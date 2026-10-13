Mondiali 2030, la rivoluzione di Netflix comincia in Spagna ma il colosso dello streaming guarda l’Italia di Mancini

La piattaforma streaming si aggiudica i diritti dei Mondiali 2030 per la Spagna: un accordo che potrebbe essere solo l’inizio di un piano di espansione più grande. Cosa succederà in Italia

La rivoluzione è già cominciata da tempo, anche se forse il termine non è quello più corretto. Il dominio delle televisioni, dei broadcaster per dirla all’americana, è finito da tempo. Ora sul palcoscenico dei diritti televisivi ci sono anche le piattaforme streaming che non si vogliono limitare alla produzione di serie tv e film ma allargano sempre più il raggio d’azione al mondo del calcio. E l’ultimo esempio arriva dalla Spagna con Netflix che ha acquisto i diritti per la trasmissione dei Mondiali 2030 proprio nel paese della squadra campione del Mondo.

Mondiali 2030: i diritti spagnoli a Netflix

Il primo passo verso un cambiamento che potrebbe essere molto più grande arriva dal paese che ha appena alzato al cielo la Coppa del Mondo: Netflix ha infatti annunciato l’acquisizione dei diritti audiovisivi esclusivi per la Spagna e Andorra per i Mondiali 2030. Il torneo che arriva alla sua edizione del Centenario si disputerà tra Spagna, Marocco e Portogallo con la piattaforma streaming che assicura la copertura completa e in diretta delle 104 partite in programma. L’accordo prevede una produzione completa prima, durante e dopo ogni incontro con un “approccio spagnolo” oltre ad highlights e altri contenuti. La piattaforma assicura anche la trasmissione in chiaro di una partita per giornata e la concessione a una rete nazionale in chiaro un pacchetto di incontri che comprende le partite della Spagna, le due semifinali e la finale.

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L’espansione di Netflix nello sport

La mossa del colosso dello streaming non arriva come una sorpresa. Da tempo, infatti, la piattaforma streaming ha deciso di ampliare il suo raggio d’azione al mondo dello sport. Nel corso degli ultimi anni gli eventi trasmessi in diretta sono stati sempre di più. I primi passi sono stati mossi negli Stati Uniti con Netflix che ha avuto la possibilità di trasmettere gli incontri di NBA e NFL nel giorno di natale. Ma nel corso del tempo per gli utenti sono arrivati sempre nuovi contenuti live nel mondo dello sport come il Six Kings Slam vinto per due volti da Sinner, appuntamenti con il mondo della UFC, del wrestling e del pugilato. Il calcio era il vero tassello mancante a questa lista di sport di primissimo piano.

Lo sguardo verso l’Italia di Mancini

La scelta di Netflix di cominciare il suo progetto Mondiale 2030 dalla Spagna non è casuale. La piattaforma streaming si aggiudica in un colpo solo i diritti per un paese che sarà allo stesso tempo nazione ospitante e campione del mondo in carica. Ma secondo gli analisti si tratta solo della prima mossa di un piano di espansione che potrebbe allargarsi a molti più paesi. Tra questi ci sarà anche l’Italia, una delle nazioni maggiormente appassionate di calcio ma il colosso dello streaming forse si cautelerà aspettando quello che riuscirà a realizzare nelle prossime uscite la nazionale di Roberto Mancini.