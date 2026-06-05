I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Olanda, Tunisia, Svezia e Giappone

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Nel Gruppo F del Mondiale 2026 l’Olanda parte favorita per il primo posto, forte di una rosa ricca di talento ed esperienza internazionale. Alle spalle degli Oranje, Giappone e Svezia sembrano invece destinate a contendersi il secondo pass per la fase a eliminazione diretta, in quello che si preannuncia un duello molto equilibrato tra due nazionali solide e ben organizzate. Più complicata, almeno sulla carta, la situazione della Tunisia, che parte indietro nelle gerarchie del girone ma potrà comunque giocarsi le proprie carte anche grazie al nuovo format del torneo: il passaggio del turno è infatti aperto anche alle otto migliori terze classificate.

🟥 TUNISIA

Come si è qualificata la Tunisia

La Tunisia ha dominato senza rivali il proprio girone di qualificazione CAF, conquistando la seconda partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo grazie a un percorso impeccabile: nove vittorie e un pareggio, con 22 reti segnate e nessuna subita.

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I convocati della Tunisia al Mondiale

Il ct della Tunisia al Mondiale 2026 è Sabri Lamouchi. L’ex centrocampista di Parma e Inter è stato ingaggiato dalla Federazione tunisina con un contratto valido fino al 31 luglio 2028, dopo l’eliminazione della nazionale agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri : Dahmen (CS Sfaxien), Ben Hassine (Etoile du Sahel), Chamakh (Club Africain)

: Dahmen (CS Sfaxien), Ben Hassine (Etoile du Sahel), Chamakh (Club Africain) Difensori : Talbi (Lorient), Bronn (Servette), Rekik (Maribor), Valery (Young Boys), Abdi (Nizza), Ben Hamida (Esperance de Tunis), Arous (Kasımpasa), Chikhaoui (Monastir), Neffati (Norrkoping)

: Talbi (Lorient), Bronn (Servette), Rekik (Maribor), Valery (Young Boys), Abdi (Nizza), Ben Hamida (Esperance de Tunis), Arous (Kasımpasa), Chikhaoui (Monastir), Neffati (Norrkoping) Centrocampisti : Skhiri (Eintracht Francoforte), Mejbri (Burnley), Ben Slimane (Norwich), Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Khedira (Union Berlino), Ben Ouanes (Kasımpasa)

: Skhiri (Eintracht Francoforte), Mejbri (Burnley), Ben Slimane (Norwich), Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Khedira (Union Berlino), Ben Ouanes (Kasımpasa) Attaccanti: Achouri (Copenaghen), Ayari (Psg), Chaouat (Club Africain), Elloumi (Vancouver), Mastouri (Dynamo Makhachkala), Saad (Hannover), Tounekti (Celtic)

Le stelle della Tunisia

Il punto di riferimento della squadra è senza dubbio il capitano Ellyes Skhiri, esperto centrocampista dell’Eintracht Francoforte. In mediana spicca anche il giovane Hannibal Mejbri, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e attualmente in forza al Burnley.

La probabile formazione della Tunisia

Per il Mondiale 2026 la Tunisia potrebbe affidarsi a un equilibrato 4-3-3, con la possibilità di adattarsi anche a un 4-2-3-1. In porta ci sarà Dahmen, protetto dalla linea difensiva guidata da Talbi. In mezzo al campo Skhiri agirà da punto di riferimento, supportato dal talento di Mejbri e l’esperienza di Khedira, mentre il reparto offensivo dovrebbe vedere protagonista il giovane Ayari del Psg.

Tunisia: ultime notizie, la rosa

🟧 OLANDA

Come si è qualificata l’Olanda

L’Olanda ha concluso imbattuta il proprio percorso di qualificazione ai Mondiali, conquistando il primo posto nel Gruppo G grazie a sei vittorie e due pareggi. La nazionale Oranje ha inoltre impressionato per solidità ed efficacia, realizzando 27 reti e subendone appena quattro.

