Mondiali arrivederci, ora c'è Euro 2028: dove si gioca, il regolamento, il girone di qualificazione dell'Italia

Con la finalissima di stasera a New York tra Spagna e Argentina va in archivio la coppa del Mondo, ora spazio agli Europei che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

It’s coming home ma per ora solo per quel che riguarda l’organizzazione. Con la finalissima di stasera a New York tra Spagna e Argentina va in archivio la coppa del Mondo, ora spazio agli Europei che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda nel 2028. Tutto quello che c’è da sapere.

Euro2028 si terrà nel Regno Unito e in Irlanda

Il ricordo di questi Mondiali durerà a lungo ma i prossimi appuntamenti sono già alle porte, da settembre via alla Nations League e poi spazio alle qualificazioni per gli Europei del 2028 che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda, mentre Italia e Turchia organizzeranno la fase finale del 2032.

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Il regolamento di Euro2028

Per UEFA EURO 2028 verranno formati 12 gironi di qualificazione da quattro o cinque squadre. Alle qualificazioni parteciperanno anche le nazioni ospitanti – ovvero Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles – che però verranno sorteggiati in gironi separati. Il sorteggio delle qualificazioni è in programma il 6 dicembre 2026 a Belfast. Lì l’Italia conoscerà le avversarie del suo girone. Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde classificate (20 squadre) si qualificheranno direttamente alla fase finale di EURO 2028.

L’importanza della Nations League

Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si sono qualificate come vincitrici dei gironi o come migliori seconde al termine della fase a gironi di qualificazione. Il piazzamento in Nations League pesa in due modi sul cammino verso il torneo: contribuisce al ranking utilizzato per il sorteggio delle qualificazioni e, soprattutto, può garantire l’accesso ai play-off qualora il girone di qualificazione andasse male. In altre parole, ogni punto conquistato in Nations League è già un mattone del percorso verso Euro 2028.

I posti rimanenti saranno assegnati tramite spareggi tra le rimanenti seconde dei gironi di qualificazione e le migliori vincitrici dei gironi che non si sono qualificate alla Nations League 2026/27.

Il campionato europeo torna in Inghilterra per la terza volta, dopo la fase finale del 1996 giocata interamente in suolo inglese e dopo alcune partite, finale compresa, dell’edizione del 2021. La Scozia invece ospiterà delle partite per la seconda volta dopo alcune disputate a Glasgow nel 2021. Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda invece ospiteranno per la prima volta delle partite della fase finale degli Europei.

Tutti gli stadi degli Europei

Gli stadi indicati nel dossier di candidatura sono il Wembley Stadium di Londra, il National Stadium of Wales di Cardiff, il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il City of Manchester Stadium di Manchester (da ristrutturare), l’Everton Stadium di Liverpool (nuovo stadio), il St James’ Park di Newcastle, il Villa Park di Birmingham (da ristrutturare), l’Hampden Park di Glasgow, la Dublin Arena di Dublino e il Casement Park di Belfast (nuovo stadio).

Dove si giocherà ogni partita

Partite di EURO 2028 a Birmingham (Villa Park)

11/06 Fase a gironi: C3 – C4

15/06 Fase a gironi: B2 – B4

20/06 Fase a gironi: D4 – D1

27/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo D – Seconda Gruppo F

Partite di EURO 2028 a Cardiff (National Stadium of Wales)

09/06 Fase a gironi: A1 – A2 (partita di apertura)

14/06 Fase a gironi: A1 – A3

18/06 Fase a gironi: A4 – A1

21/06 Fase a gironi: F2 – F3

24/06 Ottavo di finale: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo C

01/07 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Manchester – Vincente ottavo di finale Liverpool

Partite di EURO 2028 a Dublino (Dublin Arena)

10/06 Fase a gironi: B3 – B4

12/06 Fase a gironi: E1 – E2

16/06 Fase a gironi: E1 – E3

19/06 Fase a gironi: B2 – B3

21/06 Fase a gironi: E4 – E1

27/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo E – Terza Gruppo A/B/C/D

30/06 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Glasgow – Vincente ottavo di finale Tottenham

Partite di EURO 2028 a Glasgow (Hampden Park)

10/06 Fase a gironi: A3 – A4

13/06 Fase a gironi: F1 – F2

17/06 Fase a gironi: F1 – F3

21/06 Fase a gironi: F4 – F1

26/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo F – Terza Gruppo A/B/C

01/07 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Dublino – Vincente ottavo di finale Birmingham

Partite di EURO 2028 a Liverpool (Everton Stadium)

11/06 Fase a gironi: D3 – D4

14/06 Fase a gironi: A2 – A4

17/06 Fase a gironi: E2 – E4

20/06 Fase a gironi: C2 – C3

24/06 Ottavo di finale: Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B

Partite di EURO 2028 a Tottenham, Londra (Tottenham Hotspur Stadium)

12/06 Fase a gironi: D1 – D2

15/06 Fase a gironi: C1 – C3

18/06 Fase a gironi: A2 – A3

21/06 Fase a gironi: E2 – E3

26/06 Ottavo di finale: Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo E

Partite di EURO 2028 a Wembley, Londra (Wembley Stadium)

11/06 Fase a gironi: C1 – C2

14/06 Fase a gironi: B1 – B3

16/06 Fase a gironi: D1 – D3

19/06 Fase a gironi: B4 – B1

30/06 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Newcastle – Vincente ottavo di finale Cardiff

04/07 Semifinale: Vincente quarto di finale Wembley – Vincente quarto di finale Dublino

05/07 Semifinale: Vincente quarto di finale Glasgow – Vincente quarto di finale Cardiff

09/07 Finale

Partite di EURO 2028 a Manchester (Manchester City Stadium)

10/06 Fase a gironi: B1 – B2

13/06 Fase a gironi: F3 – F4

16/06 Fase a gironi: D2 – D4

20/06 Fase a gironi: C4 – C1

25/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo C – Terza Gruppo D/E/F

Partite di EURO 2028 a Newcastle (St. James’ Park)

12/06 Fase a gironi: E3 – E4

15/06 Fase a gironi: C2 – C4

17/06 Fase a gironi: F2 – F4

20/06 Fase a gironi: D2 – D3

25/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo B – Terza Gruppo A/D/E/F