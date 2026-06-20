Mondiali, Behrami sbeffeggiato in diretta TV per profezie su Lukaku e Haaland: cosa è successo

In diretta televisiva, il conduttore di RSI inizia la trasmissione aprendo con un attacco ai suoi opinionisti in studio, ricordando tutte le previsioni sbagliate

Un ‘fuori programma’ alla tv svizzera RSI. Durante la trasmissione del Mondiale, il conduttore televisivo apre la trasmissione in modo ironico sorprendendo tutti. Da Valon Behrami ad altri opinionisti in studio: tutti sono sotto attacco del presentatore che riserva con eleganza e tanta comicità un messaggio ironico a tutti i presenti.

Cosa è successo in diretta televisiva

Il video dell’intro del conduttore, nel programma sui Mondiali, fa rapidamente il giro del web. Il presentatore apre così attaccando gli opinionisti in studio, tra cui Behrami più volte bersagliato dalla regia: “In questo studio è stato detto che Mbappé non sa fare il centravanti e infatti ha segnato una doppietta”.

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E ancora: “In questo studio è stato detto che Lukaku quando entra ci mette tanto a ingranare e infatti dopo 10 secondi approfittato per una rete”.

Prosegue poi il conduttore: “In questo studio è stato detto che CR7 sarà la soluzione ai problemi e infatti oggi non ha mai tirato in porta”.

Non termina qui il discorso di apertura: “In questo studio è stato detto che Haaland non sarà mai capocannoniere e infatti ha esordito con una doppietta.”

E infine: “In questo studio è stato stato detto che Messi non è più quello di una volta e infatti nella notte ha assegnato una tripletta. Dunque, io saluto e non ringrazio per la competenza Nicolò Casolini e Valon Behrami”.

Il centrocampista ex Napoli sorride a ogni riferimento sulle “profezie” sbagliate e non replica.

I tifosi apprezzano l’ironia

A far scalpore è la reazione dei tifosi sul web: “Viva l’onestà della tv svizzera. Sogno il giorno in cui avranno il coraggio di imbruttire così anche Adani.” C’è poi chi critica: “Quanta differenza dalle Notti Mondiali sulla Rai… guardate da altre parti che ciucci che fanno parlare…” E ancora: “Ormai se non spari cavolate non puoi fare l’opinionista in tv. C’è poi chi scrive: “Sandro Sabatini è Pengwin sarebbero dei CEO in questa situazione.” E infine: “Finalmente qualcuno da del pirla al sedicente analista in studio!”

Il paragone con le tv italiane

Tra le polemiche spicca il paragone tra la tv svizzera e quelle italiane: “Tutto il mondiale gratis sulla tv Svizzera. Dazn 40 babbá al mese: meglio la Rai tutta la vita.” C’è poi chi scrive: “sempre lo stesso studio nel quale è stato detto che Cassano è stato meglio di Totti…” E ancora: “un po’ di sana sincerità svizzera per mettere a proprio agio gli opinionisti. Sulle tv italiane avremmo visto tutto ciò?” E infine: “Ogni tanto ci vuole. Le tirate di orecchie a questi ‘super’ opinionisti che prendono fior di soldi vanno fatte. Le vorrei vedere di più anche sulle tv italiane”

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