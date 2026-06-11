Mondiali, formazioni Messico-Sudafrica: la promessa di Gimenez, il fattore Broos, protagonisti e possibili sorprese

Allo stadio Azteca si alza il sipario sui Mondiali 2026 con la sfida tra Messico e Sudafrica. Il Milan incrocia le dita e spera che "Santi" tenga fede alle promesse della vigilia.

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Si alza il sipario sui Mondiali 2026. La suggestiva cornice dello stadio Azteca di Città del Messico, già teatro di sfide entrate nella storia del calcio, ospita la gara inaugurale della Coppa del Mondo tra Messico e Sudafrica. Si comincia con il Gruppo A: da una parte la Tri dell’attaccante del Milan Santiago Gimenez, dall’altra i Bafana Bafana rilanciati dal commissario tecnico Hugo Broos.

Mondiali, si parte con Messico-Sudafrica

I padroni di casa del Messico proveranno subito a conquistare i tre punti in un girone che, almeno sulla carta, si presenta molto equilibrato e che comprende anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Guai, però, a sottovalutare il Sudafrica, capace di chiudere al primo posto il Gruppo C delle qualificazioni africane, lasciandosi alle spalle persino la Nigeria di Osimhen e Lookman.

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Messico-Sudafrica: le formazioni

Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinoes. A disposizione: Acevedo, Ochoa, Alvarez, Romo, Fidalgo, Vega, Gimenez, Gonzalez, Reyes, Pineda, Vargas, M.Chavez, Huerta, Martinez, L. Chavez. Ct: Javier Aguirre

Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinoes. A disposizione: Acevedo, Ochoa, Alvarez, Romo, Fidalgo, Vega, Gimenez, Gonzalez, Reyes, Pineda, Vargas, M.Chavez, Huerta, Martinez, L. Chavez. Ct: Javier Aguirre Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Moremi, Zwane, Appolis; Foster. A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Mbatha, Mofokeng, Maseko, Rayners, Makgopa, Kabini, Sibisi, Adams, Makhanya, Sebelebele, Cross. Ct: Hugo Broos

Messico, la promessa di Gimenez: il flop del Milan ci crede

Zero gol in Serie A e un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a restare ai box per quattro mesi. Santi Gimenez, acquistato dal Milan nel febbraio 2025 per 32 milioni di euro più bonus, si è rivelato finora un costosissimo flop. Eppure l’ex attaccante del Feyenoord, nei giorni scorsi, si è detto convinto di poter diventare il capocannoniere del Mondiale. Gerry Cardinale incrocia le dita: una grande rassegna potrebbe rappresentare l’unico modo per valorizzarlo sul mercato senza registrare una pesante minusvalenza. Per la gara d’esordio, però, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco Javier Aguirre sembra orientato a puntare sul 35enne Raul Jimenez, reduce da una stagione da nove gol in Premier League con il Fulham.

Riscatto Sudafrica: il fatto Broos

Settantquattro anni, belga, alla guida del Sudafrica dal 2021: dietro la crescita dei Bafana Bafana c’è soprattutto la mano di Hugo Broos. L’ex allenatore di Club Brugge e Anderlecht è riuscito a costruire un gruppo compatto, facendo del collettivo il principale punto di forza della squadra. Così sono arrivati il terzo posto alla Coppa d’Africa 2023 e, soprattutto, la qualificazione diretta ai Mondiali, ottenuta proprio a scapito della Nigeria. L’ultima partecipazione del Sudafrica alla fase finale della Coppa del Mondo risale al 2010, anno in cui il Paese ospitò il torneo.

I protagonisti e le possibili sorprese

C’è anche un altro volto noto del calcio italiano nel Messico che si candida a essere protagonista della sfida inaugurale: il difensore del Genoa Johan Vazquez. Lo storico uomo-Mondiale Ochoa, invece, dovrebbe lasciare il posto tra i pali a Rangel. A centrocampo attenzione al 17enne Gilberto Mora, talento emergente del Tijuana. Nel Sudafrica merita una menzione particolare l’attaccante del Burnley Lyle Foster, mentre gli altri uomini chiave di Broos sono il portiere Williams e il centrocampista del Mamelodi Sundowns Mokoena. Tra le possibili sorprese spicca il 21enne esterno offensivo Mofokeng, in forza agli Orlando Pirates.

Messico-Sudafrica: orario e dove vederla in tv e in streaming

La sfida del Gruppo A tra Messico e Sudafrica è in programma questa sera, giovedì 11 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso su DAZN e sarà visibile gratuitamente anche in chiaro su Rai 1. La diretta streaming sarà disponibile su DAZN e sulla piattaforma RaiPlay, accessibile tramite app per pc, smartphone e tablet.