Gli americani, già primi nel girone, cadono al Sofi Stadium: decisivo il gol di Ayhan nel finale. Il ct italiano: "Deluso per l'eliminazione, ma orgoglioso dei miei ragazzi"

Finisce con un sorriso, per quanto amaro, il Mondiale della Turchia. La squadra di Vincenzo Montella, già eliminata e senza più nulla da chiedere alla classifica, riesce comunque a chiudere la sua avventura nel torneo iridato con una vittoria di prestigio, battendo 3-2 gli Stati Uniti padroni di casa al termine di una gara decisa solo all’ultimo respiro. Un successo che non cambia i verdetti del gruppo D, con gli americani già certi del primo posto, ma che ha un peso enorme sul piano dell’orgoglio. E che, forse, può anche pesare sul futuro dello stesso Montella sulla panchina turca.

Ayhan gela gli USA

Pochettino, con il primo posto già in tasca, sceglie di rivoluzionare la formazione: ben nove i cambi rispetto alla gara con l’Australia, con i soli McKennie e Pepi confermati. Anche Montella ridisegna la sua Turchia, e lascia in panchina Calhanoglu, finito nelle scorse settimane al centro delle polemiche. Nonostante l’undici rimaneggiato, però, gli Stati Uniti partono fortissimo e dopo appena tre minuti sono già avanti. Al Sofi Stadium, la sblocca la zampata vincente di Trusty su assist di Berhalter.

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Il vantaggio, però, dura poco. La Turchia, che arrivava all’appuntamento già fuori dai giochi, mostra una faccia ben diversa rispetto alle prime due uscite e ribalta tutto nel giro di una ventina di minuti. Al 10′ arriva il primo gol turco di questo Mondiale, firmato da Arda Guler su una bella combinazione con Yilmaz. Poi, intorno alla mezz’ora, il sorpasso. Ancora Guler a ispirare l’azione, con Kokcu che da due passi mette dentro il 2-1.

Nella ripresa gli americani rientrano in campo con un altro piglio e trovano subito il pareggio: al 49′ è Berhalter, di destro, a infilare Cakir per il momentaneo pareggio. La partita sembra ormai avviata verso un finale tranquillo, complice anche l’ingresso di Pulisic, tornato a disposizione dopo l’infortunio e subito pericoloso in un paio di occasioni. C’è spazio anche per un lampo di Yildiz, vicino al gol nel forcing finale. Ma, a beffare gli americani, ci pensa il compagno Ayhan all’ottavo minuto di recupero: mischia in area nata ancora da una giocata di Guler e rete del difensore del Galatasaray per il 3-2 finale.

Montella: “Abbiamo dimostrato il nostro carattere”

A fine partita, Montella ha difeso con orgoglio la sua squadra. Il ct ha sottolineato il valore di una reazione arrivata in un momento difficile: “Rialzarsi dopo aver subito gol al primo minuto è qualcosa che si vede solo nelle squadre con vero spirito di gruppo”, ha spiegato, definendo quella contro gli Stati Uniti una partita “che vale mille vittorie”.

Il tecnico italiano ha poi rivendicato la prestazione come motivo d’orgoglio, pur nella delusione per l’eliminazione: “Siamo delusi per essere usciti, ma possiamo essere orgogliosi. Il calcio espresso stasera conta per il nostro orgoglio”. Montella ha anche ammesso le difficoltà delle prime due gare, attribuendole in parte alla sfortuna sotto porta: “Nei primi due match non siamo stati fortunati. Segnare è più importante del numero di tiri, ma a volte la palla non entra”.

Infine, uno sguardo al futuro, con la promessa di tornare presto sul palcoscenico che conta. Il ct ha rivendicato la crescita del gruppo e si è detto convinto che la Turchia non dovrà attendere a lungo per rivedere un Mondiale: “Abbiamo dimostrato quanto sia forte il carattere di questa squadra. Da qui in avanti saremo migliori, e per tornare alla Coppa del Mondo non ci vorranno 24 anni: ci arriveremo molto prima”.

Usa, ora c’è la Bosnia. E sul futuro di Montella…

Per gli Stati Uniti, comunque, la sconfitta non lascia strascichi sulla classifica, con i successi su Paraguay e Australia che avevano già blindato il primo posto nel gruppo D. La squadra di Pochettino è attesa ora dal primo turno a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale, dove affronta la Bosnia di Dzeko. Per la Turchia, invece, l’avventura mondiale finisce qui, ma con una nota di fiducia per il futuro.

Nonostante le due sconfitte iniziali avessero acceso più di una critica, la posizione di Montella sulla panchina turca non sembra essere mai stata davvero in discussione. La federazione, anzi, lo aveva confermato ancor prima di quest’ultima gara. La vittoria contro gli Stati Uniti, allora, più che salvare la sua panchina, serve a rafforzare il suo progetto e a chiudere con un sorriso una prima esperienza comunque complicata, in attesa di capire come ripartire verso i prossimi impegni in Nations League e qualificazioni europee.