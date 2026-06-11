Mondiali, Artan consolato dall’Uefa: la mossa di Ceferin è uno schiaffo a Infantino e Trump

L’arbitro somalo respinto alla frontiera americana dirigerà la finale di Supercoppa Europea in programma ad agosto tra Psg e Aston Villa

La solidarietà dei tifosi di tutto il mondo, la calorosa accoglienza dei suoi connazionali e, ora, anche il “regalo” della Uefa: dopo essere stato respinto alla frontiera Usa per motivi imprecisati, l’arbitro somalo Omar Artan è stato consolato dalla federazione europea, che l’ha scelto per arbitrare la finale di Supercoppa Europea tra Psg e Aston Villa in programma a Salisburgo il prossimo 12 agosto. Una scelta, quella di Aleksander Ceferin che è anche uno schiaffo a Gianni Infantino e Donald Trump.

Mondiali, l’umiliazione dell’arbitro Artan

Tra le tante assurdità che si sono verificate nei giorni della vigilia dei Mondiali – “i più brutti di sempre”, li ha già definiti Marcelo Bielsa – l’accesso negato all’arbitro somalo Omar Artan da parte degli agenti di frontiera degli Stati Uniti rappresenta forse l’episodio più clamoroso. Da quando è stato “rimbalzato” dagli Usa, dopo essere stato trattenuto per 11 ore in una cella nell’aeroporto di Miami, il direttore di gara ha visto però aumentare la sua notorietà, ricevendo attestati di solidarietà da tutto il mondo e venendo accolto come un eroe al ritorno in patria. E oggi anche l’Uefa ha voluto consolare a modo suo Artan…

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L’Uefa: Artan arbitrerà la Supercoppa Europea

Poco fa l’Uefa ha infatti annunciato che Artan sarà l’arbitro della finale di Supercoppa Europea tra Psg e Aston Villa, in programma il 12 agosto a Salisburgo. Un atto, quello della federazione guidata da Aleksander Ceferin, che si presenta come un vero e proprio ceffone a Donald Trump e Gianni Infantino: il Presidente degli Usa aveva infatti motivato il respingimento di Artan con un collegamento tra l’arbitro e imprecisate organizzazioni terroristiche; il numero uno della Fifa, aveva invece commentato la vicenda con una dichiarazione pilatesca (“non possiamo controllare tutto”), probabilmente per non arrecare un dispiacere all’amico Donald.

Lo schiaffo di Ceferin a Trump e Infantino

Nelle motivazioni della designazione, lo stesso Ceferin – dopo aver ribadito il valore tecnico di Artan, arbitro africano dell’anno nel 2025 – ha di fatto accusato Governo Usa e Fifa di aver violato i valori dello sport. “Artan era stato incluso dalla Fifa nella lista degli ufficiali di gara per i Mondiali – ha dichiarato il numero uno dell’Uefa – ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato permesso di entrare negli Stati Uniti. Il calcio è fatto per unire le persone e la Uefa vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa”.

Una mossa per le elezioni Fifa?

Un riferimento ai valori dello sport è presente anche poi nella dichiarazione di chiusura con cui Ceferin ha ringraziato la Caf, la Confederazione Africana, per la sua collaborazione. “Uefa e Caf sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione”, ha concluso Ceferin, rifilando un altro schiaffone al duo Trump–Infantino.

Quando si parla di istituzioni sportive, però, si parla anche di politica: la scelta di Ceferin potrebbe essere anche letta come una mossa in vista delle elezioni Fifa del 2027, alle quali l’attuale presidente dell’Uefa potrebbe presentarsi come principale avversario di Infantino.