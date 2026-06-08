Mondiali, alta tensione Iran: sfida a Trump dopo il caso visti. Lo sgarbo della Scozia fa infuriare la Norvegia

Mancano pochi giorni all'inizio dei Mondiali è l'atmosfera è sempre più incandescente. La provocazione dei calciatori dell'Iran e l'ultimo caso che imbarazza gli USA

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I Mondiali non sono ancora iniziati e la tensione è già alle stelle. A tenere banco, ancora una volta, è la questione legata all’Iran. La replica del Team Melli sul caso visti è stata infatti letta da molti come una provocazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non mancano le scintille anche sul fronte europeo, con lo scontro tra Scozia e Norvegia: la selezione guidata da Haaland ha lanciato accuse nei confronti della squadra del “napoletano” McTominay.

Mondiali, l’Iran provoca Trump

Se fino a pochi giorni fa si è parlato di un possibile ripescaggio dell’Italia, il motivo è legato alle forti incertezze sulla partecipazione dell’Iran ai Mondiali a causa del conflitto in Medio Oriente che coinvolge Stati Uniti e Israele. In Messico per il ritiro pre-torneo, il Team Melli ha attirato subito l’attenzione per un gesto dal forte valore simbolico: diversi giocatori sono scesi dall’aereo atterrato domenica a Tijuana indossando spille da bavero dedicate alla memoria dei 168 bambini uccisi lo scorso 28 febbraio in un attacco missilistico americano contro una scuola elementare. Un gesto che rischia di avere ripercussioni diplomatiche e di provocare una dura reazione da parte di Trump. L’Iran avrà la propria base in Messico, pur dovendo disputare l’intera fase a gironi negli Stati Uniti. L’esordio è fissato nella notte italiana tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, contro la Nuova Zelanda al SoFi Stadium di Los Angeles.

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Il braccio di ferro per i visti

In attesa di ricevere i visti necessari per viaggiare in Canada, Messico e Stati Uniti, la nazionale iraniana ha trascorso quasi tre settimane in ritiro ad Antalya, in Turchia. Se i giocatori hanno ottenuto i visti alla vigilia della partenza verso il Messico, l’ambasciata iraniana in Turchia ha denunciato il mancato rilascio dei documenti per 15 membri dello staff amministrativo e dirigenziale, tra cui, secondo quanto riportato, anche il presidente della Federazione Mehdi Taj. Dall’Iran sono dunque arrivate nuove accuse nei confronti del governo degli Stati Uniti, definito responsabile di “comportamenti vendicativi”, mentre è stato chiesto l’intervento della FIFA per risolvere la situazione. Non solo, i visti ricevuti per le partite da disputare su suolo statunitense durerebbero solo 24 ore.

Negato l’accesso negli USA a un arbitro

Nel frattempo, proprio oggi, anche l’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan – eletto miglior fischietto africano del 2025 e tra i direttori di gara designati per i Mondiali – si è visto negare l’ingresso negli Stati Uniti. Il 34enne, pur avendo ottenuto regolarmente il visto, è stato bloccato dagli agenti dell’immigrazione al momento dell’arrivo nel Paese: non specificati i motivi.

Norvegia furiosa: l’accusa alla Scozia

Nella giornata di lunedì, Scozia e Norvegia avrebbero dovuto disputare un’amichevole a porte chiuse per dare spazio ai giocatori meno utilizzati o mai impiegati nei recenti test di preparazione al Mondiale. All’ultimo momento, però, la nazionale di cui fa parte McTominay ha deciso di ritirarsi ufficialmente a causa dei diversi infortuni che hanno colpito la Tartan Army. Una scelta che non è stata affatto gradita da Stale Solbakken, ct della compagine scandinava, che ai microfoni dell’emittente pubblica NRK ha espresso tutto il suo disappunto: “Sono sorpreso, quello della Scozia è stato un comportamento poco professionale. Ed è stato deludente che il ct (Steve Clarke, ndr) non mi abbia contattato direttamente, affidando invece la comunicazione al team manager”. Ancora più dura la reazione del team manager Brede Hangeland, che ha definito “imbarazzante” l’atteggiamento della Scozia.