per la vittoria finale l’allenatore Gianni De Biasi, ex selezionatore dell’Albania, con cui ha conquistato la storica qualificazione a Euro 2026, e dell’Azerbaigian.

Ancelotti può sgambettare la Francia

“Non ho il pathos di seguire la nostra Nazionale, perché purtroppo non c’è. La mia seconda Nazionale, che è l’Albania, non si è qualificata, quindi li vedrò con grande serenità, me la godrò senza troppi coinvolgimenti. La favorita è la Francia, ma mi auguro che il Brasile possa fare lo sgambetto a Deschamps, perché è guidata da un grandissimo allenatore quale è Carlo Ancelotti”.

Cannavaro farà fatica, Montella ha qualità

Non ci saranno gli Azzurri, ma è tenere alto il tricolore ci sono tre commissari tecnici. Detto di Ancelotti, alla guida della Seleçao, menzione d’onore anche per Vincenzo Montella e la sua Turchia e Fabio Cannavaro, selezionatore dell’Uzbekistan. Segno che il made in Italy all’estero continua a funzionare.