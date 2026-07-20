Mondiali: appuntamento nel 2030, si gioca in Spagna, Portogallo e Marocco ma anche in Sudamerica, ecco perché

Tre partite anche in Argentina, Uruguay e Paragay per celebrare i cento anni della coppa, il Brasile rischia a meno che Infantino non porti a 64 squadre il format

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La finale di ieri tra Spagna e Argentina ha fatto calare il sipario sui Mondiali 2026, la prima edizione allargata che va in archivio tra le prodezze delle stelle, le contraddizioni e le polemiche tra meteo, orari, distanza tra i paesi e veleni sfusi e a pacchetti. Appuntamento al 2030 per un’edizione storica.

Nel 2030 si gioca in sei nazioni

Il 2030 è infatti una pietra miliare simbolica per la FIFA, che celebra i 100 anni dalla prima Coppa del Mondo. La competizione si svolgerà in 6 nazioni e 2 continenti: l’Uruguay, l’Argentina e il Paraguay ospiteranno una partita a testa all’inizio della manifestazione. Le altre 101 partite andranno in scena tra Marocco, Portogallo e Spagna.

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L’idea di Infantino col Mondiale a 64

Argentina, Uruguay e Paraguay risultano pertanto qualificate d’ufficio, cosa che complica la vita al Brasile che si vede tre slot sudamericani già occupati. Una mano ad Ancelotti, e magari anche all’Italia, potrebbe darla Infantino se davvero volesse dar seguito all’idea di allargare il torneo a 64 nazionali.

La partita del centenario sarà giocata a Montevideo, in Uruguay, in concomitanza con la celebrazione e la cerimonia del centenario, in riconoscimento del ruolo dell’Uruguay come ospite e vincitore dell’edizione del 1930. Una partita si giocherà in Argentina, in riconoscimento del ruolo dell’Argentina come finalista e seconda classificata dell’edizione del 1930. Una partita si giocherà in Paraguay per ricordare il ruolo del Paraguay come sede della CONMEBOL, la prima e unica confederazione esistente all’epoca dell’edizione del 1930.

Il calendario delle partite sarà adattato per fornire alle squadre coinvolte nelle partite celebrative del Centenario giorni aggiuntivi e adeguati tra una partita e l’altra per viaggiare, riposare, adattarsi e prepararsi. Il programma prevede circa 11-12 giorni per il viaggio e il riposo prima della seconda partita delle sei squadre che giocheranno in Sudamerica, e circa cinque-sei giorni per il viaggio e il riposo delle altre sei avversarie dei gironi e di tutte le altre squadre partecipanti.

Le sedi delle partite

In Marocco le gare si disputeranno ad Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Tangeri e Rabat. Il Portogallo sarà rappresentato da Lisbona e Porto, mentre la Spagna metterà a disposizione un ampio numero di sedi: Barcellona, Madrid, Bilbao, Las Palmas, San Sebastián, Siviglia, Valencia, Vigo e Saragozza. .

Queste le date di inizio e di fine della competizione

Sabato-domenica 8-9 giugno 2030: cerimonia di celebrazione del centenario e prime partite dell’Uruguay a Montevideo, dell’Argentina in casa e del Paraguay in casa.

Giovedì-venerdì 13-14 giugno 2030: cerimonia di apertura e partite inaugurali della Coppa del Mondo FIFA 2030.

Sabato-domenica 15-16 giugno 2030: prime partite delle altre squadre dei gruppi di Uruguay, Argentina e Paraguay.

Venerdì-sabato 21-22 giugno 2030: Seconda partita di tutte le squadre dei gruppi di Uruguay, Argentina e Paraguay.

Domenica 21 luglio 2030: finale della Coppa del Mondo FIFA 2030.