Mondiali atletica leggera, lo sbarco festoso a Fiumicino degli azzurri paralimpici

Tricolori, abbracci, cori, foto di gruppo: festeggiamenti ed accoglienza calorosa, all’aeroporto di Fiumicino, per il rientro dei 22 azzurri della Nazionale Italiana di atletica leggera della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici) che hanno brillato, a Brisbane, in Australia, all’undicesima edizione dei “Virtus World Athletics Championships”. Un’edizione che restera’ nella storia dello sport paralimpico azzurro con l’Italia che ha conquistato il primo posto nel medagliere mondiale, con 41 medaglie complessive (20 ori, 11 argenti e 10 bronzi) e 8 record del mondo. Arrivati via San Francisco, allo scalo romano, gli azzurri, medaglie al collo, guidati dal Responsabile Tecnico Nazionale Pietro Camporeale, sono stati accolti dal personale di Adr Assistance. “Grande soddisfazione del gruppo, un risultato importante. Avevamo pronosticato un successo alla vigilia, ma senza quantificarlo. Ora siamo in grado di pensare al futuro con speranza”, ha detto Camporeale. (ServizioDi Telenews)