Virgilio Sport
CALCIO MONDIALI

Mondiali 2026 – Chi vincerà secondo l’Intelligenza Artificiale?

Abbiamo chiesto alla IA di immaginare come si svolgeranno i Mondiali 2026 e le risposte sono state meno banali del previsto

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Chi vincerà i Mondiali 2026? È la domanda che milioni di tifosi si pongono a poco meno di dieci giorni dall’inizio della competizione che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. In un’epoca, la nostra, in cui l’Intelligenza Artificiale viene interrogata per qualsiasi cosa, ci siamo chiesti cosa ne pensasse a riguardo e ha partorito alcune risposte piuttosto interessanti.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le risposte dell’Intelligenza Artificiale su chi vincerà i Mondiali, chi sarà il Capocannoniere del torneo e quale Nazionale stupirà tutti.

So. Co. Ecologica

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 MONDIALI 2026 TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio