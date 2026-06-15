Egitto sprecone, Lukaku salva il Belgio: rabbia Salah per la sostituzione e al commento spunta il Tanque Denis

Finisce 1-1 il primo match del gruppo G dei Mondiali, coi Diavoli Rossi che rispondono con un'autorete al vantaggio di Ashour. De Bruyne non brilla, sostituito l'asso dei Faraoni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non ha segnato, ma è stato determinante per rimettere in carreggiata il Belgio, che rischiava la clamorosa sconfitta al debutto ai Mondiali contro l’Egitto. Romelu Lukaku ci ha messo venti secondi per raddrizzare il match contro i Faraoni, propiziando la clamorosa autorete di Hany che ha pareggiato i conti dopo il vantaggio egiziano siglato da Ashour nel primo tempo. Uno a uno, dunque, e un punticino per parte nel primo incontro del gruppo G, che comprende anche Iran e Nuova Zelanda. Un punto che forse sta più stretto ai nordafricani che ai Diavoli Rossi, almeno per quanto visto nel primo tempo.

Ashour beffa Courtois: Egitto in vantaggio

Rudi Garcia ha scelto un “falso nove”, De Ketelaere, supportato da Trossard, De Bruyne e Doku. Identico schieramento per Hassan, tecnico dei Faraoni, che alle spalle di Marmoush ha piazzato la stella Salah, l’evanescente Ashour e il guizzante Abdelraouf. Meglio gli egiziani in avvio, con la rete del vantaggio firmata al 18′ proprio da Ashour con una rasoiata di destro da fuori area: una rete che ha spento gli ardori degli europei e messo le ali a Salah e soci, pericolosi in almeno un altro paio di circostanze ma spreconi. Nel Belgio poco brillante De Bruyne e poco incisivi gli altri giocatori d’attacco.

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Rudi Garcia lancia Lukaku e il Belgio trova l’1-1

Nella ripresa Diavoli Rossi più intraprendenti, con un KDB più nel vivo della manovra. Per il gol, però, bisogna attendere l’ingresso di Lukaku al minuto 21. Pronti via, venti secondi e su un cross dalla destra il centravanti in rotta col Napoli spaventa talmente Hany da propiziarne un rocambolesco autogol. Il Belgio ci crede, coglie un palo su punizione con l’altro asso che De Laurentiis vorrebbe piazzare sul mercato, De Bruyne, ma rischia in contropiede. A sorpresa, a 15′ dal termine, Hassan toglie Salah che non la prende bene e non fa molto per nascondere la delusione. Il risultato non cambierà più.

Sorpresa, in telecronaca sulla Rai c’è Denis

Un po’ di tensione a fine gara tra i due CT: dopo l’abbraccio di circostanza, Garcia ha spiegato senza troppi complimenti ad Hassan che non c’era il fallo da rigore invocato proprio all’ultimo respiro dall’allenatore nordafricano. L’ex mister di Roma e Napoli dovrà sopportare confronti ancor più accesi in sala stampa. Contrastante, intanto, il giudizio del pubblico social sulla coppia di telecronisti Rai: Gianluigi Zamponi e il “Tanque” Denis. Un debutto da seconda voce per l’ex centravanti argentino che gli appassionati hanno mostrato di gradire tiepidamente. “Almeno dà un tocco esotico”, un commento comparso sul web.