I convocati dell’Olanda

Il ct dell’Olanda è Ronald Koeman, storica figura nella nazionale. E ha sorpreso in molti con le sue convocazioni per il Mondiale, chiamando anche Koopmeiners della Juve, nonostante la brutta stagione:

Portieri : Flekken (Bayer Leverkusen), Roefs (Sunderland), Verbruggen (Brighton)

: Flekken (Bayer Leverkusen), Roefs (Sunderland), Verbruggen (Brighton) Difensori : Akè (Manchester City), Van Dijk (Liverpool), Dumfries (Inter), Hato (Chelsea), Van Hecke (Brighton), Van De Ven (Tottenham), J. Timber (Arsenal)

: Akè (Manchester City), Van Dijk (Liverpool), Dumfries (Inter), Hato (Chelsea), Van Hecke (Brighton), Van De Ven (Tottenham), J. Timber (Arsenal) Centrocampisti : De Jong (Barcellona), Gravenberch (Liverpool), Koopmeiners (Juventus), Reijnders (Manchester City), De Roon (Atalanta), Til (PSV), Q. Timber (Olympique Marsiglia), Wieffer (Brighton)

: De Jong (Barcellona), Gravenberch (Liverpool), Koopmeiners (Juventus), Reijnders (Manchester City), De Roon (Atalanta), Til (PSV), Q. Timber (Olympique Marsiglia), Wieffer (Brighton) Attaccanti: Brobbey (Sunderland), Depay (Corinthians), Gakpo (Liverpool), Kluivert (Bournemouth), Lang (Galatasaray), Malen (Roma), Summerville (West Ham), Weghorst (Ajax)

Le stelle dell’Olanda

L’Olanda può contare su un’ottima difesa, guidata dal colosso Van Dijk. A centrocampo il leader tecnico è De Jong accompagnato da Reijnders, mentre in attacco spazio alla fantasia di Depay, Gakpo e Malen.

La probabile formazione dell’Olanda

Koeman potrebbe schierare l’Olanda con il 4-3-3 o 4-2-3-1 in base all’avversario. La rosa è ricca di talento e i ballottaggi sono molti. In porta dovrebbe esserci Verbruggen, poi linea a quattro con Dumfires terzino destro e Van Dijk centrali, i due sicuri del posto. Van de Ven e Timber dovrebbero completare il reparto, ma anche Akè e Van Hecke sono affidabili. Più indietro Hato nelle gerarchie. In mediana De Jong, Gravenberch e Reijnders sono i favoriti, rispetto a De Roon e Koopmeiners. In attacco Depay, Gakpo e Malen dovrebbero completare il tridente.

Olanda (4-3-3): Verbruggen, Dumfries, Van de Ven, Van Dijk, Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. CT: Koeman.

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🟥 GIAPPONE

Come si è qualificato il Giappone

Il Giappone ha incassato una sola sconfitta nella terza fase delle qualificazioni AFC, contro l’Australia, arrivata però quando la nazionale aveva già conquistato matematicamente l’accesso alla sua ottava Coppa del Mondo consecutiva.

I convocati del Giappone

Il Ct del Giappone è Hajime Moriyasu, storica guidata dei nipponici e sorpresa ai Mondiali del 2022, kermesse in cui ha battuto Spagna e Germania e concluso il girone al primo posto. La Nazionale asiatica si è tolta molte soddisfazioni, battendo nelle amichevoli anche colossi come il Brasile e l’Inghilterra ed è reduce da cinque successi di fila. A seguire la lista dei convocati per il torneo in USA-Canada-Messico:

Portieri : Hayakawa (Kashima Antlers), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Suzuki (Parma)

: Hayakawa (Kashima Antlers), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Suzuki (Parma) Difensori : Nagatomo (Fc Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), Suzuki (Copenaghen)

: Nagatomo (Fc Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), Suzuki (Copenaghen) Centrocampisti : Doan (Eintracht Francoforte), Endo (Liverpool), Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Tanaka (Leeds)

