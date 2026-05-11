Mondiali, Messi ci sarà: ultima sfida a Ronaldo, la conferma di Scaloni. Sei italiani nella lista dell'Argentina

Leo Messi ha sciolto le riserve: ai Mondiali 2026 ci sarà. La conferma arriva direttamente dal ct dell’Argentina campione del mondo in carica, Lionel Scaloni, che ha diramato la lista preliminare dei convocati comprendente ben 55 calciatori, tra cui sei giocatori della Serie A. Dunque, l’ultimo ballo con l’eterno rivale Cristiano Ronaldo è salvo: a poco più di un mese dall’inizio della rassegna iridata tra Canada, Messico e Stati Uniti, la rivalità tra i due è già entrata nel vivo. Anche grazie al recente gesto di CR7.
- Mondiali: Messi ci sarà, salva la sfida con Ronaldo
- La rivalità è già iniziata: cosa ha fatto CR7
- Argentina, le scelte Mondiali di Scaloni
- I sei “italiani” pre-convocati: ci sono Lautaro e Nico Paz
- La lista preliminare dei convocati dell'Argentina
Mondiali: Messi ci sarà, salva la sfida con Ronaldo
Otto Palloni d’Oro per Messi, cinque per Ronaldo. Leo simbolo del Barcellona, il portoghese del Real Madrid. A rispettivamente 38 e 41 anni, le due stelle che hanno segnato la storia del calcio moderno a colpi di trofei, gol e giocate spettacolari sono pronte a regalare un’ultima sfida epica. Sì, ai Mondiali ci saranno anche Mbappé, Lamine Yamal, Haaland, Olise, ma Leo e Cristiano appartengono a un’altra dimensione.
In Qatar il fenomeno di Rosario che ha scelto di chiudere la carriera negli States con l’Inter Miami è riuscito a sfatare il tabù Mondiale, sulle orme di Diego Armando Maradona. Ronaldo, invece, ha appena raggiunto quota 100 gol nella Saudi Pro League e sogna non solo di conquistare per la prima volta il campionato arabo, ma anche di completare due ultime missioni prima di valutare il ritiro: arrivare a 1000 gol in carriera – attualmente è a quota 971 – e trascinare il Portogallo sul tetto del mondo, dopo aver già regalato al suo Paese un Europeo nel 2016 e due Nations League.
La rivalità è già iniziata: cosa ha fatto CR7
In occasione dell’ultima partita di campionato, vinta 4-2 dall’Al Nassr contro l’Al Shabab, l’ex attaccante della Juventus è stato provocato dai tifosi avversari, che dagli spalti hanno intonato un coro pro Messi.
Non una novità in Arabia Saudita, ma Ronaldo aveva sempre ignorato le provocazioni. Sarà forse per il clima Mondiale, ormai sempre più vicino, fatto sta che questa volta il fuoriclasse lusitano ha reagito in modo piuttosto stizzito, improvvisando un balletto prima di rivolgere ironicamente il pollice alzato verso il pubblico.
Argentina, le scelte Mondiali di Scaloni
Finora Messi non si era mai espresso in merito alla sua partecipazione ai Mondiali 2026, ma di fatto la lista preliminare di Scaloni fuga ogni dubbio. E tutto il popolo argentino può tirare un sospiro di sollievo. Il ct che ha portato la Seleccion a vincere anche Coppa America e Finalissima contro l’Italia (quella con la Spagna è saltata per via del conflitto in Medio Oriente) punta sul gruppo che ha trionfato in Qatar: sono infatti 20 i calciatori reduci della Coppa del Mondo 2022.
Sorprende la presenza di Alejandro Garnacho, autore di un’annata molto negativa col Chelsea, e di Cristian Prestianni del Benfica, che, se convocato per il Mondiale, salterà le prime due partite a causa della maxi squalifica subita in Champions League per il caso Vinicius.
I sei “italiani” pre-convocati: ci sono Lautaro e Nico Paz
Della lista fanno parte il capitano dell’Inter e fresco campione d’Italia, Lautaro Martinez, ma anche quello che viene considerato da molti l’erede di Messi nell’Argentina del futuro: la giovane stella del Como, Nico Paz, destinato – secondo radio mercato – a fare ritorno al Real Madrid.
A centrocampo c’è un altro calciatore che si è messo in mostra in Serie A con la maglia della squadra di Cesc Fabregas: Maximo Perrone. Nel reparto offensivo spazio invece a Matias Soulé della Roma, mentre resta fuori Paulo Dybala, penalizzato dai numerosi problemi fisici che hanno condizionato la sua stagione. Sperano infine di conquistare la fiducia di Scaloni anche Santiago Castro del Bologna – 21 anni e 7 gol in campionato – e Mateo Pellegrino del Parma, fin qui autore di otto reti.
La lista preliminare dei convocati dell’Argentina
Portieri:
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique Marsiglia
- Juan Musso – Atletico Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltran – River Plate
Difensori:
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atletico Madrid
- Nicolás Capaldo – Amburgo
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemounth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique Marsiglia
- Cristian Romero – Tottenhman
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe
- Facundo Medina – Olympique Marsiglia
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique Lione
- Gabriel Rojas – Racing Club
Centrocampisti:
- Máximo Perrone – Como
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Emiliano Buendia – Aston Villa
- Valentín Barco – Strasburgo
- Lionel Messi – Inter Miami
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – Roma
- Claudio Echeverri – Girona
Attaccanti:
- Nicolás Paz – Como
- Thiago Almada – Atletico Madrid
- Nicolás González – Atletico Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Gianluca Prestianni – Benfica
- Santiago Castro – Bologna
- Lautaro Martínez – Inter
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atletico Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma