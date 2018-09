Mondiali, all'Italia serve l'impresa

La Serbia, dopo aver sorpreso l'Italia nella prima gara delle Final Six a Torino, si è arresa alla Polonia. Netto 3-0 a favore dei polacchi e possibilità degli Azzurri di strappare il pass per la semifinale Mondiale ridotte in maniera drastica. Un peccato, visto lo splendido cammino dell'Italvolley.

Per riuscire nell'impresa, la squadra azzurra dovrà, nella sfida di oggi, battere la Polonia con un secco 3-0 ma con uno scarto complessivo di almeno 15 punti. Per Zaytsev e compagni, una sfida quasi impossibile, viste le qualità della fortissima Polonia.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 07:25