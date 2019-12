Mondiali beach soccer: l'Italia perde in finale

Ad un soffio dall'impresa. Ad Asuncion, in Paraguay, l'Italia viene sconfitta nella finale dei Mondiali di beach soccer. Il titolo di Campione del Mondo va al Portogallo che si impone sugli Azzurri di Del Duca con il punteggio finale di 6-4.

Per i lusitani si tratta del terzo titolo della loro storia. L'Italia chiude al secondo posto, come già accaduto nel 2008. Zero gol per l'asso azzurro Gori che chiude il torneo a quota 16 gol. "Quello della Nazionale di beach soccer non è un sogno che si infrange ma un sogno che continua", le parole di Gravina, presidente della FIGC.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 07:17