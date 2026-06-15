Laura Barriales ci racconta della Spagna. È il giorno dell’esordio delle Furie Rosse al Mondiale 2026, in corso di svolgimento in Canada, Messico e Stati Uniti. Le ‘Furie Rosse’ di Luis de la Fuente sono accreditate come una delle squadre in grado di lottare per la conquista della Coppa del Mondo, insieme alla Francia di Didier Deschamps e, inevitabilmente, all’Argentina di Lionel Scaloni campione del Mondo in carica.
- Spagna, esordio Mondiale contro Capo Verde
- “Spagna in finale: io ci credo”
- Yamal o Pedri? La scelta di Barriales
- La nazionale più talentuosa
- Il consiglio all’Italia: come rifondare il calcio
Spagna, esordio Mondiale contro Capo Verde
Oggi vedremo un primo assaggio della selezione spagnola che alle 18, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, se la vedrà contro l’esordiente Capo Verde, una Nazionale che suscita grande curiosità e anche simpatia nei tifosi e negli addetti ai lavori. E quando una squadra non si conosce bene, può essere sempre difficile da affrontare, nonostante i valori in campo siano nettamente diversi.
A rappresentare la Spagna nelle nostre interviste c’è la bellissima Laura Barriales, showgirl, attrice e modella nata a Leon, ma ‘adottata’ professionalmente dall’Italia, dove ha esordito in televisione nel 2006 con Carlo Conti ne ‘I raccomandati’. Da lì in poi, varie conduzioni ed esperienze che l’hanno portata anche sul grande schermo, nel 2010 in Maschi contro femmine.
“Spagna in finale: io ci credo”
Laura, tra le tante cose, nutre una passione sfrenata per il calcio, in particolare per la Juventus. Ma, ovviamente, non può che fare il tifo per la sua Nazionale in questa competizione iridata.
“La Spagna sicuramente è una delle squadre più forti e affiatate. Mi aspetto che possa arrivare fino alla fine. Sicuramente è tra le favorite, la vedo almeno in semifinale. Poi, non sempre vince la più forte. Arrivati alle fasi finali, subentrano anche altri fattori”.
Yamal o Pedri? La scelta di Barriales
Qual è il calciatore spagnolo che ti piace di più, che ti fa emozionare sul campo?
“Sicuramente in campo Lamine Yamal, per la sua genialità, ma anche personalità, nonostante la sua giovane età. Fuori dal campo un po’ meno… Pedri, invece, mi piace in campo e fuori dal campo, perché l’ho conosciuto personalmente”.
La nazionale più talentuosa
Quale altra Nazionale ti fa paura in vista di una eventuale finale con la Spagna?
“La Francia, secondo me, è la più talentuosa e con la rosa di giocatori più forte e completa, anche per quelli che potranno subentrare dalla panchina”.
Il consiglio all’Italia: come rifondare il calcio
Un pensiero sulla nazione che ti ha adottato, l’Italia: per la terza volta consecutiva non saremo al Mondiale. Quale consiglio di senti di dare per cercare di riportare gli Azzurri dove meritano?
“Bisogna azzerare tutto e partire dalle basi. A cominciare dalla valorizzazione dei giocatori italiani nelle squadre di club”, ha concluso Laura Barriales a Virgilio Sport.