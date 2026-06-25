Mondiali, Ancelotti contro l'Argentina di Messi: semifinale possibile, ma Brobbey, Haaland e Kane minacciano il Brasile

Il Brasile di Ancelotti e l’Argentina di Messi possono sfidarsi in semifinale, ma il tabellone è pieno di insidie per la Seleçao: ecco tutti i possibili ostacoli

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Brasile contro Argentina. Ancelotti contro Messi. Il Superclásico, la sfida dei sogni, è possibile, ma soltanto in semifinale. Scopriamo insieme il possibile cammino della Seleçao nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, che scatterà con i sedicesimi di finale e che potrebbe condurre fino al grande incrocio con i campioni del mondo in carica.

Mondiali, Brasile e Argentina dalla stessa parte del tabellone

Con la vittoria per 3-0 sulla Scozia, il Brasile si è assicurato il primo posto nel Gruppo C. Le critiche seguite all’esordio tutt’altro che convincente contro il Marocco sono ormai alle spalle: Ancelotti raccoglie consensi sempre maggiori anche grazie all’aiuto del suo fedelissimo Vinicius, finalmente decisivo con la Seleçao.

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Come già accaduto ai tempi del Real Madrid, quando sfiorò il Pallone d’Oro dopo aver vinto tutto, l’attaccante brasiliano sta dando il meglio di sé sotto la guida del tecnico italiano. La Canarinha si ritrova così nello stesso lato del tabellone dell’Argentina, che deve ancora disputare l’ultima gara del Gruppo J ma ha già la certezza del primo posto grazie ai successi ottenuti contro Algeria e Austria.

Ancelotti contro Messi: semifinale possibile

Brasile-Argentina non è una partita qualunque, è ‘la partita’. I pentacampeones puntano al sesto titolo mondiale, a 24 anni dall’ultimo trionfo conquistato in Corea e Giappone nel 2002, ed è per questo che si sono affidati all’esperienza di Ancelotti, primo commissario tecnico straniero nella storia della Seleçao.

I campioni del mondo in carica, invece, con Scaloni al comando hanno fatto incetta di trofei. Ma soprattutto possono contare su un Messi che ha appena spento 39 candeline e che in campo continua a dimostrare la metà degli anni. Sono già cinque i gol segnati dalla Pulce in appena 180 minuti di gioco. E sarebbero stati sei se contro l’Austria non avesse fallito un calcio di rigore. Il Superclásico potrebbe andare in scena in semifinale, ma il percorso verso il penultimo atto della Coppa del Mondo è tutt’altro che semplice. Prima dell’eventuale incrocio, infatti, il Brasile dovrà superare una serie di ostacoli tutt’altro che banali.

Brobbey, Haaland e Kane minacciano il Brasile

Nella notte il Brasile conoscerà la sua avversaria ai sedicesimi di finale. Il pericolo numero uno è l’Olanda di Brobbey e Malen: la speranza è che contro la già eliminata Tunisia l’undici di Koeman riesca a conservare il primo posto nel Gruppo F, evitando così l’incrocio più complicato. Ad Ancelotti, infatti, tocca la seconda classificata: occhi puntati sullo scontro diretto tra Giappone (4 punti, come gli Oranje) e la Svezia di Gyokeres (3 punti). In caso di passaggio agli ottavi, Vinicius & co. se la vedrebbero contro la vincente della seconda del Gruppo E – con la Costa d’Avorio in pole – e la seconda del Gruppo I.

Francia e Norvegia condividono la vetta di quest’ultimo girone a punteggio pieno e, in caso di pareggio nella super sfida tra Mbappé e Haaland, a passare come prima sarebbe la squadra di Deschamps. Dunque, salvo sorprese, potrebbe esserci proprio il vichingo del Manchester City sul cammino di Carletto. Nel peggiore degli scenari, ai quarti ci sarebbe l’Inghilterra di Kane, che, liberatosi della maledizione dello stregone ghanese, promette di tornare a segnare a raffica.

Mondiali, le squadre qualificate e quelle eliminate

Al momento sono 12 le nazionali che hanno già staccato il pass per i sedicesimi di finale, mentre per sette squadre l’avventura ai Mondiali si è conclusa al termine della fase a gironi. Hanno chiuso al primo posto nei rispettivi gruppi Messico, Stati Uniti, Germania, Argentina, Francia, Norvegia, Colombia, Svizzera e Brasile. Si sono invece qualificate come seconde Canada, Marocco e Sudafrica.

Bosnia ed Erzegovina, Corea del Sud e Scozia, terze nei rispettivi gironi, dovranno attendere la conclusione della fase a gironi per capire se riusciranno a rientrare tra le migliori terze e conquistare così un posto tra le 16 qualificate. Per la nazionale di Dzeko, che aveva eliminato l’Italia nella finale degli spareggi e ha chiuso con 4 punti, il passaggio del turno è invece praticamente certo. Niente da fare per Haiti, Tunisia, Turchia, Giordania, Panama, Qatar e Repubblica Ceca, già eliminate dalla competizione.