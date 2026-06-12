Mondiali, il Messico celebra Roberto Baggio: “Sei l’ultimo 10”. E l’Italia di oggi ne esce a pezzi

Mentre la Nazionale guarda i Mondiali da casa per la terza volta di fila, all’Azteca il Messico celebra il Divin Codino scatenando emozioni e nostalgia azzurra

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Azteca ai piedi di Roberto Baggio. Presente alla partita inaugurale dei Mondiali tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica, il Divin Codino è stato tra le leggende del calcio più acclamate. Icona senza tempo, simbolo della grande bellezza di un’Italia che non c’è più. La dichiarazione d’amore nei confronti dell’ex Pallone d’Oro mescola orgoglio e nostalgia in un cocktail che fa soprattutto rabbia. Avevamo un talento immenso e lo abbiamo sprecato da un giorno all’altro, di colpo. Solo vent’anni fa eravamo campioni del mondo. Lo ricordate il cielo azzurro sopra Berlino? Oggi ci ritroviamo a guardare i Mondiali dal divano per la terza edizione consecutiva. Proprio noi, che la Coppa del Mondo l’abbiamo sollevata quattro volte.

Mondiali 2026, l’omaggio del Messico a Baggio all’Azteca

Un’autentica parata di stelle ha fatto tappa in Messico per la cerimonia d’inaugurazione del Mondiale più grande della storia. Baggio, Vieri, Materazzi, Ronaldo il Fenomeno, Figo, Roberto Carlos, solo per citare alcuni tra i più grandi calciatori di sempre “convocati” da Infantino per dare lustro alla rassegna iridata.

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La svolta social di Roby restituisce l’immagine di un uomo nuovo, lontano dal suo buen retiro di Altavilla Vicentina e nuovamente al centro della scena calcistica mondiale. Perché Baggio è il simbolo universale del calcio romantico. Ed è per questo che la sua presenza all’Azteca di Città del Messico, lo stadio che nel 1986 consacrò il mito di Maradona, è stata accolta con così tanto entusiasmo.

“Sei l’ultimo 10”: il tributo che riaccende la nostalgia azzurra

Baggio sta documentando tutto attraverso le sue storie su Instagram: l’abbraccio con Ronaldo, lo scatto in posa con la moglie Andreina, le immagini alle spalle di Infantino sugli spalti dell’Azteca. Ma a colpire in particolare sono due video in cui emerge tutto l’amore e il rispetto del popolo messicano nei confronti dell’ex fuoriclasse della Nazionale.

“Sei l’ultimo 10”, gli dicono alcuni tifosi riuscendo a catturare la sua attenzione. E Baggio risponde dedicando loro questo messaggio: “Momenti come questo per me hanno un valore inestimabile. Non mi abituerò mai al riconoscimento dei tifosi e all’amore delle persone. Eternamente grato”.

Baggio e il ricordo di un’Italia che non esiste più

L’omaggio al Divin Codino conferma come alcune figure trascendano il tempo e le generazioni. Baggio è molto più di un ex campione del mondo: è un’icona culturale, riconosciuta e celebrata in ogni parte del pianeta. Eppure, in Italia, siamo stati capaci di ignorarlo quando, nel 2011, da presidente del Settore Tecnico della FIGC, presentò un dossier da 900 pagine per rifondare il calcio italiano attraverso la valorizzazione dei vivai, la creazione di centri federali e la formazione di tecnici specializzati.

Oggi ne paghiamo le conseguenze: mentre Baggio dà lustro all’Italia nel mondo, l’Italia è a casa, senza presidente federale, senza ct e senza calciatori all’altezza della grande tradizione azzurra che ci ha permesso di vincere quattro Mondiali.