Mondiali 2026 – Vozinha, Just e Wissa: tre storie che sono già leggenda

I Mondiali di calcio hanno il potere come poche altre cose di trasformare in eroi da un giorno all'altro dei completi sconosciuti

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il Mondiale è in grado di raccontare storie come poche altre cose nel calcio. Leggende che nascono quasi per caso, illuminate dai riflettori più potenti e famosi del mondo del pallone, in grado di ergere un uomo qualunque a eroe planetario. Il Mondiale 2026 in USA, Messico e Canada è iniziato da pochi giorni ma è già stato in grado di sfornare diverse favole di questo tipo.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le storie di Vozinha, portiere capoverdiano che ha fermato la Spagna, Just, ala goleador della Nuova Zelanda e Wissa, primo marcatore nella storia della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali.

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