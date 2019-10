Gianmarco Tamberi ha chiuso all'ottavo posto la finale del salto in alto valevole per i Mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Doha, in Qatar.

L'azzurro ha superato alla prima prova 2,19 e 2,24 metri, mentre è dovuto ricorrere al secondo tentativo per andare oltre 2,27. Poi la gara si è fatta in salita e Tamberi, dopo aver sbagliato il primo salto a 2,30, ha deciso di passare a 2,33 dove però ha sbagliato entrambi i tentativi.

