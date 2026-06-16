Mondiali 2026 – Le wags più affascinanti al seguito dei campioni in nazionale

L’11 giugno è cominciata l’edizione numero 23 dei Mondiali di calcio, che quest’anno si svolgono tra USA, Canada e Messico. Per ognuna delle 48 nazionali coinvolte sono stati convocati 26 giocatori. Vale a dire 1248 giocatori che per oltre un mese si daranno battaglia per portarsi a casa il trofeo. Inevitabilmente, le centinaia di stelle milionarie impegnate nella kermesse si sono portate dietro famiglia e moglie o fidanzate, le famosissime WAGS (acronimo, appunto, di Wives and Girlfriends).
Bellezze che arrivano da tutto il mondo e che finiscono immortalate da telecamere e paparazzi quasi più dei loro compagni sul campo da gioco. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le wags più affascinanti al seguito dei campioni impegnati con la propria nazionale al Mondiale 2026.