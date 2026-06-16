Mondiali 2026 – Le wags più affascinanti al seguito dei campioni in nazionale

Mogli e fidanzate dei calciatori più forti del pianeta stanno facendo girare la testa ai tifosi ben più dei loro beniamini in campo

Pubblicato: 16-06-2026 18:00 Condividi











Roberto Ciucci Giornalista Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.