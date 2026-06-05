Mondiali, girone D: Usa, Paraguay, Australia, Turchia, i convocati, le stelle, i ct

I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Usa, Paraguay, Australia e Turchia

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Tra i raggruppamenti più equilibrati dei Mondiali 2026, c’è senza dubbio il girone D. È qui che sono stati inseriti gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, co-host della kermesse organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino. Entusiasmo e curiosità accompagnano la nazionale guidata dal tandem “italiano” McKennie-Pulisic, che dovrà vedersela con la Turchia di Vincenzo Montella, trascinata dallo straordinario talento dello juventino Kenan Yildiz. Partiranno a fari spenti, invece, il Paraguay e l’Australia, con l’Albirroja alla seconda partecipazione nella sua storia.

🟥🟦⬜ USA

Usa qualificati come Paese ospitante

Gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, essendo co-organizzatori del Mondiale e rappresentanti del Paese che ospiterà l’ultimo atto del torneo il prossimo 19 luglio, non hanno preso parte ad alcun girone di qualificazione. Nel suo percorso d’avvicinamento alla competizione, con particolare riferimento alle ultime cinque apparizioni, la nazionale a stelle e strisce ha vinto e convinto contro Paraguay (inserito proprio nel gruppo D) e Uruguay, per poi incassare sonore sconfitte con Belgio (5-2) e Portogallo (2-0). A fine maggio, invece, è arrivata una pirotecnica vittoria con il Senegal, dove è stato possibile provare la formazione tipo e testare la condizione fisica di Pulisic (Milan) e Balogun (Monaco). Entrambi sono andati a segno, lanciando ottimi segnali. Per gli Usa, è la dodicesima partecipazione ai Mondiali di calcio.

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I convocati degli Usa

Qui di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati dal ct Mauricio Pochettino, pronto ad affidarsi agli inserimenti di McKennie e all’estro di Cristian Pulisic:

Portieri: Turner (New England Revolution), Freese (New York City), Brady (Chicago Fire).

Difensori: Dest (PSV), Richards (Crystal Palace), Robinson (Fulham), Trusty (Celtic), Robinson (FC Cincinnati), Ream (Charlotte FC), Freeman (Villarreal), Arfsten (Columbus Crew), McKenzie (Tolosa), Scally (Borussia Moenchengladbach).

Centrocampisti: Adams (Bournemouth), Reyna (Borussia Moenchengladbach), McKennie (Juventus), Pulisic (Milan), Aaronson (Leeds United), Berhalter (Vancouver Whitecaps), Roldan (Seattle Sounders), Tillman (Bayer Leverkusen), Weah (Olympique Marsiglia), Zendejas (América).

Attaccanti: Pepi (PSV), Wright (Coventry City), Balogun (Monaco).

Le stelle degli Usa

Il destino degli Stati Uniti dipenderà dall’estro e dallo stato di forma di Pulisic e McKennie, reduci da annate differenti con le maglie di Milan e Juventus. 2026 horror, per il momento, per il fantasista rossonero, in difficoltà da gennaio ad oggi. Il gol con il Senegal, però, potrebbe aver restituito fiducia al talento del Diavolo, mentre il centrocampista bianconero ha fatto benissimo sotto la gestione Spalletti, calando solo nel finale di stagione. Pochettino spera di ritrovare gol e inserimenti dell’ex Leeds. Occhi anche su Adams del Bournemouth e Reyna del Borussia M’Gladbach, da tempo protagonisti nel panorama calcistico europeo.

La probabile formazione degli Usa

Retroguardia a tre per Mauricio Pochettino, che ha provato a collaudare un 3-4-3 nel corso dell’ultimo anno: Turner in porta, con Freeman, McKenzie e Ream a formare il pacchetto arretrato, vero tallone d’Achille della nazionale statunitense. In mezzo al campo la fisicità e la qualità di Adams e McKennie, con Dest a destra e Robinson sulla corsia mancina. In attacco, Pulisic e Reyna appaiono inamovibili, mentre è aperto il ballottaggio Pepi-Balogun.

