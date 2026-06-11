Mondiali, tutti i programmi di Rai e Dazn: dove vedere le partite e gli speciali ogni giorno

Tutto pronto per il Mondiale, al via oggi, giovedì 11 giugno e in programma fino alla finale di domenica 19 luglio. Un appuntamento che, ancora una volta, l’Italia seguirà soltanto da casa: gli Azzurri, fermati dalla Bosnia nei playoff, mancano la rassegna iridata per la terza edizione di fila. Quella che sta per cominciare è anche un’edizione che riscrive la storia del torneo, la prima a contare 48 nazionali al via e la prima affidata a tre Paesi diversi, ovvero Stati Uniti, Messico e Canada.
Proprio l’ampiezza del territorio renderà il fuso orario un fattore tutt’altro che secondario. Di fatto, buona parte delle gare andrà in scena quando in Italia sarà ormai notte fonda. Sul fronte televisivo, l’intero pacchetto, ovvero tutte e 104 le partite, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, tramite abbonamento. La Rai, invece, manderà in onda in chiaro una selezione di 35 incontri.
- Le 35 partite in chiaro e la copertura Rai
- Telecronisti Rai: Alla prima donna a un Mondiale
- Il palinsesto Rai
- Il Mondiale su DAZN
- Il palinsesto completo
Le 35 partite in chiaro e la copertura Rai
La Rai si è assicurata in esclusiva e in chiaro i diritti multipiattaforma di 35 incontri, tutti in onda su Rai 1 (e in streaming gratis su RaiPlay) collocati nella fascia che va dalla sera alla notte fonda, grosso modo tra le 18:40 e le 2:00, sempre con pre e post-partita dedicati. Per le altre 69 gare, riservate a DAZN, saranno disponibili solo gli highlights. La buona notizia, per chi segue da casa, è che circa l’80% delle partite scelte dalla tv di Stato andrà in prima serata, e che la copertura delle fasi importanti sarà totale: dai quarti fino alla finalissima del 19 luglio. Nel dettaglio, il pacchetto in diretta comprende 17 gare della fase a gironi, 6 dei sedicesimi, 4 degli ottavi e altrettanti dei quarti, oltre alle 2 semifinali e alle 2 finali, quella per il terzo posto e quella che assegna il titolo.
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Telecronisti Rai: Alla prima donna a un Mondiale
Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, a raccontare le partite come voce ufficiale ci sarà anche una donna, ovvero Tiziana Alla. Intorno a lei, la Rai ha costruito una squadra che mescola firme di lungo corso e innesti più recenti: alla telecronaca, accanto alla Alla, ci saranno Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, mentre il commento tecnico è affidato a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.
Negli studi, l’emittente punta su tre campioni del mondo del 1982, Marco Tardelli, Ciccio Graziani e Fulvio Collovati, affiancati da un parterre di opinionisti storici e un allenatore in attività. La sorpresa più suggestiva è il ritorno in Italia di Paulo Roberto Falcao, atteso davanti alle telecamere dopo 33 anni. L’analisi tattica, invece, porta la firma di Alessio Dionisi, supportato da Sabino Nela, Bruno Giordano e Domenico Marocchino.
Spazio importante anche alla radio, con Rai Radio 1 che ha rivoluzionato il proprio palinsesto attorno al torneo. Quartier generale a Dallas, redazione guidata dal caporedattore Nico Forletta e ben 56 partite raccontate in diretta: a Giuseppe Bisantis il compito di raccontare sia la gara inaugurale sia la finale, con Daniele Fortuna, Diego Carmignani e Manuel Codignoni.
Sempre da Dallas andrà in onda “Tutto il Mondiale minuto per minuto”, condotto da Guido Ardone, con la regia affidata a Ombretta Conti da Roma. Non manca, infine, l’attenzione all’accessibilità. Le 2 semifinali e le 2 finali saranno fruibili dalle persone cieche e ipovedenti grazie al commento descrittivo di Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, mentre per le persone sorde è prevista la sottotitolazione in diretta sia delle partite sia dei programmi di approfondimento. A completare il quadro, la copertura digitale di RaiNews.it e l’avvicinamento curato dalle rubriche di RaiNews24.
