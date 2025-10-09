Mondiali 2026, 19 le squadre già qualificate: Salah trascina l'Egitto, incredibile beffa per Capo Verde

Inizia a prendere forma il quadro delle Nazionali che parteciperanno al torneo iridato: Salah sigla una doppietta contro il Gibuti Tutte le squadre già qualificate.

Riflettori puntati sulle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti. Cresce l’attesa per conoscere le nazionali che completeranno il quadro delle partecipanti, mentre sono già 19 le selezioni ad aver conquistato il pass per il torneo. Tra queste figura anche l’Egitto di Salah, protagonista di un netto successo per 3-0 contro il Gibuti.

Discorso rimandato invece per Capo Verde, che spreca il primo match point per la qualificazione: il pareggio contro la Libia, maturato dopo la rimonta degli squali blu, è stato favorito da un clamoroso errore del portiere Al Wuhayshi. Restano ancora 29 posti da assegnare, con l’Europa che metterà in palio 16 pass per la rassegna iridata.

L’Egitto si qualifica, Salah protagonista della serata

Fa festa l’Egitto per la qualificazione ai Mondiali 2026. La nazionale guidata da Hossam Hassan ha superato il Gibuti con un netto 3-0 in trasferta, chiudendo al primo posto il girone con 23 punti in 9 partite, frutto di 19 gol realizzati e appena 2 subiti. A sbloccare il risultato è stato Adel, seguito dalla doppietta del solito Salah: una rete nel primo tempo e la seconda nella ripresa, che ha definitivamente chiuso i giochi. Domenica 12 l’Egitto ospiterà la Guinea-Bissau alle 21. Una sfida ormai priva di peso in classifica, con Salah e compagni già certi della qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo.

Capo Verde spreca il primo match point

Capo Verde spreca la prima occasione per staccare il pass per i Mondiali 2026. Sul campo della Libia finisce 3-3 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, segnata da un grave errore del portiere Al Wuhayshi. La Libia passa in vantaggio grazie all’autogol sfortunato di Lopes, ma gli squali blu reagiscono trovando il pari con Arcanjo. Poco dopo, però, El Mariamy riporta avanti i padroni di casa.

Nella ripresa la Libia allunga con Al Shalwi, prima dell’episodio più discusso del match: un innocuo passaggio filtrante dalla lunga distanza del Capo Verde si trasforma in gol complice una clamorosa papera di Al Wuhayshi, che tenta di bloccare il pallone con le mani ma se lo lascia scivolare tra le gambe per il 3-2. Poi Semedo firma il 3-3 e nel finale arriva anche il gol del 3-4, annullato per fuorigioco inesistente. Attimi di festa nell’arcipelago, gioia strozzata però dalla decisione arbitrale che rimanda la qualificazione della selezione capoverdiana.

Mondiali 2026, le squadre già qualificate

Il prossimo Mondiale sarà il primo a 48 squadre, promettendo un’edizione tra le più spettacolari di sempre. Il Giappone è stato il primo a centrare la qualificazione, seguito a ruota dalla Nuova Zelanda. Al momento sono 19 le nazionali che hanno già conquistato il pass per la fase finale della Coppa del Mondo:

Paesi ospitanti

Canada

Messico

Stati Uniti

Asia

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Uzbekistan

Africa

Egitto

Marocco

Tunisia

Sud America

Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Oceania