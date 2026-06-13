Mondiali, gli allenatori più e meno pagati: Ancelotti il Paperone (con maxi bonus vittoria), Curacao in coda

Carletto guida la classifica con 10 milioni di stipendio (più 5 in caso di trionfo), sul podio Tuchel e Pochettino. Rimborso spese per Advocaat, mistero Iran e Capo Verde.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un esercito di squadre, ben 48, e un gruppo altrettanto nutrito di generali che le guidano. Il Mondiale più extralarge della storia, per una logica stringente, è anche quello col maggior numero di CT ai nastri di partenza. Chi sono i più pagati? Quali stipendi pesano di più sulle casse delle rispettive federazioni? E quali invece gli allenatori che si accontentano di meno? Incrociando dati e dando un’occhiata alle varie “classifiche” spuntate qua e là online, si può tracciare la graduatoria degli stipendi dei tecnici. Tranne che per due Nazionali che non hanno fornito cifre: Iran e Capo Verde, di cui non è dato sapere l’ammontare degli stipendi percepiti dai CT Amir Ghaleonei e Bubista.

Mondiali, i tecnici più pagati: Ancelotti, Tuchel e Pochettino

Al primo posto della classifica figura Carlo Ancelotti, il tecnico più vincente presente ai Mondiali. La federazione del Brasile, che gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2030, gli assicura dieci milioni di euro annui e in più gli ha promesso un maxi premio in caso di sesto titolo della Selecao: cinque milioni. Al secondo posto figura un altro CT straniero alla guida di una “grande”: Thomas Tuchel. Sei i milioni corrisposti all’ex tecnico del Chelsea per sedere sulla panchina dell’Inghilterra e sopportare critiche e veleni: di frequente lo accusano di essere “una spia tedesca”. Cinque milioni, infine, per Mauricio Pochettino, argentino al timone degli Stati Uniti.

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La top ten dei CT: ci sono Nagelsmann, Deschamps e Scaloni

In top ten altri allenatori di Nazionali di grande storia e tradizione. È il caso di Julian Nagelsmann, CT della Germania che percepisce 4,9 milioni (sette se si considera tutto lo staff). A quota quattro milioni ci sono Roberto Martinez, CT spagnolo del Portogallo, Didier Deschamps che allena i Bleus della Francia e Lionel Scaloni, tecnico dell’Argentina con cui ha conquistato il titolo mondiale quattro anni fa in Qatar. Tra i primi dieci anche Giorgos Donis, il greco alla guida dell’Arabia Saudita post Roberto Mancini (3,3 milioni), Roland Koeman che guida l’Olanda e Javier Aguirre, CT della Tricolor messicana (3 milioni a testa)

Gli stipendi degli altri CT italiani: Montella e Cannavaro

Seguono poi diversi CT sudamericani come Gustavo Alfaro (Paraguay), Marcelo Bielsa (Uruguay) e Nestor Lorenzo (Colombia). Piazzato piuttosto bene nella graduatoria è Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia. Un “turco napoletano” capace di strappare un buon contratto: 2,2 milioni di euro a stagione. Ben pagato è pure Fabio Cannavaro, altro napoletano alla guida di una Nazionale che ha raggiunto la fase finale dei Mondiali: il debuttante Uzbekistan. Per lui due milioni di euro, comprensivi però anche delle percentuali destinate allo staff, tra cui figura il fratello Paolo.

Gli allenatori meno pagati: Koubek, Migné e Advocaat

Fin qui gli allenatori meglio retribuiti. Quali sono, invece, quelli che intascano meno per allenare le loro selezioni in Messico, negli Stati Uniti e in Canada? Ci sono 18 CT che intascano meno di un milione di euro e tra questi figura il selezionatore della Tartan Army, la Nazionale scozzese, Steve Clarke: 550mila euro a stagione. Anche Sergej Barbarez, che ha eliminato l’Italia con la sua Bosnia, guadagna poco: 400mila euro. L’europeo meno pagato è però il ceco Miroslav Koubek, che intasca appena 180mila euro. Sotto di lui Sebastien Migné, allenatore francese di Haiti, pagato 10mila euro al mese, e il santone olandese Dick Advocaat, che per guidare Curacao s’è accontentato di un rimborso spese: 100mila euro.

Mondiali, stipendi allenatori: la classifica completa

Questa la classifica completa.