Il palinsesto Rai
L’impegno della Rai ma si allarga a un palinsesto che accompagna lo spettatore dalla mattina alla notte fonda. Si parte all’alba, con la finestra quotidiana dedicata al torneo dentro UnoMattina News e i contributi del Tg1, in onda dal lunedì al venerdì per tutta la durata della manifestazione. Nel pomeriggio il testimone passa a Rai 2, che alle 14 propone ogni giorno l’appuntamento fisso di “Dribbling Mondiali”, mentre alle 18:35 tocca a “Italia chiama America”, il programma pensato per raccontare non solo il campo, ma anche i luoghi, le culture e le storie del Mondiale. La sera, prima e dopo le partite, spazio all’approfondimento già affidato ai volti dello studio Rai. A chiudere la giornata, infine, ci pensa “Notti Mondiali”, in seconda serata su Rai 1: 34 puntate in onda subito dopo le gare in diretta e con la conduzione di Alessandro Antinelli, per ripercorrere a caldo tutto ciò che è successo sui campi nordamericani.
Il Mondiale su DAZN
DAZN, invece, ha presentato al Portrait la sua copertura del Mondiale, che sulla piattaforma sarà integrale. A illustrare il progetto, tra gli altri, l’amministratore delegato Stefano Azzi e il direttore editoriale Michele Dalai, affiancati da Romy Gai, chief business officer della FIFA, dal presidente Infantino e dai capi di Stato dei Paesi ospitanti. Proprio Dalai ha svelato palinsesto e protagonisti. Accanto ai volti più noti come Diletta Leotta e Pierluigi Pardo, ci sarà anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, in un ventaglio di format quasi tutti nuovi.
“Saremo in diretta sedici ore al giorno, dalle 8.30 del mattino con il nostro ‘Wake Up’ fino a mezzanotte”, ha spiegato il direttore editoriale, annunciando appuntamenti come “Tutti convocati”, “Copa Mundial” e “Time Square”, oltre a un’ampia offerta on demand e all’integrazione con Fifa+ per gli approfondimenti storici. A completare il quadro, le collaborazioni con Adidas e con Warner Music, che ha firmato la sigla ufficiale della manifestazione.
Il palinsesto completo
Ecco dove vedere tutte le partite dei Mondiali
Fase a gironi
Giovedì 11 giugno
21:00 – Messico-Sudafrica: Rai e DAZN
Venerdì 12 giugno
4:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca: DAZN
21:00 – Canada-Bosnia: Rai e DAZN
Sabato 13 Giugno
3:00 – Stati Uniti – Paraguay: DAZN
21:00 – Qatar-Svizzera: DAZN
Domenica 14 giugno
00:00 – Brasile-Marocco: Rai e DAZN
3:00 – Haiti-Scozia: DAZN
6:00 – Australia-Turchia: DAZN
19:00 – Germania-Curacao: DAZN
22:00 – Olanda-Giappone: Rai e DAZN
Lunedì 15 giugno
1:00 – Costa d’Avorio-Ecuador: DAZN
4:00 – Svezia-Tunisia: DAZN
18:00 – Spagna-Capo Verde: DAZN
21:00 – Belgio-Egitto: Rai e DAZN
Martedì 16 Giugno
00:00 – Arabia Saudita-Uruguay: DAZN
3:00 – Iran-Nuova Zelanda: DAZN
21:00 – Francia-Senegal: Rai e DAZN
Mercoledì 17 Giugno
00:00 – Iraq-Norvegia: DAZN
3:00 – Argentina-Algeria: DAZN
6:00 – Austria-Giordania: DAZN
19:00 – Portogallo-RD Congo: DAZN
22:00 – Inghilterra-Croazia: Rai e DAZN
Giovedì 18 giugno
1:00 – Ghana-Panama: DAZN
4:00 – Uzbekistan-Colombia: DAZN
18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica: DAZN
21:00 – Svizzera-Bosnia: Rai e DAZN
Venerdì 19 giugno
00:00 – Canada-Qatar: DAZN
3:00 – Messico-Corea del Sud: DAZN
21:00 – Stati Uniti-Australia: Rai e DAZN
Sabato 20 giugno
00:00 – Scozia-Marocco: DAZN
2:30 – Brasile-Haiti: DAZN
5:00 – Turchia-Paraguay: DAZN
19:00 – Olanda-Svezia: DAZN
22:00 – Germania-Costa d’Avorio: Rai e DAZN
