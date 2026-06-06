I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Spagna, Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita

La Spagna parte assolutamente favorita nel girone H del Mondiale 2026, ma occhio all’Uruguay, che potrebbe rendere dura la vita alle furie rosse nello scontro diretto. L’Arabia Saudita porterà la sua esperienza al Mondiale dopo una sofferta qualificazione e un cambio di allenatore, mentre Capo Verde ha messo in valigia il fascino della prima volta a una fase finale di un Mondiale.

🟥 SPAGNA

Come si è qualificata la Spagna al Mondiale

Per la diciassettesima volta a un Mondiale, la Spagna vuole riscattare il pessimo Mondiale in Qatar nel 2022 (eliminata agli ottavi dal Marocco dopo i calci di rigore), ma anche confermare la vittoria degli Europei di due anni fa e la finale di Nations League 2024-2025.

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Lo dimostra il dominio nel suo girone di qualificazione: 16 punti in 6 giornate, frutto di 5 vittorie e di un pareggio (il 2-2 di Siviglia contro la Turchia, strapazzata 6-0 all’andata). Attacco devastante (21 gol, con due 4-0 a Bulgaria e Georgia) e solo 2 reti subite, tra l’altro a qualificazione ormai in tasca.

I convocati della Spagna al Mondiale

Le convocazioni del ct Luis De La Fuente hanno fatto storia: per la prima volta in 16 partecipazioni a un Mondiale non figura neppure un calciatore del Real Madrid. Gli unici papabili, comunque, erano l’ex juventino Huijsen, l’esperto Dani Carvajal, che ha da poco detto addio ai Blancos dopo 16 anni, oltre a Fran Garcia e Gonzalo Garcia, presenti nella lista dei 55 pre-convocati, ma esclusi nella scrematura decisiva. C’è Lamine Yamal, nonostante l’infortunio che lo tiene fuori da aprile.

Portieri: Unai Simón (1997, Athletic Bilbao), David Raya (1995, Arsenal), Joan Garcia (2001, Barcellona).

Difensori: Aymeric Laporte (1994, Athletic Bilbao), Marc Cucurella (1998, Chelsea), Marcos Llorente (1995, Atletico Madrid), Eric García (2001, Barcellona), Pedro Porro (1999, Tottenham), Álex Grimaldo (1995, Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (2007, Barcellona), Marc Pubill (2003, Atletico Madrid).

Centrocampisti: Rodri (1996, Manchester City), Mikel Merino (1996, Arsenal), Fabiàn Ruiz (29, Paris Saint-Germain), Pedri (2002, Barcellona), Gavi (2004, Barcellona), Martín Zubimendi (1999, Arsenal), Álex Baena (2001, Atletico Madrid).

Attaccanti: Ferran Torres (2000, Barcellona), Mikel Oyarzabal (1997, Real Sociedad), Dani Olmo (1998, Barcellona), Nico Williams (2002, Athletic Bilbao), Lamine Yamal (2007, Barcellona), Yéremy Pino (2002, Crystal Palace), Borja Iglesias (1993, Celta Vigo), Víctor Muñoz (2003, Osasuna).

Le stelle della Spagna

In una rosa piena di stelle spiccano la struttura fisica dei difensori centrali, la corsa degli esterni Cucurella e Llorente e la qualità di Rodri e dell’ex napoletano Fabian Ruiz in mezzo al campo. Il più prolifico durante le qualificazioni è stato Mikel Merino (6 gol). Se starà bene Lamine Yamal si candida al ruolo di assoluto protagonista dei Mondiali, fiancheggiato da Dani Olmo e da Nico Williams.

La probabile formazione della Spagna

De La Fuente non abbandonerà il suo 4-3-3, la formazione tipo vede Unai Simon tra i pali, Cubarsì e Laporte al centro della difesa, con Llorente e Cucurella esterni. A centrocampo vasta scelta, Merino, Rodri o Garcia e Fabian Ruiz i favoriti. In avanti Yamal, Oyarzabal e Nico Williams, con Yeremi Pino e Olmo subito dietro.

