Mondiali 2026 – Chi vincerà secondo l’Intelligenza Artificiale?

Chi vincerà i Mondiali 2026? È la domanda che milioni di tifosi si pongono a poco meno di dieci giorni dall’inizio della competizione che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. In un’epoca, la nostra, in cui l’Intelligenza Artificiale viene interrogata per qualsiasi cosa, ci siamo chiesti cosa ne pensasse a riguardo e ha partorito alcune risposte piuttosto interessanti.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le risposte dell’Intelligenza Artificiale su chi vincerà i Mondiali, chi sarà il Capocannoniere del torneo e quale Nazionale stupirà tutti.