USA (3-4-3): Turner; Freeman, McKenzie, Ream; Dest, McKennie, Adams, Robinson; Reyna, Balogun, Pulisic. Ct: M. Pochettino.

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⬜🟥 PARAGUAY

Come si è qualificato il Paraguay al Mondiale

A 16 anni dall’ultima volta, il Paraguay tornerà a calcare il palcoscenico del Campionato del Mondo, dopo aver staccato il pass per la competizione nel settembre 2025, ben figurando nel girone di qualificazione sudamericano. Decisivi, nella prima sosta della stagione sportiva 2026/27, il pari con l’Ecuador e la vittoria in trasferta contro Perù: risultati che hanno messo in cassaforte una qualificazione storica per la selezione guidata da Gustavo Alfaro. Per l’Albirroja si tratta della nona partecipazione.

I convocati del Paraguay al Mondiale

Questi i 26 convocati per la kermesse Mondiale.

Portieri: Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia).

Difensori: Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Juan José Caceres (Dinamo Mosca), Gustavo Gomez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabian Balbuena (Gremio), José Canale (Lanus), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres Cordoba).

Centrocampisti: Diego Gomez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando Città), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain).

Attaccanti: Gustavo Caballero (Portsmouth), Miguel Almiron (Atlanta United), Julio Enciso (Strasburgo), Ramon Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Avalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).

Le stelle del Paraguay

Chi ci sarà sicuramente? Toni Sanabria, ex Torino reduce dalla parentesi con la maglia della Cremonese, si appresta a vivere il primo Mondiale della sua carriera, dopo aver messo a referto 47 presenze e 7 gol tra Copa America, gare di qualificazione e amichevoli.

La probabile formazione del Paraguay

Difesa a quattro per Alfaro, con un 4-2-3-1 utilizzato in più circostanze nel girone di qualificazione: la fantasia e la gamba del duo Enciso-Almiron a supporto di Toni Sanabria, con Gomez pronto a completare il trio che si muoverà sulla trequarti offensiva. In mediana, spazio a Cubas e Villasanti, mentre Caceres e Alonso spingeranno sulle corsie esterne. Fernandez è il favorito tra i pali.

PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Villasanti; Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria. Ct: G. Alfaro.

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🟨🟩 AUSTRALIA

Come si è qualificata l’Australia al Mondiale

Settima partecipazione al Campionato del Mondo per l’Australia, che ha fatto bene nell’ultima edizione in Qatar, raggiungendo gli ottavi della competizione per la seconda volta nella sua storia (era successo nel 2006, dove era stata eliminata dall’Italia di Marcello Lippi). I Socceroos hanno dominato il proprio girone nel secondo turno delle qualificazioni AFC, per poi accedere alla fase finale come secondi classificati, dietro al Giappone, nel terzo turno di qualificazione.

I convocati dell’Australia

A Tony Popovic il compito di eguagliare il miglior risultato di sempre dell’Australia in un Mondiale: conquistare almeno gli ottavi di finale del torneo. Superarlo significherebbe tagliare un traguardo storico per il Paese. Ecco i protagonisti della spedizione americana:

Portieri: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC), Maty Ryan (Levante UD).

Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City).

Centrocampisti: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli FC), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O’Neill (New York City).

Attaccanti: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).

Le stelle dell’Australia

Tra i punti di riferimento di questa Australia c’è sicuramente il portiere del Levante Mathew Ryan, che completerà la batteria degli estremi difensori insieme a Izzo e Beach. La sorpresa può essere Volpato del Sassuolo, che ha scelto di giocare per la nazionale australiana complici le sue origini. Il talento scuola Roma, infatti, è nato a Camperdown, sobborgo di Sidney, da una famiglia veneta.

