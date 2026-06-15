Laura Barriales ci racconta della Spagna. È il giorno dell’esordio delle Furie Rosse al Mondiale 2026, in corso di svolgimento in Canada, Messico e Stati Uniti. Le ‘Furie Rosse’ di Luis de la Fuente sono accreditate come una delle squadre in grado di lottare per la conquista della Coppa del Mondo, insieme alla Francia di Didier Deschamps e, inevitabilmente, all’Argentina di Lionel Scaloni campione del Mondo in carica.

Spagna, esordio Mondiale contro Capo Verde

Oggi vedremo un primo assaggio della selezione spagnola che alle 18, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, se la vedrà contro l’esordiente Capo Verde, una Nazionale che suscita grande curiosità e anche simpatia nei tifosi e negli addetti ai lavori. E quando una squadra non si conosce bene, può essere sempre difficile da affrontare, nonostante i valori in campo siano nettamente diversi.

A rappresentare la Spagna nelle nostre interviste c’è la bellissima Laura Barriales, showgirl, attrice e modella nata a Leon, ma ‘adottata’ professionalmente dall’Italia, dove ha esordito in televisione nel 2006 con Carlo Conti ne ‘I raccomandati’. Da lì in poi, varie conduzioni ed esperienze che l’hanno portata anche sul grande schermo, nel 2010 in Maschi contro femmine.

“Spagna in finale: io ci credo”

Laura, tra le tante cose, nutre una passione sfrenata per il calcio, in particolare per la Juventus. Ma, ovviamente, non può che fare il tifo per la sua Nazionale in questa competizione iridata.