La prima giornata di gare a Turun regala subito un “caso da Var”: nell’eptathlon Dester sale al secondo posto con un salto da 7,76 che poi viene accorciato di un metro. Cosa è successo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Prima giornata di gare ai Mondiali di Turun e primo caso “da moviola”. A essere penalizzato è proprio un atleta italiano, Dario Dester prova a giocarsi qualcosa di importante nell’eptathlon ma dopo un salto che gli consegna il suo primato personale e la possibilità di giocarsi una medaglia, i giudici tornano indietro, tolgono un metro alla sua misura e arriva anche un infortunio che fa preoccupare.

La doppia beffa di Dario Dester

Dario Dester vuole provare a giocarsi qualcosa di importante nell’epatathlon maschile. L’azzurro sta vivendo un ottimo momento di forma e a Turun può dare battaglia ai migliori e magari sperare anche di acciuffare il podio. La giornata si apre con una buona prova sui 60 metri con l’azzurro che ferma il cronometro su 6”93 molto vicino al suo primato personale. Poi si continua con il lungo e l’approccio dell’azzurro è ancora una volta molto positivo. Dester piazza un 7,05 alla prima prova che gli serve come misura di approccio. Poi alla seconda arriva quello che la grafica e i giudici segnano come un 7.76, misura di altissimo livello che sarebbe primato personale per l’azzurro e gli porterebbe in dote 1000 punti, bottino decisamente importante per provare a dare l’assalto al podio

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Ma le brutte notizie arrivano in coppia e nel giro di pochi minuti. Quel 7.76 dopo circa mezz’ora si trasforma in un 6,95 con i giudici che fanno sapere che c’è stato un errore nella misurazione del salto, ma per Dario arriva anche la beffa visto che accusa un leggero risentimento muscolare che gli impedisce di tornare in pedana per il terzo tentativo con l’azzurro che dunque finisce la prova nelle retrovie si allontana dalle posizioni che contano. Dester passa da una speranza di podio all’undicesima posizione e alla preoccupazione per l’infortunio.

Randazzo e Ceccarelli in semifinale nei 60 metri

La prima giornata comincia con due buone notizie per l’Italia che riesce a piazzare due rappresentanti nelle semifinali dei 60 metri. Si qualificano direttamente sia Samuele Ceccarelli che Filippo Randazzo che fermano il cronometro della loro prova rispettivamente sul 6”62 e sul 6”63. Un’iniezione di fiducia per i due azzurri che però avranno bisogno di un mezzo miracolo per provare a centrare l’accesso alla finale in una gara che si annuncia molto competitiva con lo statunitense Bromell che fa segnare il miglior tempo con 6”52 e il giamaicano Kishane Thompson che passeggia in 6”56.

Prestazione positiva per Alessandra Bonora che non riesce a centrare la qualificazione alle semifinali ma diventa la quinta italiana di sempre nei 400 metri femminili abbassando il suo personale con il tempo di 52”20 (rispetto al 52”38 che aveva fatto segnare ad Ancona).

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