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🟦URUGUAY

Come si è qualificato l’Uruguay al Mondiale

La delusione per il cammino nel Mondiale 2022 interrotto già nella fase a gironi (vittoria col Ghana, ko col Portogallo e pareggio senza reti con la Corea del Sud) ha lasciato spazio alla soddisfazione per la qualificazione ai Mondiali del 2026, maturata il 5 settembre scorso grazie al 3-0 contro il Perù.

Per la “Celeste” è la quinta qualificazione di fila a una fase finale di un Mondiale. Sotto la guida del “Loco” Bielsa, l’Uruguay ha chiuso il suo girone al 4° posto, con 28 punti, gli stessi ottenuti dalla Colombia (3^), dal Brasile (5°) e dal Paraguay (6°). Nella corsa qualificazione spiccano il 2-0 al Brasile del 17 ottobre 2023 a Montevideo e il blitz a Buenos Aires in casa dell’Argentina (0-2).

I convocati dell’Uruguay al Mondiale

Questi i convocati:

Portieri: Sergio Rochet (Internacional Porto Allegre), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey) Difensori: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (FC Barcelone), José Maria Gimenez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate) Centrocampisti: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaïkos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (Club América) Attaccanti: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)

Le stelle dell’Uruguay

Le stelle non mancano all’Uruguay, a partire da Federico Valverde, faro in mezzo al campo della formazione di Bielsa, che può puntare anche su De Arrascaeta, Gimenez e sulla potenza fisica in area di rigore di Darwin Nunez. Presenza “italiana” in rosa con Oliveira del Napoli e le vecchie conoscenze Muslera e Caceres.

La probabile formazione dell’Uruguay

Il 4-3-3 è il modulo di riferimento di Bielsa. Tra i pali Rochet, in difesa Caceres e Oliveira, con De Arrascaeta a muovere i fili in mezzo al campo supportato da capitan Valverde. In attacco Aguirre e Brian Rodriguez mine vaganti nel tridente che verrà completato da Nunez o da Pellistri.

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🟦 CAPO VERDE

Come si è qualificato Capo Verde al Mondiale

Capo Verde è una delle favole del Mondiale 2026: è il Paese più piccolo a partecipare a un Mondiale, per popolazione secondo soltanto all’Islanda, presente nel 2018. Per la prima volta nella sua storia Capo Verde accede alla fase finale, vincendo meritatamente il girone africano precedendo in classifica il Camerun. L’ultimo atto, quello decisivo per il pass mondiale, lo scorso dicembre con il 3-0 rifilato a Eswatini.

Il bilancio della fase a gironi: 23 punti in 10 giornate, 7 vittorie e 2 pareggi, l’unica sconfitta contro il Camerun di Onana e Anguissa (4-1 in Camerun), puntualmente cancellata dalla vittoria di misura, ottenuta il 9 settembre, contro i “Leoni Indomabili”.

I convocati di Capo Verde al Mondiale

I convocati del ct Pedro Leitao Brito, detto Bubista, ex difensore della nazionale capoverdiana:

Portieri: Márcio Rosa (1997, Montana), Cj dos Santos (2000, San Diego FC), Vozinha (1986, Chaves)

Difensori: Diney Borges (1995, Al-Bataeh CSC), Logan Costa (2001, Villarreal), Sidny Lopes Cabral (2002, Benfica), Roberto Lopes (1992, Shamrock Rovers), Steven Moreira (1994, Columbus Crew), João Paulo (1998, FCSB), Wagner Pina (2002, Trabzonspor), Kelvin Pires (2000, SJK Seinäjoki), Stopira (1988, Torreense).

