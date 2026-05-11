Mondiali, Messi ci sarà: ultima sfida a Ronaldo, la conferma di Scaloni. Sei italiani nella lista dell'Argentina

Tutto il Paese tira un sospiro di sollievo: Messi giocherà il suo Mondiale, sì all'ultima sfida contro l'eterno rivale portoghese. Scaloni punta sul blocco Qatar

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Leo Messi ha sciolto le riserve: ai Mondiali 2026 ci sarà. La conferma arriva direttamente dal ct dell’Argentina campione del mondo in carica, Lionel Scaloni, che ha diramato la lista preliminare dei convocati comprendente ben 55 calciatori, tra cui sei giocatori della Serie A. Dunque, l’ultimo ballo con l’eterno rivale Cristiano Ronaldo è salvo: a poco più di un mese dall’inizio della rassegna iridata tra Canada, Messico e Stati Uniti, la rivalità tra i due è già entrata nel vivo. Anche grazie al recente gesto di CR7.

Mondiali: Messi ci sarà, salva la sfida con Ronaldo

Otto Palloni d’Oro per Messi, cinque per Ronaldo. Leo simbolo del Barcellona, il portoghese del Real Madrid. A rispettivamente 38 e 41 anni, le due stelle che hanno segnato la storia del calcio moderno a colpi di trofei, gol e giocate spettacolari sono pronte a regalare un’ultima sfida epica. Sì, ai Mondiali ci saranno anche Mbappé, Lamine Yamal, Haaland, Olise, ma Leo e Cristiano appartengono a un’altra dimensione.

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In Qatar il fenomeno di Rosario che ha scelto di chiudere la carriera negli States con l’Inter Miami è riuscito a sfatare il tabù Mondiale, sulle orme di Diego Armando Maradona. Ronaldo, invece, ha appena raggiunto quota 100 gol nella Saudi Pro League e sogna non solo di conquistare per la prima volta il campionato arabo, ma anche di completare due ultime missioni prima di valutare il ritiro: arrivare a 1000 gol in carriera – attualmente è a quota 971 – e trascinare il Portogallo sul tetto del mondo, dopo aver già regalato al suo Paese un Europeo nel 2016 e due Nations League.

La rivalità è già iniziata: cosa ha fatto CR7

In occasione dell’ultima partita di campionato, vinta 4-2 dall’Al Nassr contro l’Al Shabab, l’ex attaccante della Juventus è stato provocato dai tifosi avversari, che dagli spalti hanno intonato un coro pro Messi.

Non una novità in Arabia Saudita, ma Ronaldo aveva sempre ignorato le provocazioni. Sarà forse per il clima Mondiale, ormai sempre più vicino, fatto sta che questa volta il fuoriclasse lusitano ha reagito in modo piuttosto stizzito, improvvisando un balletto prima di rivolgere ironicamente il pollice alzato verso il pubblico.

Argentina, le scelte Mondiali di Scaloni

Finora Messi non si era mai espresso in merito alla sua partecipazione ai Mondiali 2026, ma di fatto la lista preliminare di Scaloni fuga ogni dubbio. E tutto il popolo argentino può tirare un sospiro di sollievo. Il ct che ha portato la Seleccion a vincere anche Coppa America e Finalissima contro l’Italia (quella con la Spagna è saltata per via del conflitto in Medio Oriente) punta sul gruppo che ha trionfato in Qatar: sono infatti 20 i calciatori reduci della Coppa del Mondo 2022.

Sorprende la presenza di Alejandro Garnacho, autore di un’annata molto negativa col Chelsea, e di Cristian Prestianni del Benfica, che, se convocato per il Mondiale, salterà le prime due partite a causa della maxi squalifica subita in Champions League per il caso Vinicius.

I sei “italiani” pre-convocati: ci sono Lautaro e Nico Paz

Della lista fanno parte il capitano dell’Inter e fresco campione d’Italia, Lautaro Martinez, ma anche quello che viene considerato da molti l’erede di Messi nell’Argentina del futuro: la giovane stella del Como, Nico Paz, destinato – secondo radio mercato – a fare ritorno al Real Madrid.

A centrocampo c’è un altro calciatore che si è messo in mostra in Serie A con la maglia della squadra di Cesc Fabregas: Maximo Perrone. Nel reparto offensivo spazio invece a Matias Soulé della Roma, mentre resta fuori Paulo Dybala, penalizzato dai numerosi problemi fisici che hanno condizionato la sua stagione. Sperano infine di conquistare la fiducia di Scaloni anche Santiago Castro del Bologna – 21 anni e 7 gol in campionato – e Mateo Pellegrino del Parma, fin qui autore di otto reti.

La lista preliminare dei convocati dell’Argentina

Portieri:

Emiliano Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique Marsiglia

Juan Musso – Atletico Madrid

Walter Benítez – Crystal Palace

Facundo Cambeses – Racing Club

Santiago Beltran – River Plate

Difensori:

Agustín Giay – Palmeiras

Gonzalo Montiel – River Plate

Nahuel Molina – Atletico Madrid

Nicolás Capaldo – Amburgo

Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta – River Plate

Marcos Senesi – Bournemounth

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – Benfica

Germán Pezzella – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique Marsiglia

Cristian Romero – Tottenhman

Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

Zaid Romero – Getafe

Facundo Medina – Olympique Marsiglia

Marcos Acuña – River Plate

Nicolás Tagliafico – Olympique Lione

Gabriel Rojas – Racing Club

Centrocampisti:

Máximo Perrone – Como

Leandro Paredes – Boca Juniors

Guido Rodríguez – Valencia

Aníbal Moreno – River Plate

Milton Delgado – Boca Juniors

Alan Varela – Porto

Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Real Betis

Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

Tomás Aranda – Boca Juniors

Emiliano Buendia – Aston Villa

Valentín Barco – Strasburgo

Lionel Messi – Inter Miami

Franco Mastantuono – Real Madrid

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Matías Soulé – Roma

Claudio Echeverri – Girona

Attaccanti: