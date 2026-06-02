Mondiali 2026, Tommaso Turci (DAZN) in esclusiva: “Sorpresa Capo Verde. Yildiz e Malen protagonisti, Brasile seconda fascia”

Mancano davvero poco e poi spazio alla grande kermesse Mondiale, in programma dall’11 giugno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nonostante l’assenza dell’Italia alla fase finale, per la terza volta consecutiva, sale l’attesa per questo evento che, per la prima volta, porterà in campo 48 Nazionali, si giocheranno molte più partite e l’incognita ambientale la farà da padrona.

Uno dei protagonisti, televisivi in questo caso, sarà il commentatore Tommaso Turci di DAZN, visto che trasmetteranno tutte le partite della manifestazione.

“Il Mondiale è il sogno della mia vita”

E con lui abbiamo approfondito diversi temi: dall’emozione personale, passando per le favole calcistiche fino ad arrivare a quelli che potrebbero essere i protagonisti in campo, con un occhio di riguardo a quelli che militano nel campionato di Serie A.

“È il sogno della mia vita raccontare il Mondiale. Lo sarebbe stato ancora di più con l’Italia presente, ma sono molto carico ed entusiasta di questo lungo percorso che mi aspetta. Questo Mondiale sarà ancora più particolare, per passare il girone basta poco, ci saranno molte più partite. Bisognerà capire come staranno le squadre, visto che si giocherà a temperature folle e l’ho vissuto in prima persona lo scorso anno per il Mondiale per Club. Mi aspetto, in fondo, le solite Nazionali: Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Argentina. Inevitabilmente, tra le ultime otto ci ritroveremo quelle più forti”.

“Affascinato da Capo Verde, tifo Olanda”

Tante sono le Nazionali all’esordio Mondiale. Una di queste è Capo Verde, prima classificata nel proprio girone di qualificazione nonostante la presenza di squadre più blasonate, come il Camerun ad esempio. Menzione d’onore anche per Curaçao che ha il record di avere il più anziano commissario tecnico in panchina, Dick Advocaat, 78 anni.