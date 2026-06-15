Mondiali 2026, il gesto dei tifosi del Giappone non è una lezione ma una difesa culturale di rispetto e civiltà

Dalle immagini visibili sui social, i giapponesi presenti tra il pubblico muniti di sacchi blu, hanno raccolto bottiglie, bicchieri di cartone, involucri e qualsiasi altro rifiuto lasciato tra le gradinate dopo il triplice fischio finale. Un comportamento che dovrebbe essere tenuto da chiunque abbia occupato un posto, in quello stadio, per assistere allo show che è stato Olanda-Giappone e invece ha abbandonato, senza alcuna cura e rispetto, degli oggetti o scarti di un momento di divertimento dopo aver consumato cibo e bevande.

Come già avvenuto durante i Mondiali in Qatar , i tifosi giapponesi e la loro cura e attenzione nei confronti della bellezza e del rispetto ci impartiscono una lezione di educazione civica universale, assoluta. Dopo la partita inaugurale del loro Mondiale 2026, i tifosi presenti sugli spalti hanno raccolto i rifiuti sugli spalti. Mentre migliaia di spettatori abbandonano rapidamente gli stadi a conclusione dei match, molti sostenitori del Giappone sono rimasti fermi, pronti a intervenire per lasciare gli impianti americani così come li hanno trovati privi di rifiuti e in perfetto ordine a dimostrazione dell’apprezzamento dello sforzo di quanto lavorano per offrire uno spettacolo degno.

Sui social, di nuovo, queste sequenze sono diventata evirali, hanno commosso e suscitato ammirazione, partecipazione in attesa che diventi una prassi trasversale e condivisa e non solo un valore radicato nella cultura giapponese.

La cultura giapponese e la mancanza di rispetto

Alla base di un simile comportamento, che tanto ha colpito l’opinione pubblica e i social, c’è la cultura del bello, dell’ordine, del rispetto e della comunità che in Giappone alberga in alcune componenti quali il concetto di Ôsôji, la tradizione giapponese della pulizia di fine anno che segna l’addio al vecchio anno e il benvenuto al nuovo con auspici, speranze e l’accoglienza che si deve a chi entra per la prima volta.

Una filosofia che viene spiegata e interiorizzata attraverso i canali scolastici e che gli stessi istituti di cultura si spendono nel diffondere nelle giornate dedicate, nei diversi Paesi in cui sono presenti tali istituzioni e presidi culturali, rivolti a diffondere la cultura del Sol Levante e consentire di avvicinarsi allo studio e alla conoscenza.

Le altre lezioni di civiltà del Giappone

Posto che anche nella cultura occidentale, per motivazioni educative quanto igienico-sanitarie ciò è previsto e incentivato i precedenti nell’ambito Mondiali da parte del Giappone hanno sempre suscitato un certo clamore. In realtà quanto accaduto a Doha non rappresenta una novità. Già ai precedenti Mondiali di Russia 2018 accadde lo stesso, con la FIFA che diffuse le immagini del pulitissimo spogliatoio lasciato dalla squadra nipponica dopo la sconfitta rimediata al 94’ contro il Belgio.

Quello di ripulire gli spogliatoi e gli spalti degli impianti in cui si è disputata una gara ufficiale è una normale abitudine per gli sportivi e i tifosi nipponici, altri comportamenti del genere sono accaduti – solo per citare gli eventi degli ultimi anni – in Coppa d’Asia e alle Universiadi di Napoli 2019 e al già citato Mondiale in Qatar, quattro anni fa.