Centrocampisti: Telmo Arcanjo (2001, Vitória de Guimarães), Deroy Duarte (1997, Ludogorets), Laros Duarte (1997, Puskás AFC), Jamiro Monteiro (1993, PEC Zwolle), Kevin Pina (1997, Krasnodar), Yannick Semedo (1995, Farense).

Attaccanti: Jovane Cabral (1998, Estrela Amadora), Nuno da Costa (1991, Başakşehir), Dailon Livramento (2001, Casa Pia), Ryan Mendes (1990, Igdir FK), Garry Rodrigues (1990, Apollon Limassol), Willy Semedo (1994, Omonia Nicosia), Gilson Tavares (2001, Akron Tolyatti), Hélio Varela (2002, Maccabi Tel Aviv).

Le stelle di Capo Verde

Capo Verde è una Nazionale tutta da scoprire. La stella è sicuramente Dailon Livramento, olandese naturalizzato capoverdiano, di proprietà del Verona in prestito ai portoghesi del Casa Pia. Ha segnato il gol che ha consentito alla sua Nazionale di battere il Camerun e ha sbloccato il match decisivo contro Eswatini. Non manca altro talento imprevedibile, come quello di Cabral e Semedo.

La probabile formazione di Capo Verde

Capo Verde gioca spesso con il 4-2-3-1, in cui Vozinha è il titolare tra i pali. In difesa ruotano in tanti, compreso l’esperto Stopira, 38 anni, a centrocampo Yannick Semedo è il top player, in avanti con Livramento uno tra Jovane Cabral e Willy Semedo.

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🟩 ARABIA SAUDITA

Come si è qualificata l’Arabia Saudita al Mondiale

Settima fase finale di un Mondiale per l’Arabia Saudita, la terza consecutiva, dal 1994 ad oggi assente soltanto in due edizioni. Ambiziosa e intenzionata a rendere difficile la vita a Spagna e Uruguay, i “Green Falcons” hanno ottenuto una sola qualificazione alla fase a eliminazione diretta nelle sette apparizioni a un Mondiale.

Lungo e articolato il percorso seguito dall’Arabia Saudita per raggiungere la qualificazione. Arrivata seconda nel proprio girone nel secondo turno delle qualificazioni asiatiche, la nazionale saudita è stata inserita in un girone molto competitivo con Australia e Giappone, che hanno ottenuto la qualificazione diretta.

Al quarto turno eliminatorio, l’Arabia Saudita si è imposta 3-2 contro Indonesia e ha bloccato sul pari l’Iraq spuntandola grazie alla differenza reti, conquistando la vetta del girone e la sofferta qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026.

I convocati dell’Arabia Saudita al Mondiale

Portieri: Mohammed Al-Owais (Al-Ula), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Ahmed Al-Kassar (Al-Qadsiah)

Difensori: Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadsiah), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Ali Majrashi (Al-Ahli), Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadsiah), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal, Ayman Yahya (Al-Nassr)

Centrocampisti: Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr), Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Sultan Mandash (Al-Hilal), Alaa Al-Hajji (Neom)

Attaccanti: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad), Abdullah Al-Hamddan (Al-Nassr), Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq)

Le stelle dell’Arabia Saudita

Tra i giocatori più rappresentativi della Nazionale saudita figurano Al-Shehri, autore di due doppiette di fila nella prima fase eliminatoria. A dargli manforte Al-Dawsari e Al-Buraikan, pure loro prolifici durante la fase a gironi. I due gol decisivi ai fini della qualificazione ai Mondiali 2026 li ha segnati Saleh, nel 3-2 contro Indonesia.

La probabile formazione dell’Arabia Saudita

Il ct Donis potrebbe portare avanti il discorso tattico avviato da Renard nella fase di qualificazione con il 4-2-3-1, che vede capitan Al-Dawsari titolare, con l’omonimo Nasser Al-Dawsari a centrocampo. Tra i pali Al-Aqidi è il favorito, ma tutto dipenderà dalle convocazioni attese a stretto giro di posta.

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