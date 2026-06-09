Mondiali 2026 – Chi vincerà secondo l’Intelligenza Artificiale?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Abbiamo chiesto alla IA di immaginare come si svolgeranno i Mondiali 2026 e le risposte sono state meno banali del previsto

Chi vincerà i Mondiali 2026? È la domanda che milioni di tifosi si pongono a poco meno di dieci giorni dall’inizio della competizione che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. In un’epoca, la nostra, in cui l’Intelligenza Artificiale viene interrogata per qualsiasi cosa, ci siamo chiesti cosa ne pensasse a riguardo e ha partorito alcune risposte piuttosto interessanti.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le risposte dell’Intelligenza Artificiale su chi vincerà i Mondiali, chi sarà il Capocannoniere del torneo e quale Nazionale stupirà tutti.