Mondiali 2026 peggio di Usa ’94: caldo, chilometri e altitudine le tre grandi incognite che possono stravolgere i pronostici

Le temperature elevate e i lunghi viaggi rischiano di alterare i reali valori delle nazionali in gara: le sudamericane potrebbero approfittarne

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il caldo, i lunghi viaggi e l’altitudine di alcune delle città sedi del torneo potrebbero trasformare i Mondiali 2026 in un vero e proprio incubo climatico-logistico per le nazionali in gara, rendendo questa edizione ancora più estrema di Usa ’94. E sconvolgendo i pronostici della vigilia.

Usa ’94, un Mondiale estremo

A causa delle condizioni di gioco, Usa ’94 fu una delle edizioni più discusse dei Mondiali: gli orari degli incontri e la posizione geografica di molte delle città scelte per ospitare il torneo resero quella competizione un vero e proprio inferno per i calciatori, che si ritrovarono spesso a giocare in autentiche fornaci.

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La gara simbolo delle difficoltà di quella edizione fu proprio la finale tra Brasile e Italia, disputata alle ore 12:30 nel Rose Bowl di Pasadena, in California, con una temperatura di 36° C e un’umidità superiore al 70%. Non a caso quell’incontro – terminato 0-0 e vinto ai rigori dal Brasile – è ricordato come una delle più brutte finali mondiali di sempre.

Il rischio caldo ai Mondiali 2026

I Mondiali 2026, al via domani, potrebbero però rivelarsi un torneo ancora più estremo rispetto a quelli del ’94. E non solo per il climate change, che ha inevitabilmente portato a un innalzamento delle temperature negli ultimi 32 anni: anche i lunghi viaggi e l’altitudine di alcune delle città sedi di gara potrebbero influire sulla competizione, alterando i reali valori delle nazionali in gara.

Il caldo resta ovviamente il primo problema: secondo una stima della World Weather Attribution il 25% delle 104 partite dei Mondiali 2026 si giocherà in condizioni pericolose per la combinazione di caldo, umidità, vento e radiazione solare. Condizioni che potrebbero essere attenuate solo in parte dai cooling break a metà di ogni tempo imposti dalla Fifa. Basti pensare che nei prossimi giorni a Los Angeles, Houston e Atlanta il termometro dovrebbe superare i 35° C.

I lunghi viaggi in aereo

A rendere ancor più pericoloso il caldo estremo per i calciatori c’è poi l’elemento logistico: molte nazionali si ritroveranno infatti a giocare in città che presentano condizioni climatiche diverse tra loro. Un fattore che sfavorirà l’acclimatazione da parte dei calciatori, incidendo inevitabilmente sulle loro prestazioni e aumentando i rischi per la salute.

A ciò va poi aggiunta la stanchezza derivante dai lunghi viaggi in aereo previsti da un Mondiale che, di fatto, si giocherà su un territorio pari a un intero continente e che comprende 4 diversi fusi orari. Alcune nazionali saranno sottoposte ad autentici tour de force già nella fase a gironi: è il caso dell’Algeria, che nel gruppo J volerà per oltre 5.500 km tra Kansas City e San Francisco.

Il fattore geografico

Infine, c’è il fattore geografico. Svolgendosi in tre paesi diversi, i Mondiali presenteranno altre condizioni ambientali che rischiano di influenzare fortemente l’andamento del torneo. Uno di questi è l’altitudine: tra giocare a Miami, a livello del mare con un tasso d’umidità molto alto, e farlo a Guadalajara (+1.566 metri sul mare) o a Città del Messico (+2.240), dove l’aria è assai più rarefatta, è assai diverso.

In un contesto del genere, dunque, l’abitudine alle condizioni estreme potrebbe giocare un ruolo decisivo sull’andamento del torneo: i top team europei, dalla Francia alla Spagna fino alla Germania e all’Inghilterra, riusciranno ad adattarsi in tempo? O risulteranno svantaggiate rispetto a quelle sudamericane, africane e asiatiche? Pensiamo in particolare a squadre come la Spagna o la Germania, che fanno del pressing una delle loro armi: riusciranno a portare in campo la loro solita intensità?

Con l’eccezione della Germania a Brasile 2014, in passato nessuna nazionale europea è riuscita a vincere i Mondiali nelle edizioni americane: la sensazione è che, anche stavolta, le squadre del Vecchio Continente dovranno colmare un gap fisico per imporre la propria superiorità tecnica.