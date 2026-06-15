Ancelotti risponde alle critiche, cosa è successo dopo Brasile-Marocco. Attesa Neymar

Il ct sui social invta ad avere fiducia perché è solo l'inizio ma i tifosi confidano nel recupero della stella del Santos dopo il pari al debutto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nervoso, un po’ scorbutico e anche polemico nella conferenza dopo il pari col Marocco al debutto ai Mondiali, Ancelotti ha ritrovato le sue doti da leader calmo il giorno dopo, quando con un post sui social media ha sottolineato l’importanza della prima partita e ha evidenziato la continuità del lavoro per il resto della competizione, mostrando fiducia per il futuro mentre il Paese ha iniziato a mormorare.

Ancelotti nel mirino della critica

Non poche critiche si sono riversate contro il ct italiano che è apparso diverso da come è l’altra sera. Noto per la sua cordialità nei confronti dei giornalisti e per la sua capacità di rispondere alle domande senza perdere il buon umore, Ancelotti ha dato segni di nervosismo con risposte più secche e concise , soprattutto quando le domande riguardavano i giocatori rimasti in panchina per tutta la partita, come Endrick.

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Dopo aver lasciato la sala stampa, Ancelotti è stato fermato anche da alcuni giornalisti per brevi interviste. Tra questi c’erano professionisti con cui il CT di solito scherza e con cui intrattiene un rapporto molto amichevole fin dagli esordi con la Nazionale. Questa volta, però, l’italiano è passato senza fermarsi, con un’espressione chiusa e un atteggiamento scortese, un comportamento raro per uno noto proprio per la sua affabilità dietro le quinte.

Il post sui social del ct

Ha provato a stemperare gli animi Ancelotti con un post sui social scrivendo: “Sabato abbiamo mosso i primi passi nel Mondiale. E lo abbiamo fatto con la gioia e l’orgoglio di rappresentare il Brasile. È solo l’inizio. Continuiamo a lavorare e a guardare avanti. Andiamo avanti insieme!”.

La nazionale brasiliana torna in campo il 19 contro Haiti a Philadelphia. Una vittoria è fondamentale per assicurarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Meno di 24 ore dopo essere scesa in campo contro il Marocco e aver fatto il suo debutto ai Mondiali gli auriverdi hanno ripreso ad allenarsi ma si è trattato di un’attività leggera: i giocatori scesi in campo hanno svolto esercizi di recupero, mentre gli altri sono andati in palestra al The Ridge Hotel, dove alloggia il Brasile.

Tutti aspettano Neymar

Gli occhi di tutti sono puntati ora su Neymar, considerato la grande speranza del Brasile. L’asso dei Santos era con la squadra al MetLife Stadium e sembrava molto a suo agio prima della partita. Era in panchina e durante il match è stato persino visto dare istruzioni ai compagni. Da quando è entrato a far parte della Nazionale brasiliana il 25 maggio, non ha svolto alcun allenamento con il pallone. Il giocatore si sta riprendendo da un infortunio di secondo grado al polpaccio destro subito il 17 maggio. Ieri si è allenato in palestra ma se oggi riprenderà ad allenarsi con il pallone, c’è la possibilità che sia disponibile per la partita del Brasile contro Haiti . Probabile che lo staff tecnico lo lasci riposare in vista dell’ultima partita del girone, che potrebbe essere decisiva, contro la Scozia a Miami, il 24.

La delusione di Endrick

Riflettori anche sul grande escluso Endrick. La sua assenza dall’undici titolare è stata criticata da tutti. Durante la gara col Marocco, le telecamere hanno immortalato un momento di grande emozione da parte del giovane attaccante. Parlando con Neymar , che stava guardando la partita, Endrick – che si è presentato ai Mondiali in ottima forma, dopo aver segnato il gol decisivo per il Brasile contro l’Egitto nell’ultima amichevole pre-torneo e che vanta quattro gol e un assist tra partite ufficiali e amichevoli col Brasile – si è rivolto al compagno dicendo: “Ma è tutto, giusto? Se potessi, entrerei”.