Mondiali, Argentina, la lista di Scaloni: fuori 8 campioni del mondo, la decisione su Dybala, Nico Paz e Lautaro

Il ct dell'albiceleste ha scelto i 26 giocatori che prenderanno parte alla kermesse, non mancano assenti illustri e sorprese come Barco e Lopez

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Tanti assenti illustri, qualche sorpresa e molte conferme, tra cui quella di Leo Messi che sarà al suo sesto Mondiale. Dopo un lungo temporeggiare il ct dell’Argentina Scaloni ha diramato la lista definitiva dei 26 che prenderanno parte al torneo in Usa, Messico e Canada. Sono otto i campioni del Mondo reduci da Qatar 2022 che non sono stati inseriti e tra questi anche Paulo Dybala.

Out la stellina Mastantuono

Tra gli assenti spicca il nome di Franco Mastantuono, il giocatore del River che un anno fa aveva sorpreso quando era andato al Real Madrid – e che aveva iniziato a essere oggetto di voci per la sua presenza in questo Mondiale – è rimasto fuori così come quei 12 giocatori che non avevano mai giocato con la nazionale maggiore ma che erano stati inseriti nella prelista: Mateo Pellegrino, Tomás Aranda, Milton Delgado, Zaid Romero, Lautaro Di Lollo, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Santiago Castro, Claudio Echeverri, Ezequiel Fernández, Alan Varela e Matías Soulé.

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Otto i campioni del Qatar che non potranno fare il bis: manca l’infortunato Marcos Acuña assieme ad Ángel Correa, Guido Rodríguez, Paulo Dybala, Germán Pezzella, Juan Foyth -che si è rotto il tendine d’Achille ed è stato escluso-; e coloro che si erano già ritirati dalla Nazionale: Ángel Di María e Franco Armani. Non c’è neanche Alejandro “Papu” Gómez, che non è stato più convocato dopo il Qatar. Sorprende poi l’assenza di Emiliano Buendía dell’Aston Villa mentre erano inattese le convocazioni di Valentín Barco, che ha giocato a malapena due partite in Scaloneta ma si è affermato per la sua versatilità, e José Manuel López, attaccante del Palmeiras dal 2022.

L’esclusione di Dybala

Tra gli “italiani” non c’è Dybala mentre oltre a Lautaro appare Nico Paz. Scaloni spiega: “Paulo… è superfluo dire che è un grande giocatore. È tornato a livelli eccezionali con il suo club, si sono qualificati in Champions con la Roma grazie a ottime prestazioni da parte sua nelle ultime partite. Però beh, è come sempre, i giocatori passano e arrivano giovani che portano il loro contributo.- Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione si sono consolidati, che meritano un’opportunità, e abbiamo preso la decisione di puntare su altri”.

“La qualità che possiede è indiscutibile; è indiscutibile che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare. Noi però guardiamo sempre al presente e a quello che possono darci anche in prospettiva, e oggi ci sono altri ragazzi che possono darci qualcosa in più. Sia lui che altri ragazzi che sono stati campioni del Mondo sono rimasti fuori, ma tant’è, come sempre si vive alla giornata e abbiamo preso questa decisione”.

Nico Paz invece parteciperà al suo primo Mondiale, anche se è risultato assente tra le fila del Como nell’ultima giornata di Serie A contro la Cremonese per un infortunio al ginocchio: “Credo che se avesse potuto giocare, lo avrebbe fatto. Non penso che Fabregas, così come altri allenatori, pensi più a una Nazionale che al proprio club. Lo ringrazio per il suo messaggio, io farei lo stesso, penserei prima alla mia squadra”.

Otto deb al Mondiale

Sarà il primo mondiale per altri 7 oltre a Paz. C’è Juan Musso. L’ex portiere del Racing e attuale dell’Atletico Madrid dove ha scalzato un’icona come Oblak. Aveva giocato due partite con l’Albiceleste prima della Coppa del Mondo in Qatar, ma non era nella lista finale. Da allora, è entrato solo nel secondo tempo contro lo Zambia. Poi Leonardo Balerdi. Il difensore centrale dell’Olympique de Marsiglia ha collezionato 11 partite nella Nazionale e ha giocato ininterrottamente nella stagione francese. Dalla Ligue1 viene anche Facundo Medina., anch’egli dell’Olympique de Marsiglia. Ha giocato quattro partite nelle Qualificazioni. Poi Valentín Barco che ha solo 2 presenze in Nazionale maggiore. E’ un ritorno invece quello di Nicolás González. Era nella lista finale per il Qatar 2022 e un infortunio lo costrinse a dare forgait. Ha subito tre infortuni la scorsa stagione, ma quando era in forma Cholo Simeone gli ha dato spazio all’Atlético de Madrid. Non poteva mancare Giuliano Simeone. L’attaccante, che ha sorpreso suo padre all’Atlético de Madrid, ha totalizzato 11 partite e un gol in Nazionale, contro il Brasile nella vittoria per 4-1 al Monumental per le qualificazioni. Infine José Manuel López. El Flaco, 25 anni, è esploso a Palmeiras, titolare indiscusso. Ha disputato tre partite senza gol in Nazionale.

La lista definitiva

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (a Madrid) e Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille).

Difensori: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Man Utd), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (rilasciato dal Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (Boca), Rodrigo De Paul (Inter), Valentin Barco (Chelsea/ Strasburgo), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (A. Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (At. Madrid), Thiago Almada (A. Madrid), Giuliano Simeone (At. Madrid), Nicolás Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras) e Lautaro Martínez (Inter).