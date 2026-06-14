Mondiali, Brasile: Ancelotti sotto accusa, Falcao lo boccia a Notti Mondiali e il web non perdona

Il pareggio del Brasile è già un campanello d'allarme per Ancelotti a causa del dominio di gioco del Marocco nei 90'. Bufera social per il tecnico italiano

La Selecao è già sotto accusa, Carlo Ancelotti anche. Il ct del Brasile ha steccato l’esordio al Mondiale nella gara contro il Marocco. A pesare sono già le scelte di formazione, alcune convocazioni e l’atteggiamento tattico della squadra che è sembrata eccessivamente equilibrata e poco dinamica nella costruzione del gioco. Sia l’ex calciatore Paulo Roberto Falcao nel post gara Brasile-Marocco su Rai 1 che i tifosi brasiliani hanno subissato di critiche il tecnico italiano.

Falcao a Notti Mondiali critica il ct del Brasile

Nel post gara di Brasile-Marocco, Falcao a Notti Mondiali su Rai 1 ha criticato il ct del Brasile: “Ancelotti ha sbagliato la formazione con Igor Thiago e Ibanez. L’ex stella della Roma ha poi svelato un aneddoto: “Il giorno dopo che hanno fatto le convocazioni, il Brasile si è sentito con Ancelotti e gli ha chiesto a cosa avrebbe dato priorità con così poco tempo prima dell’inizio del mondiale e lui ha detto che avrebbe lavorato soprattutto sull’aspetto mentale.”

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I tifosi brasiliani criticano le mosse di Ancelotti

Sul web non si placano le polemiche nel post di Brasile-Marocco per le scelte iniziali di formazioni: “Sì, BOICOTTO l’allenatore nella nazionale brasiliana. La paura di Ancelotti era mettere Endrick in campo e che lui risolvesse la partita a favore del Brasile, come è solito fare e poi essere obbligato a farlo diventare titolare. Nella vita, nella politica e nel calcio, la furfanteria continua a travestirsi. Un calcio ridicolo e un centravanti fifone (Igor Tiago), un centrocampo morto (Casemiro), aspettarsi cosa da questa nazionale?

I tifosi non si placano: “Ancelotti come allenatore è una schifezza. Nessuna struttura, nessuna tattica, niente se non colpire e sperare e sperare che qualcuno segni un gol. Il Brasile ha commesso un errore madornale assumendolo.” E ancora: “Ancelotti è il peggior tecnico che sia mai passato per la nazionale brasiliana, marionetta del Flamengo, della CBF degli imprenditori e dei paneleiros.”

C’è poi chi scrive: “Sinceramente, dalla convocazione di Ancelotti penso che minimamente la squadra possa andare bene, in modo ottimistico per tentare le fasi finali. Ho sempre sostenuto che la squadra titolare fosse in realtà in panchina e avrebbe avuto chance solo se i giocatori non fossero stati schierati per nome. Lo penso ancora.”

E infine: “Ancelotti si sta sbagliando. Non sa ancora quanto sia importante Cunha per quella squadra, non dovrebbe lasciarlo in panchina nella prossima partita, fallo partire titolare e guardalo giocare almeno fino al 75º, i gol pioveranno.”

Le mosse sbagliate di formazione

Se da una parte Ancelotti ha dichiarato che il problema fosse l’ansia, i tifosi dall’altra hanno criticato il tecnico soprattutto per l’undici iniziale: “Qualcuno ha chiesto se Ancelotti voleva fare l’allenatore?? Ha sbagliato nella convocazione, ha sbagliato nell’undici titolare ha sbagliato nelle sostituzioni e per lui tutto è stato ottimo il Brasile ha preso una scoppola dal Marocco e lui ha trovato che fosse ottimo”.

E ancora: “Non capisco la resistenza di Ancelotti nel non schierare Endrick in campo… Potrei anche sbagliarmi, ma punto di più su di lui che su Vini Jr. in questa Coppa. A differenza di Vini, Endrick deve vincere tutto e tutti solo per avere la possibilità di giocare.”

C’è poi chi scrive: “Sì, anche Ancelotti spostando Raphinha a destra ha cambiato le dinamiche, non so cosa gli sia passato per la testa facendolo giocare sullo stesso lato con Vinicius prima, il Marocco li ha confusi.”

E infine: “Con il tipo di calcio atroce che Ancelotti stava giocando prima della Coppa del Mondo e che aveva pianificato di giocare, non mi ha sorpreso che l’abbia scelto di nuovo contro il Marocco.”

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