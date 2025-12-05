Gironi Mondiali 2026, David sfida l'Italia: potenziali avversarie e gruppi di ferro, Haaland contro Mbappé

Gli azzurri di Gattuso, qualora dovessero staccare il pass per il Mondiale, avrebbero un girone sulla carta non complicato: le maggiori insidie e l'analisi del sorteggio.

Ci sarà l’Italia al Mondiale o non ci sarà, questo è il dilemma: la Nazionale dovrà vivere per lunghi mesi come nell’Amleto di Shakespeare per scoprire il proprio destino. Gli azzurri hanno il cammino verso il torneo in USA-Canada-Messico nelle proprie mani, con un playoff abbordabile ma che non si può snobbare, visti i precedenti con Svezia e Macedonia del Nord. Intanto però i tifosi possono iniziare a prendere appunti in vista della Kermesse. Al termine dei una cerimonia piena di spettacolo, con Bocelli protagonista, sono stati sorteggiati i gironi: alcuni più morbidi e altri decisamente duri. Mancano ancora sei mesi al fischio d’inizio, ma cosa potrebbe capitare agli azzurri in cado di successo nelle sfide di marzo?

Italia, le possibile insidie al girone Mondiale

Chi troverà l’Italia al Mondiale in caso di successo al playoff? Gli azzurri di Gattuso qualora dovessero staccare il pass per il torneo, affronterebbero nel girone B il Canada, il Qatar e la Svizzera. Gli elvetici sarebbero un ostacolo da non sottovalutare, visto che negli ultimi Europei hanno eliminato proprio la nazionale allora allenata da Spalletti. Una formazione equilibrata e guidata ancora dalla grande leadership di Akanji e Xhaka, dalle folate di Embolo, protagonista nel girone di Qualificazione, e dalla freschezza dell’ex Bologna Ndoye.

Negli undici di Marsch invece spicca il talento di Alphonso Davies, che al momento sta recuperando dal brutto infortunio al ginocchio e David, l’attaccante della Juventus, che con la maglia del suo paese fa sempre bene. Il Qatar negli ultimi anni ha alzato il livello, ma resta la cenerentola del girone, anche se questa manifestazione insegna che le sorprese sono dietro l’angolo e la Costa Rica del 2014 è solo un esempio.

GIRONE B

Canada

Qatar

Svizzera

Vincitrice playoff A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)

Mondiali 2026, i gironi più difficili

Subito una sfida tra stelle ai gironi del Mondiale, con la Francia che se la vedrà contro la Norvegia, miglior nazionale del percorso qualificazioni. Un match che metterà di fronte i due migliori attaccanti: Mbappé e Haaland. Girone affascinante anche quello guidato dal Brasile, che dovrà affrontare una squadra ostica come il Marocco che nell’ultima manifestazione è arrivata addirittura in semifinale e che ha dimostrato una grande crescita nella produzione del talento con il Mondiale U20 vinto. A mettere ancora più pepe nel gruppo C è la Scozia di McTominay. Nulla è scontato e può succedere di tutto. Nel Girone L a dar fastidio a Inghilterra e Croazia, potrebbe pensarci il Ghana, anche se parte sfavorita e un gradino più in basso. P

GIRONE C

Brasile

Marocco

Scozia

Haiti

GRUPPO I

Francia

Senegal

Norvegia

Vincitrice playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

GRUPPO L

Inghilterra

Croazia

Panama

Ghana

I gironi teneri del Mondiale 2026

Tanta fortuna per le nazioni ospitanti del torneo (Messico e Usa), che avranno sulla carta dei gironi molto abbordabili, in cui hanno evitato le big. A sorridere in questi due gruppi potrebbero essere le due nazionali che arriveranno dal playoff di qualificazione europeo come la Danimarca o la Turchia di Yildiz, Calhanoglu e Arda Guler.

GIRONE A

Messico

Sudafrica

Corea del Sud

Vincitrice playoff D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)

GIRONE D