La probabile formazione dell’Australia

Classico 4-3-3 in partenza per il ct Popovic, con il talento di Boyle ad inventare sulla corsia destra e Irankunda a spingere sul versante sinistro, accanto al centravanti Duke. Quantità e qualità a centrocampo, con Irvine e Hrustic al fianco di McGree. In difesa agiranno Burgess e Souttar, con Caracic e Circati (Parma) sulle fasce. Il jolly? Proprio Cristian Volpato, che potrebbe scompaginare il probabile undici.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Caracic, Burgess, Souttar, Circati; Irvine, McGree, Hrustic; Boyle, Duke, Irankunda. Ct: T. Popovic.

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🟥⬜ TURCHIA

Come si è qualificata la Turchia al Mondiale

“In Turchia il calcio è religione. Daremo il massimo ai Mondiali”, parola di Vincenzo Montella. La consapevolezza c’è, la voglia pure. Dopo essersi classificati secondi nel Gruppo E delle qualificazioni UEFA, alle spalle della Spagna, i ragazzi di Vincenzo Montella hanno portato a termine il lavoro nei playoff, battendo Romania e Kosovo.

I convocati della Turchia

Ecco la lista dei 26 convocati al Mondiale diramata dal Commissario Tecnico, Vincenzo Montella:

Portieri: Bayindir (Manchester United), Destanoglu (Besiktas), Gunok (Fenerbahce), Sengezer (Basaksheir), Cakir (Galatasaray).

Difensori: Akaydin (Rizespor), Akcicek (Al-Hilal), Bardakci (Galatasaray), Celik (Roma), Demiral (Al-Ahli), Ellmall (Galatasaray), Esklhellac (Trabzonspor), Kabak (Hoffenheim), Kadioglu (Brighton), Kaplan (NEC Nijmengen), Muldur (Fenerbahce), Soyuncu (Fenerbahce).

Centrocampisti: Ayhan (Galatasaray), Calhanoglu (Inter), Karazor (Stoccarda), Kokcu (Besiktas), Ozcan (Borussia Dortmund), Tiknaz (Braga), Yuksek (Fenerbahce).

Attaccanti: Akgun (Galatasaray), Akturkoglu (Fenerbahce), Aydin (Fenerbache), Gul (Porto), Guler (Real Madrid), Kahveci (Kasimpasa), Sari (Basaksehir), Simsir (Midtjylland), Uzun (Eintracht Francoforte), Yildiz (Juventus), Yilmaz (Galatasaray).

La stella della Turchia

Riflettori puntati su Kenan Yildiz, gioiello della Juventus classe 2005, e Arda Güler, talento di proprietà del Real Madrid, che si è preso nuovamente la scena dopo alcune difficoltà sotto la gestione Xabi Alonso. Tecnica, dribbling e fantasia, qualità che lo hanno reso uno dei giovani più attesi della competizione. Güler, invece, è il cervello creativo della squadra: il talento del Real Madrid si è affermato come uno dei migliori prospetti europei grazie alla sua visione di gioco, ai passaggi decisivi e alla capacità di incidere nei momenti importanti. Insieme rappresentano il volto della nuova generazione turca e le principali speranze di una nazionale che torna al Mondiale con l’ambizione di sorprendere.

La probabile formazione della Turchia

La Turchia di Vincenzo Montella si presenta al Mondiale con un ambizioso 3-4-2-1 che mescola esperienza e talento. Davanti a Çakir, la difesa è guidata da Demiral insieme a Kabak e Bardakci, mentre sulle corsie agiscono Celik e Özer. In mezzo al campo la regia è affidata a Calhanoglu e Kökçü. Alle spalle dell’unica punta Aktürkoğlu, il ct italiano punta sulla fantasia dei due gioielli Arda Güler e Kenan Yildiz, chiamati a trascinare una nazionale che sogna di essere una delle sorprese del torneo.

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabab, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kökçü, Özer; Güler, Yildiz; Aktürkoğlu. Ct: V. Montella.

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