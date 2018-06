Mondiali: arriva il colpo di scena su Salah

Era tutta strategia? Con un annuncio a sorpresa, il commissario tecnico dell'Egitto Hector Cuper ha reso noto che sabato alle ore 14 Mohamed Salah sarà regolarmente in campo nella partita d'esordio dei Faraoni contro l'Uruguay, seconda gara del gruppo A del Mondiale di calcio che stanno per scattare in Russia.

"Posso dire che Salah sarà in campo sabato contro l'Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò", ha detto l'ex allenatore dell'Inter in conferenza stampa.

"Ha avuto un recupero incredibile. Sono ottimista sul fatto che Salah sarà con noi, penso che abbia una grande possibilità di giocare. Si è allenato con la palla e le sue condizioni sono migliorate rispetto agli ultimi giorni. A meno di imprevisti, giocherà contro l'Uruguay".

Salah si era infortunato alla spalla nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid: un contrasto con Sergio Ramos che aveva generato non poche polemiche, tanto che il capitano blanco era stato anche minacciato di morte.

"Abbiamo l'entusiasmo e la serietà per poter disputare una partita eccellente. Affronteremo l'Uruguay con un solo obiettivo: vincere. Salah è al 100%? Si sta avvicinando alla forma atletica migliore, presto sarà al passo con i compagni", ha continuato Cuper, che non ha voluto rinunciare alla sua stella, capocannoniere della Premier League.

"L'Egitto è fortunato ad avere uno dei migliori giocatori al Mondo nelle sue fila. Salah è il Messi egiziano, ma non possiamo contare solo su di lui. Salah è la stella ma è possibile che un portiere o un difensore siano protagonisti. E poi ci sono i centrocampisti, che corrono molto per la squadra".

Salah era dato in recupero, ma solo per la seconda partita dei Faraoni, contro la Russia il 19 giugno: l'assenza contro la Celeste era data per certa.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 15:10