: Doan (Eintracht Francoforte), Endo (Liverpool), Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Tanaka (Leeds) Attaccanti: Ogawa (Nec Nijmegen), Maeda (Celtic), Ueda (Feyenoord), Suzuki (Friburgo), Shiogai (Wolfsburg), Goto (Sint-Truiden)

Le stelle del Giappone

Le principale stella del Giappone in vista dei Mondiali 2026 è il talento Kubo della Real Sociedad, ma anche Kamada del Crystal Palace e Doan dell’Eintracht sono molto pericolosi. A dare solidità alla squadra contribuiscono anche i difensori con esperienza europea come Tomiyasu e il mediano Endo del Liverpool. Pesante l’assenza di Mitoma, che ha subito un intervento chirurgico per l’infortunio al tendine.

La probabile formazione del Giappone

Il Giappone potrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, che ha dato solidità alla squadra. In porta dovrebbe esserci Suzuki, protetto da Tomiyasu e Itakura, anche se in difesa i ballottaggi sono vivi con Ito e Seko che potrebbero alternarsi nelle rotazioni. In mediana Endo dovrebbe garantire equilibrio alla squadra, con Sano in lotta per un posto da titolare con Tanaka. Sugli esterni dovrebbero correre Doan e Ito. Spazio alla fantasia di Kubo e Kamada sulla trequarti, dietro la punta Ueda.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Taniguchi, Tomiyasu; Doan, Endo, Tanaka, J. Ito; Kubo, Kamada; Ueda. CT: Moriyasu.

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🟨🟦 SVEZIA

Come si è qualificata la Svezia

Dopo un percorso complicato nel girone di qualificazione, la Svezia è riuscita a conquistare il pass per il Mondiale superando Ucraina e Polonia nei play-off, tornando così alla competizione iridata dopo l’assenza a Qatar 2022.

I convocati della Svezia

Il Ct Graham Potter, dopo un inizio complicato in panchina, è riuscito a portare la Svezia al Mondiale. Questa la lista dei convocati:

Portieri : Johansson (Stoke City), Nordfeldt (AIK), Widell Zetterstrom (Derby County)

: Johansson (Stoke City), Nordfeldt (AIK), Widell Zetterstrom (Derby County) Difensori : Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds United), Hien (Atalanta), Holm (Juventus), Lagerbielke (Braga), Lindelof (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Stroud (Mjallby), Svensson (Borussia Dortmund)

: Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds United), Hien (Atalanta), Holm (Juventus), Lagerbielke (Braga), Lindelof (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Stroud (Mjallby), Svensson (Borussia Dortmund) Centrocampisti : Ali (Malmo), Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Karlstrom (Udinese), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg), Zeneli (Union St-Gilloise)

: Ali (Malmo), Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Karlstrom (Udinese), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg), Zeneli (Union St-Gilloise) Attaccanti: Bernhardsson (Holstein Kiel), Elanga (Newcastle United), Gyokeres (Arsenal), Isak (Liverpool), Nilsson (Club Brugge), Nygren (Celtic)

Le stelle della Svezia

I giocatori di maggiore talento sono in attacco: Gyokeres e Isak sono una coppia di lusso, ma anche Elanga non è da sottovalutare.

La probabile formazione della Svezia

I dubbi di formazione sono molti, a partire dal modulo. Potter nelle ultime uscite ha utilizzato il 3-4-2-1, ma potrebbe schierare la Svezia anche con il 4-4-2 per sfruttare al meglio la coppia offensiva Gyokeres-Isak, con Elanga spostato sulla fascia in quel caso. Nelle rotazioni anche Nygren si candida a una maglia. In mediana Ayari e Karlstrom sono in leggero vantaggio su Bergvall, mentre sugli esterni l’unico certo del posto dovrebbe essere Svensson, che può giocare anche da braccetto. Al contrario Holm e Gudmundsson lottano per l’altra maglia. Tra i pali invece il prescelto è Nordfeldt.

Svezia (3-4-2-1): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Holm, Ayari, Karlstrom, Svensson; Elanga, Isak; Gyokeres. CT: Graham Potter.

Svezia: le ultime notizie, la rosa