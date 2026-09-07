L'Italia va a un passo da un successo storico contro gli Stati Uniti nei Mondiali di basket femminile, dove le Azzurre di Capobianco sono già sicure di superare la fase a gironi anche prima dell'ultima sfida alla Cina

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Italia a un passo dall’impresa ai Mondiali di basket femminile, dove le azzurre hanno prima rimontato sotto da 8-23 e poi tenuto testa alla compagine USA, crollando solamente nel finale. La squadra di Andrea Capobianco supera comunque la fase a gironi, approdando al turno di sbarramento per provare a strappare il pass per i quarti di finale.

Inizio in salita per l’Italia, gli USA dilagano e salgono 23-8

L’inizio del match era stato incoraggiante per le azzurre, che reggono l’urto nei primi minuti della prima frazione. Dalla situazione di 8-11 però gli USA iniziano a dilagare, vincendo prima otto punti consecutivi che permettono loro di chiudere il primo quarto sull’8-19 e poi continuando la striscia con altri due canestri che nel secondo quarto portano la distanza tra le due squadre a ben 15 punti.

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Reazione Italia, le Azzurre sfiorato l’impresa, poi vengono beffate nel finale

Una distanza abissale che sa già di condanna in favore delle azzurre. L’Italia però non molla, e trascinata da Zandalasini avvia una rimonta incredibile che la porta a chiudere il secondo quarto 24 a 30. Il buon momento delle azzurre dura anche in avvio dopo l’intervallo, con la squadra di Capobianco che durante il terzo quarto si porta addirittura in vantaggio prima 35 a 32 e poi 39 a 36. Nei minuti finali del terzo quarto però le statunitensi tornano a controllare il gioco, finendo spesso in lunetta e portandosi sul 39-42 prima dell’ultima frazione.

Ultima frazione dove l’Italia riesce nuovamente a rimettere la testa avanti sul 46-44, sognando un’impresa che Zandalasini stava per avvicinare ulteriormente con un tiro da tre punti che però viene annullato dagli arbitri per sfondamento di Cecilia. Arriva così la rimonta degli USA con Young che porta la squadra stelle e strisce a più tre, vantaggio che conserveranno sino al conclusivo 52-55.

I prossimi appuntamenti dell’Italia ai Mondiali

Una sconfitta che certamente darà fiducia alla squadra di Capobianco, che però ora dovrà essere brava a recuperare le energie in vista della sfida in programma domani lunedì 7 settembre contro la Cina, con cui si gioca il secondo posto del girone dopo aver avuto l’ufficialità del superamento della fase a gironi di questi Mondiali proprio grazie alla vittoria delle asiatiche oggi domenica 6 settembre contro la Repubblica Ceca, fanalino di coda del girone.