Domenica 21 giugno
2:00 – Ecuador-Curacao: DAZN
6:00 – Tunisia-Giappone: DAZN
18:00 – Spagna-Arabia Saudita: Rai* e DAZN
21:00 – Belgio-Iran: Rai* e DAZN
*una delle due
Lunedì 22 giugno
00:00 – Uruguay-Capo Verde: DAZN
3:00 – Nuova Zelanda-Egitto: DAZN
19:00 – Argentina-Austria: Rai e DAZN
23:00 – Francia-Iraq: DAZN
Martedì 23 giugno
2:00 – Norvegia-Senegal: DAZN
5:00 – Giordania-Algeria: DAZN
19:00 – Portogallo-Uzbekistan: DAZN
22:00 – Inghilterra-Ghana: Rai e DAZN
Mercoledì 24 giugno
1:00 – Panama-Croazia: DAZN
4:00 – Colombia-RD Congo: DAZN
21:00 – Svizzera-Canada: Rai e DAZN
21:00 – Bosnia-Qatar: DAZN
Giovedì 25 giugno
00:00 – Marocco-Haiti: DAZN
00:00 – Scozia-Brasile: DAZN
3:00 – Repubblica Ceca-Messico: DAZN
3:00 – Sudafrica-Corea del Sud: DAZN
22:00 – Curacao-Costa d’Avorio: DAZN
22:00 – Ecuador-Germania: Rai e DAZN
Venerdì 26 giugno
1:00 – Tunisia-Olanda: DAZN
1:00 – Giappone-Svezia: DAZN
4:00 – Turchia-Stati Uniti: DAZN
4:00 – Paraguay-Australia: DAZN
21:00 – Norvegia-Francia: Rai e DAZN
21:00 – Senegal-Iraq: DAZN
Sabato 27 giugno
2:00 – Capo Verde-Arabia Saudita: DAZN
2:00 – Uruguay-Spagna: DAZN
5:00 – Nuova Zelanda-Belgio: DAZN
5:00 – Egitto-Iran: DAZN
23:00 – Panama-Inghilterra: Rai e DAZN
23:00 – Croazia-Ghana: DAZN
Domenica 28 giugno
1:30 – Colombia-Portogallo: DAZN
1:30 – RD Congo-Uzbekistan: DAZN
4:00 – Algeria-Austria: DAZN
4:00 – Giordania-Argentina: DAZN
Sedicesimi di finale
Domenica 28 giugno
21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Rai e DAZN
Lunedì 29 giugno
19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: DAZN
22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F): Rai e DAZN
Martedì 30 giugno
3:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: DAZN
19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Rai* DAZN
23:00 – 1ª Gruppo I vs Migliore 3ª (C/D/F/G/H) Rai* DAZN
*una delle due
da definire
Mercoledì 1 luglio
3:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): DAZN
18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): DAZN
22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Rai e DAZN
Giovedì 2 luglio
2:00 – 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): DAZN
21:00 – 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Rai e DAZN
Venerdì 3 luglio
1:00 – 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: DAZN
5:00 – 1ª Gruppo B vs Migliore 3ª (E/F/G/I/J): DAZN
21:00 – 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Rai e DAZN
Sabato 4 luglio
00:00 – 1ª Gruppo J vs 2ª Gruppo H: DAZN
4:00 – 1ª Gruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): DAZN
Ottavi di finale
Sabato 4 luglio
19:00 – 1° ottavo a Filadelfia: DAZN
22:00 – 2° ottavo a Houston: Rai e DAZN
Domenica 5 luglio
22:00 – 3° ottavo a New York/New Jersey: Rai e DAZN
Lunedì 6 luglio
2:00 – 4° ottavo a Città del Messico: DAZN
21:00 – 5° ottavo a Dallas: Rai e DAZN
Martedì 7 luglio
2:00 – 6° ottavo a Seattle: DAZN
18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: DAZN
22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Rai e DAZN
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio
22:00 – 1° quarto a Boston: Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio
21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Rai e DAZN
Sabato 11 luglio
23:00 – 3° quarto a Miami: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN
Semifinali
Martedì 14 luglio
21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN